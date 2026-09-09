ANALYSE-FLASH: RBC belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 200 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage aus China bleibe durchwachsen, schrieb Piral Dadhania in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung der europäischen Luxusgüter- und Sportwarenhersteller sowie Einzelhändler. Im Sportbereich müsse nach Marken und Produktkategorien unterschieden werden. Adidas profitiere von seinen Geschäftstätigkeiten vor Ort und positiven Modetrends. Konkurrent Nike sei dagegen in einer frühen Phase seines Transformationsprozesses und habe bei Lagerbeständen, Produkten und Geschäftsmodell noch viel Arbeit vor sich. Der britische Einzelhändler Next sollte vom jüngsten britisch-indischen Handelsvertrag profitieren. Im Luxusbereich seien "harte" Güter wie Schmuck und hochwertige Uhren der Lichtblick, was Richemont zugutekomme./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 23:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:45 / EDT

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