ANALYSE-FLASH: RBC belässt Inditex auf 'Outperform' - Ziel 63 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex nach Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Dank der starken Dynamik liege der Umsatz des Textilkonzerns im zweiten Quartal knapp über seiner Schätzung, schrieb Richard Chamberlain am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Das Ergebnis je Aktie habe wegen der gestiegenen Kosten zwar ein wenig enttäuscht. Doch die jüngste Geschäftsentwicklung sei sehr beeindruckend./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 02:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 02:12 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
Halbleiter-AktieQualcomm entwickelt KI-Chip mit Amazon - Aktie springt angestern, 14:40 Uhr · Reuters
Aktie neun Prozent im PlusHornbach steigert Gewinn und bestätigt Jahresprognosegestern, 08:08 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Kurs deutlich unter ÜbernahmepreisWas hinter dem Abschlag bei Delivery Hero steckt07. Sept. · onvista
Chartzeit Marktbericht 06.09.2026Warum dieser September an den Börsen anders werden könnte06. Sept. · onvista