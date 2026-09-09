ANALYSE-FLASH: RBC belässt Inditex auf 'Outperform' - Ziel 63 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex nach Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Dank der starken Dynamik liege der Umsatz des Textilkonzerns im zweiten Quartal knapp über seiner Schätzung, schrieb Richard Chamberlain am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Das Ergebnis je Aktie habe wegen der gestiegenen Kosten zwar ein wenig enttäuscht. Doch die jüngste Geschäftsentwicklung sei sehr beeindruckend./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 02:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 02:12 / EDT

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