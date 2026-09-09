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APA ots news: Sondereffekt drückte BIP im II. Quartal - Vorlaufindikatoren deutlich aufgehellt

Wien (APA-ots) - Nach sechs Zuwächsen in Folge schrumpfte Österreichs  
Wirtschaftsleistung im II. Quartal 2026 um 0,1% gegenüber dem 
Vorquartal. Der Rückgang war überwiegend statistischer Natur: Während 
die Bruttowertschöpfung expandierte, drückte ein kräftiger Anstieg 
der Gütersubventionen bei gleichzeitiger Abnahme der Gütersteuern das 
BIP. Angebotsseitig setzte sich die Schwäche im Bauwesen fort, die 
Industrie wuchs hingegen moderat. Nachfrageseitig stützten die 
Ausrüstungsinvestitionen das BIP. Die Beschäftigung stagnierte im II. 
Quartal und die Arbeitslosenquote verharrte auch im August auf dem 
höchsten Wert seit Mitte 2021. Wichtige Vorlaufindikatoren hellten 
sich zuletzt deutlich auf, getragen von einer breiten, international 
beobachtbaren Erholung der Industriekonjunktur. Die Inflationsrate 
zog im August wegen der höheren Energiepreise wieder an, blieb aber 
wie schon im Juli unter dem Durchschnitt des Euro-Raumes. 

"Witterungsbedingte Ernteausfälle und die rückläufige 
Stromerzeugung aus Wasserkraft wirken sich zunehmend auch auf die 
Preisbildung auf den Märkten aus", so der Autor des aktuellen WIFO- 
Konjunkturberichtes Christian Glocker. 

Laut Statistik Austria schrumpfte Österreichs 
Bruttoinlandsprodukt im II. Quartal 2026 um 0,1% gegenüber dem 
Vorquartal, nachdem es davor sechs Quartale in Folge zugelegt hatte ( 
saison- und kalenderbereinigt). Der rezente Rückgang ist allerdings 
kein Anzeichen einer Konjunkturabschwächung, zumal die 
Bruttowertschöpfung im II. Quartal um 0,1% expandierte. Zuzuschreiben 
ist er vielmehr einem kräftigen Anstieg der Gütersubventionen bei 
markantem Rückgang der Gütersteuern. Dieser Sondereffekt wirkte sich 
unmittelbar negativ auf das BIP aus, ohne dass ihm eine Schwäche der 
Realwirtschaft zugrunde lag. 

Angebotsseitig setzte sich die zuletzt beobachtete Zweiteilung 
fort: Die Herstellung von Waren expandierte moderat, während das 
Bauwesen - abgesehen von einem geringen Wachstum im I. Quartal 2025 ( 
+0,1%) - bereits seit dem IV. Quartal 2020 schrumpft. Nachfrageseitig 
stand daher einem deutlichen Zuwachs der Ausrüstungsinvestitionen ein 
erneuter Rückgang der Bauinvestitionen gegenüber. 

Die Beschäftigung stagnierte im II. Quartal nahezu (laut 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung - VGR), während die 
Arbeitslosenquote bereits seit Juni 2026 auf einem mehrjährigen 
Höchststand notiert. Der trockene und heiße Sommer belastete die 
Landwirtschaft und die Stromerzeugung aus Wasserkraft, während er dem 
Tourismus ein neues Nachfragehoch bescherte. 

Die Inflationsrate zog im August laut Schnellschätzung von 
Statistik Austria auf 3,2% an (+2,9% laut HVPI), vor allem wegen 
höherer Treibstoff- und Heizölpreise. Wie schon im Juli lag die 
Teuerung jedoch unter dem Durchschnitt des Euro-Raumes, während die 
Kerninflation darüber blieb. 

Für die kommenden Monate zeichnet sich eine Konjunkturaufhellung 
ab. Wichtige Vorlaufindikatoren verbesserten sich im August 2026 auf 
breiter Front: Der WIFO-Konjunkturklimaindex stieg kräftig, ebenso 
wie der UniCredit Bank Austria EinkaufsManagerIndex, der den höchsten 
Stand seit dem Frühjahr 2022 erreichte. 

Abbildung 1: Trockenheit und Hitze belasten Landwirtschaft und 
Energieerzeugung - auf der WIFO-Website 

Zu den Definitionen siehe "Methodische Hinweise und Kurzglossar" 

Rückfragehinweis: 
   Rückfragen bitte am Mittwoch, dem 9. September 2026, von 9:00 bis 
   12:00 Uhr, an Mag. Dr. Christian Glocker, MSc, Tel. (1) 798 26 01 - 
   467, christian.glocker@wifo.ac.at . 

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OTS0018    2026-09-09/09:00
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