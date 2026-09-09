US-Finanzminister

Bessent: Wagt es bloß, gegen den Yen zu spekulieren

onvista · Uhr
Jemand holt Yen aus einem Geldbeutel.
Quelle: Adobe.com/FAJAR AMRI
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Scott Bessent hat nach seinen Eingriffen beim japanischen Yen Anleger indirekt vor weiteren Spekulationen auf die Währung gewarnt.

"Ihr könnt gerne gegen mich wetten", sagte Bessent am Dienstagabend auf einer Konferenz an einer Universität im US-Bundesstaat Texas. Der ehemalige Hedgefonds-Manager veranlasste kürzlich die ersten Yen-Käufe durch die USA seit drei Jahrzehnten. Zudem überraschte Bessent im vergangenen Monat mit Plänen, die Rückkäufe von US-Staatsanleihen aufzustocken, um dem spürbaren Renditeanstieg entgegenzuwirken.

Bessent behauptete, bei seinen Eingriffen am Devisenmarkt auf Basis von Informationen handeln zu können, die der Markt nicht habe. "Intervenieren wir beim Yen, habe ich einen ziemlich guten Blick darauf, was die Japaner, die japanische Zentralbank und die Entscheidungsträger dort tun werden", so Bessent.

Diese Aussagen unterstreichen Bessents ungewöhnliche Eingriffe in Japans Wirtschaftspolitik. Das Land gehört zu den größten Besitzern von US-Staatsleihen. Im Sommer gab Tokio die Rekordsumme von 96,4 Milliarden Dollar aus, um den Yen zu stützen, der zuvor auf ein Vierjahrestief gefallen war. Allerdings verflüchtigte sich der Effekt dieses Eingriffs relativ zügig.

Offenbar ist Bessent gewillt, den Yen weiter zu stützen. So ließ er Medien absichtlich seine Notizen ablichten, auf denen in einer To-Do-Liste stand, für zehn Milliarden US-Dollar Yen kaufen zu wollen. Bei den vorigen Interventionen der USA in den Jahren 1998 und 2011 investierte das Land jeweils nur rund eine Milliarde US-Dollar.

Bessent stützt den Yen, weil er einen Domino-Effekt fürchtet, sollte die japanische Währung weiter fallen. Anfang August sagte er: "Sollte der Yen sich signifikant abschwächen, könnten andere Währungen folgen." Im Gegenzug würde so der US-Dollar an Wert gewinnen, was die internationale Wettbewerbsfähigkeit von US-Firmen verringern würde.

Der Dollar stieg bis Ende Juli auf einen Wert von 163,97 Yen. Damit war die japanische Währung so billig wie seit den 1980er-Jahren nicht mehr. Nach der Intervention durch Bessent und die japanischen Behörden fiel der Kurs deutlich, bis auf zuletzt nur noch 153,35 Yen je Dollar.

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