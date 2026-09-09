Brauerei pleite - Marke Eichbaum bleibt

MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Brauerei Park & Bellheimer (Pirmasens) soll zum 1. Oktober die Marke Eichbaum der insolventen Mannheimer Traditionsbrauerei übernehmen. Das teilte das Unternehmen in Mannheim mit. Die Geschäftsführer Uwe Aichele und Frank Reifel hätten sich um die Rettung des Unternehmens bemüht. "Keine der Lösungen erwies sich letztendlich als umsetzbar", sagte Reifel.

Oberbürgermeister Christian Specht bewertet das Weiterbestehen der Traditionsmarke als positiv. "Nach der Enttäuschung über die Betriebseinstellung mit dem Verlust vieler Arbeitsplätze ist diese Entscheidung zumindest ein kleines Hoffnungszeichen, dass die Traditionsmarke Eichbaum für Mannheim erhalten bleibt."

Fast 350-jährige Geschichte

Biere unter der Marke Eichbaum werden laut Unternehmensmitteilung weiterhin in der Gastronomie, im Getränkefachgroßhandel und im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich sein. Gebündelt werde das Eichbaum-Markengeschäft laut Mitteilung in der Eichbaum-Vertriebs GmbH mit Sitz in Mannheim.

Die Brauerei hatte Ende Oktober 2025 den Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Im Export war der Umsatz zurückgegangen, im Inland sank die Nachfrage. Das führte zu einem Liquiditätsengpass. Die Brauerei wurde nach eigenen Angaben 1679 gegründet./tat/DP/stw