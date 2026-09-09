Canadian Solar EP Cube bringt in Partnerschaft mit dem europäischen Ladeinfrastruktur-Spezialisten KEBA einen neuen EV-Charger auf den Markt



EQS-Media / 09.09.2026 / 16:48 CET/CEST



MÜNCHEN, Deutschland

– (

EuropeNewswire.net

) -- EP Cube, die Marke für Energiespeicher und -management für Privathaushalte von Canadian Solar, gab heute die Markteinführung des EP Cube EV-Charger in Europa bekannt. Die Einführung erfolgt im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit KEBA, einem führenden europäischen Anbieter von AC- und DC-Ladeinfrastruktur. Basierend auf der bewährten Ladetechnologie von KEBA ist die neue Lösung ein zuverlässiger und einfach zu installierender EV-Charger, der vollständig in das automatisierte Heimenergie-Managementsystem von EP Cube integriert ist. So können Hausbesitzer ihr Fahrzeug intelligenter laden, Energiekosten senken und ihren solaren Eigenverbrauch maximieren.

EV Charger

Bildunterschrift: Nach dem Verbinden mit dem neuen EP Cube EV

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Charger können Nutzer ihre Ladeeinstellungen für Elektrofahrzeuge direkt in der EP Cube

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App verwalten und individuell anpassen.

„Unsere Partnerschaft mit KEBA ermöglicht es uns, eine zuverlässige, vollständig integrierte Ladelösung für Elektrofahrzeuge anzubieten, die dem wachsenden Bedarf an intelligentem Heimenergiemanagement gerecht wird“, sagt Andy Yin, Gründer und CEO von Canadian Solar EP Cube. „Wir geben unseren Kunden die Möglichkeit, den Wert ihrer Investitionen in saubere Energie zu maximieren und die volle Kontrolle über ihren Energieverbrauch zu übernehmen.“

„Elektromobilität und Heimenergiemanagement müssen als ein zuverlässiges System zusammenarbeiten“, sagt Stefan Richter, CEO von KEBA Energy Automation. „Durch die Kombination des intelligenten Energie-Ökosystems von EP Cube mit der bewährten Ladetechnologie von KEBA ermöglichen wir Hausbesitzern, ihren Solarstrom besser zu nutzen und ihre Fahrzeuge effizienter zu laden. Diese Partnerschaft vereint sich ergänzende Stärken und schafft eine nahtlos integrierte Lösung für den täglichen Einsatz.“

Der EP Cube EV-Charger ist in zwei Leistungsvarianten erhältlich. Das dreiphasige 11-kW-Modell soll bis Ende September 2026 in europäischen Märkten eingeführt werden. Die Markteinführung des einphasigen 7,4-kW-Modells ist für das vierte Quartal 2026 geplant. Ein vernetztes System für mehr Energieunabhängigkeit

Der neue EP Cube EV-Charger basiert auf Technologie von KEBA und lässt sich über eine lokale Ethernet-Verbindung vollständig in die EP Cube-Plattform integrieren.

Mit einer Reihe intelligenter Funktionen können Hausbesitzer ihren Energieverbrauch optimieren und Kosten senken. Im Modus „PV-Überschuss“ wird überschüssiger Solarstrom vorrangig zum Laden des Fahrzeugs genutzt, wodurch der solare Eigenverbrauch maximiert wird. Mit dem Modus „Zeitgesteuertes Laden“ und der Integration dynamischer Tarife können Nutzer ihr Fahrzeug außerdem außerhalb der Spitzenzeiten oder bei niedrigen Strompreisen laden. Wenn es schnell gehen muss, startet der Plug-and-Play-Modus den Ladevorgang, sobald das Fahrzeug angeschlossen wird. Alternativ kann während eines laufenden Ladevorgangs der Schnelllade-Boost aktiviert werden, um die maximale Leistung für ein sofortiges Nachladen bereitzustellen.

Durch die vollständige Integration des Ladens von Elektrofahrzeugen mit Solarstromerzeugung, Batteriespeicherung und Heimenergiemanagement ermöglicht der EP Cube EV-Charger Hausbesitzern, ihren solaren Eigenverbrauch zu erhöhen, Stromkosten zu senken und über eine einzige integrierte Plattform ein einfacheres und effizienteres Heimenergieerlebnis zu genießen.

Weitere Informationen zu EP Cube und dem vollständigen Heimenergie-Ökosystem finden Sie unter

www.epcube.com

. Über EP Cube EP Cube ist eine Marke für Energiespeicherlösungen für Privathaushalte, die auf einer einfachen Überzeugung basiert: Energie für zu Hause sollte den Menschen in den Mittelpunkt stellen, sicher sein und langfristigen Mehrwert bieten. Seit der Markteinführung im Jahr 2022 entwickelt EP Cube flexible, intelligente All-in-One-Systeme für Energiespeicherung und Energiemanagement im Eigenheim. Sie helfen Haushalten dabei, Solarstrom zu speichern, bei Stromausfällen abgesichert zu bleiben und ihre Energiekosten besser zu kontrollieren, während sie zugleich die globale Energiewende unterstützen. EP Cube wird von Eternalplanet entwickelt und hergestellt, einer unabhängigen Marke für Energiespeichertechnologie für Privathaushalte unter Canadian Solar Inc., und von einem wachsenden Netzwerk lokaler Partner und Installationsbetriebe in mehreren Märkten unterstützt. Über KEBA Seit 2009 ist KEBA eMobility ein führender Hersteller von AC- und DC-Ladelösungen. Das Unternehmen verfügt über eine umfassende Erfolgsbilanz mit zuverlässiger, zertifizierter Hardware, die weltweit in privaten, gewerblichen und öffentlichen Ladeanwendungen eingesetzt wird. KEBA treibt die Innovation bei intelligenten Ladelösungen kontinuierlich voran, um den Übergang zu nachhaltiger Mobilität zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter

www.keba.com/emobility

. Medienkontakt

Jenny Zhang

PR & Marketing Manager, EP Cube

jenny.zhang@eternal-planet.com

+852 62442956

www.epcube.com

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Emittent/Herausgeber: Canadian Solar EP Cube

Schlagwort(e): Energie

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