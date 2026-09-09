Das trauen wir der VW-Aktie jetzt zu

„Ausdrücklich positiv“, urteilte die Schweizer Bank UBS. Ein „grundlegender Durchbruch", ergänzten die Analysten der Deutschen Bank. Und die Experten der US-Bank Citigroup betonten, dass der Konzern „investierbar“ bleibe. Die erste Reaktion vieler Analysten auf Volkswagens vergangene Woche bekannt gemachte strategische Neuausrichtung fiel eindeutig aus.

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