Das trauen wir der VW-Aktie jetzt zu
onvista · Uhr
Der VW-Konzern will sich drastisch verschlanken und bis zu 100.000 Stellen abbauen, der Kurs steigt. Wir analysieren, welches Potenzial die Auto-Aktie längerfristig hat.
„Ausdrücklich positiv“, urteilte die Schweizer Bank UBS. Ein „grundlegender Durchbruch", ergänzten die Analysten der Deutschen Bank. Und die Experten der US-Bank Citigroup betonten, dass der Konzern „investierbar“ bleibe. Die erste Reaktion vieler Analysten auf Volkswagens vergangene Woche bekannt gemachte strategische Neuausrichtung fiel eindeutig aus.
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