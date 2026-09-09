DAX® - Entscheidungssituation voraus!

Auch gestern sah sich der DAX® mit einer eher übersichtlichen Bewegungsdynamik konfrontiert. Besonders eindrucksvoll belegt diese These die Differenz von gerade einmal einem Punkt zwischen den jüngsten beiden Schlusskursen. In der Konsequenz gilt das zuletzt mehrfach diskutierte Phänomen der eng beieinanderliegenden Bollinger Bänder weiterhin. Der Abstand zwischen den Begrenzungen des Volatilitätsindikators verharrt weiterhin nahe der Tiefstände des Jahres 2026. Oftmals sind solche Phasen mit geringer Volatilität der ideale Nährboden für einen neuen Trendimpuls. Aus charttechnischer Sicht bildet die Kombination aus dem Julihoch bei 25.900 Punkten, dem unteren Bollinger Band (akt. bei 25.809 Punkten) sowie der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.743 Punkten) eine solide Haltezone. Auch auf der Oberseite fällt das obere Bollinger Band (akt. bei 26.539 Punkten) mit einer wichtigen Schlüsselzone zusammen. Gemeint sind die Barrieren aus den bisherigen Rekordständen bei 26.574 bzw. 26.619 Punkten. Vor diesem Hintergrund dürfte ein Lüften dieses Deckels für ein neues Aufwärtsmomentum sorgen. Per Saldo steuert der DAX® auf eine klassische Entscheidungssituation zu.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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