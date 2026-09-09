DAX-FLASH: Leitindex rutscht unter 26.000 Punkte - Brent kostet fast 100 Dollar

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte die runde Marke von 26.000 Punkten am Mittwoch zunächst wieder unterschreiten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,6 Prozent tiefer auf 25.859 Punkte. Damit verliert er den jüngsten Rekord bei 26.618 Punkten weiter aus den Augen.

Vor allem der erneute Anstieg der Ölpreise dürfte den Anlegern nicht schmecken. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent nähert sich auf dem höchsten Niveau seit Juli wieder der Marke von 100 US-Dollar. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben fünf iranische Rohöltanker angegriffen und "zerstört". Sie seien Teil eines "Schattennetzwerks" zur Finanzierung der iranischen Revolutionsgarden.

Die Anleger warten auch weiter mit Spannung auf die am Donnerstag erwartete Leitzinserhöhung der EZB./ag/zb

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