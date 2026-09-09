Dax verliert – Auto1-Aktie nach CFO-Aus unter Druck

Der hartnäckig hohe Ölpreis hat zur Wochenmitte die Kurse im deutschen Aktienhandel belastet. Der Leitindex Dax fiel in der ersten Handelsstunde in der Spitze um 0,6 Prozent auf 25.846 Punkte. Die Marktteilnehmer dürften sich aber auch mit Blick auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag zurückhalten. Erwartet wird die zweite Zinserhöhung in diesem Jahr.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gab mit bis zu 0,7 Prozent auf 32.311 Zähler etwas stärker nach als der Dax. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 verlor maximal 0,7 Prozent.

Auto1 verliert Finanzchef – Aktie am MDax-Ende

Am Ende des MDax notiert am frühen Mittwochmorgen die Aktie von Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1. Sie verliert in der Spitze knapp fünf Prozent auf 20,28 Euro.

Hintergrund ist ein plötzlicher Vorstandswechsel. Der bisherige Finanzchef Christian Wallentin legt sein Amt nämlich aus familiären Gründen nieder, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.

Mitgründer und Vorstandschef Christian Bertermann übernimmt in der Zwischenzeit die Verantwortung für das Ressort. Die Suche nach einer Nachfolge sei bereits im fortgeschrittenen Stadium, hieß es von den Berlinern. Wallentin stehe dem Unternehmen weiter beratend zur Verfügung.

Faltbares iPhone erwartet – Apple-Aktie im Vorfeld mau

Mit einem großen Produkt-Event wartet heute Abend ab 19 Uhr der US-Techkonzern Apple auf. Apple will neue iPhones vorstellen und dabei laut Medienberichten auch ins Geschäft mit auffaltbaren Smartphones einsteigen.

Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg soll das Falt-iPhone etwa die Abmessungen eines Reisepasses haben - jeweils auf- und zusammengeklappt mit einem Display auf der Außenseite und einem größeren im Inneren.

Es wird das erste Neuheiten-Event unter Regie des neuen Apple-Chefs John Ternus sein, der zum Monatswechsel den Spitzenjob übernahm.

Die Apple-Aktie ist im Vorfeld des Events etwas unter Druck geraten. Seit Wochenbeginn waren gestern auf Eurobasis Verluste von knapp zwei Prozent zustande gekommen. Mittwoch ist die Aktie etwas stärker im deutschen Handel gestartet, die zwischenzeitlichen Gewinne waren aber schon gegen zehn Uhr wieder komplett egalisiert.

(mit Material von dpa-AFX)

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