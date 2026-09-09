Deutsche Börse begibt Wandelschuldverschreibung über 600 Millionen Euro

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse verschafft sich durch eine Wandelanleihe frisches Geld. Diese habe einen Gesamtbetrag von 600 Millionen Euro bei einer Laufzeit bis 2031, teilte das Unternehmen am Mittwochmorgen in Frankfurt mit. Der Zinssatz der Schuldverschreibungen liegt bei 0,5 Prozent. Sie werden im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert, das Bezugsrecht bestehender Aktionäre wird ausgeschlossen. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie zwischen 30 und 35 Prozent über dem Referenzaktienkurs festgesetzt. Den Nettoerlös will die Deutsche Börse für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Die Aktie gab nach Bekanntwerden der Neuigkeiten im vorbörslichen Handel auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um 1,3 Prozent nach./lew/stk

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