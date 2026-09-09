Druck auf Regierung wegen historisch leerer Gasspeicher wächst

Berlin, 08. Sep (Reuters) - ⁠Angesichts historisch niedriger Füllstände der Gasspeicher wächst der Druck auf die Bundesregierung. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) wies am Dienstag Warnungen der Gasspeicher-Lobby und scharfe Kritik der Opposition zurück und bezeichnete die Energieversorgung als gesichert. Speicher spielten eine wichtige Rolle, die aber durch LNG-Terminals für Flüssigerdgas ergänzt werde. Reiche zufolge ist ‌die Regierung auf alle Eventualitäten vorbereitet. "Wir haben Vorkehrungen getroffen für jedes Szenario", sagte die Ministerin. "Wir haben die entsprechenden Instrumente vorbereitet."

Reiche verwies in der Haushaltsdebatte des Bundestages darauf, dass Deutschland sein Gas ⁠zu 38 ⁠Prozent aus den Niederlanden und Belgien, zu 36 Prozent via Pipeline aus Norwegen und zu 18 Prozent als Flüssigerdgas beziehe. Zuvor hatte der Gasspeicher-Verband INES vor Engpässen im Fall eines sehr kalten Winters gewarnt. Die Speicher seien Anfang September nur zu rund 53 Prozent gefüllt. Dies sei der niedrigste Stand zu diesem Zeitpunkt seit Beginn der Aufzeichnungen vor 15 Jahren. Bei extrem kalten ‌Temperaturen könne es im Januar zu Unterdeckungen kommen.

Als Grund für ‌die schleppende Einspeicherung nannte der Verband die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die sich infolge des Iran-Krieges verschlechtert hätten. Ein teilweise negativer sogenannter Sommer-Winter-Spread mache die Einspeicherung unattraktiv. Erdgas für den kommenden Winter ist damit günstiger als ⁠solches, das jetzt gekauft und eingelagert werden müsste.

WIRTSCHAFTSAUSSCHUSS BERÄT AM ABEND

Am Dienstagabend wollte der Wirtschaftsausschuss des ‌Bundestages in einer Sondersitzung über die Gasversorgung beraten. In ⁠der Reuters vorliegenden Unterrichtung für die Sitzung spricht das Ministerium zwar von einem Preisrisiko, sieht jedoch keine Gefahr einer Gasmangellage.

Die Grünen-Opposition warf der Ministerin Versäumnisse vor. "Die Gasspeicher sind nicht gefüllt. Die Mangellage droht", sagte Co-Fraktionschefin Britta Haßelmann. Sie forderte von Reiche Auskunft, ‌welche Vorsorge getroffen werde.

Der Verband der Gas- und ⁠Wasserstoffwirtschaft mahnte indes, der Speicherfüllstand allein entscheide ⁠nicht über die Versorgungssicherheit. "Wer einen Vertrag mit einem Gasversorger hat, wird auch beliefert", sagte Verbandsvorstand Timm Kehler. Die Branche habe seit 2022 in LNG-Terminals und neue Importwege investiert. Er forderte die Politik allerdings auf, die Einspeicherung zu erleichtern, etwa durch den Abbau von Kosten.

Einem Bericht der Agentur Bloomberg zufolge hat die Bundesregierung bereits mit den verstaatlichten Gaskonzernen Uniper und Sefe über eine mögliche Unterstützung für eine Füllung der Speicher gesprochen. Ein Ministeriumssprecher erklärte, man sei in regelmäßigem Austausch mit beiden Unternehmen. Zu den Inhalten wollte er sich nicht äußern. Auch Sefe ⁠und Uniper sprachen von einem regelmäßigen Austausch.

(Bericht von Holger Hansen und Tom Käckenhoff. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)