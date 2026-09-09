Energiepreise steigen weiter

Öl- und Erdgaspreise belasten

Worauf es heute ankommt

Erdgaspreise im Höhenflug

Inflation in China steigt

Die Kapitalmärkte starten mit einer schwierigen Gemengelage in den Mittwoch. Im Fokus stehen die höheren Energiepreise und ihre Folgen für Inflation und Geldpolitik. In Asien bleibt das Börsenbild uneinheitlich: Technologiewerte zeigen relative Stärke, während höhere Ölpreise und der festere Yen zyklische und exportorientierte Titel belasten. Die Wall Street schloss am Dienstag im Minus. Der Renditedruck am US-Anleihemarkt hält an.Entscheidend ist, ob der Energiepreisschub zu höheren Renditen und einer restriktiveren Zinspolitik führt. Bleiben die US-Renditen hoch und signalisieren die kommenden Daten zunehmenden Preisdruck, dürfte der Gegenwind für zinssensitive Aktien anhalten. Ein Rückgang der Energiepreise und der Renditen könnte dagegen den Boden für eine breitere Erholung an den Aktienmärkten bereiten.Europas Gasspeicher sind für diese Jahreszeit ungewöhnlich schwach gefüllt. Anfang September lag der Füllstand in der EU bei 66,9 % beziehungsweise 757 TWh. Deutschland blieb mit 54,5 % oder knapp 135 TWh deutlich hinter dem europäischen Durchschnitt zurück. Zwar wird weiterhin Gas eingespeichert, der Abstand zu den saisonal üblichen Niveaus bleibt jedoch groß. Gleichzeitig hat sich Erdgas am niederländischen Handelspunkt TTF kräftig verteuert. Der Oktober-Kontrakt stieg zeitweise auf mehr als 77 EUR je MWh und damit auf den höchsten Stand seit Januar 2023. Belastend wirken vor allem Behinderungen der katarischen LNG-Exporte sowie der Wettbewerb mit Asien um alternative Lieferungen. Eine akute Gasknappheit zeichnet sich derzeit nicht ab. Bei einem kalten Winter oder weiteren Lieferausfällen bleiben die Preisrisiken jedoch hoch.Bereits heute früh wurde vermeldet, dass Chinas Inflation im August angezogen hat. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahr wie erwartet um 0,8 % nach 0,5 % im Juli. Im Monatsvergleich erhöhte sich das Preisniveau um 0,4 % und damit stärker als prognostiziert. Haupttreiber waren höhere Energiepreise sowie wetterbedingt gestiegene Lebensmittelpreise. Die Kerninflation stieg von 0,9 % auf 1,0 %; dies signalisiert moderaten binnenwirtschaftlichen Preisdruck. Stärker als erwartet entwickelten sich die Erzeugerpreise: Sie erhöhten sich im Jahresvergleich um 3,8 %, nach 3,5 % im Juli. Erwartet worden waren 3,6 %. Ausschlaggebend waren vor allem höhere Energie-, Rohstoff- und Metallpreise. Insgesamt lassen die Daten auf wachsenden Kostendruck schließen, nicht aber auf eine breit angelegte, nachfragegetriebene Inflation.