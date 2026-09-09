EQS-AFR: Eleving Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Eleving Group S.A. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Eleving Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



09.09.2026 / 12:00 CET/CEST

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Hiermit gibt die Eleving Group S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 09.09.2026

Ort:

https://www.eleving.com/investors/reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 09.09.2026

Ort:

https://www.eleving.com/investors/reports

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Eleving Group S.A. 8-10 avenue de la Gare 1610 Luxembourg Luxemburg Internet: www.eleving.com LEI Code: 894500N14T2GUDX0FL66

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