EQS-AFR: Eleving Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Eleving Group S.A. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Eleving Group S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
09.09.2026 / 12:00 CET/CEST
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Hiermit gibt die Eleving Group S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 09.09.2026
Ort:
https://www.eleving.com/investors/reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 09.09.2026
Ort:
https://www.eleving.com/investors/reports
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Eleving Group S.A.
|8-10 avenue de la Gare
|1610 Luxembourg
|Luxemburg
|Internet:
|www.eleving.com
|LEI Code:
|894500N14T2GUDX0FL66
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2396694 09.09.2026 CET/CEST