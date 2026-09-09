EQS-AFR: Schloss Wachenheim AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Schloss Wachenheim AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Schloss Wachenheim AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



09.09.2026 / 08:20 CET/CEST

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Hiermit gibt die Schloss Wachenheim AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.09.2026

Ort:

http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/berichte/2025-2026

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.09.2026

Ort:

http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/berichte/2025-2026

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 23.02.2027

Ort:

http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/berichte/2026-2027

09.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Schloss Wachenheim AG Niederkircher Straße 27 54294 Trier Deutschland Internet: www.schloss-wachenheim.com LEI Code: 529900H37S84ND4UQ869

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