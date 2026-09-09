EQS-AFR: Schloss Wachenheim AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Schloss Wachenheim AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Schloss Wachenheim AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

09.09.2026 / 08:20 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Schloss Wachenheim AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.09.2026

Ort:

http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/berichte/2025-2026

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.09.2026

Ort:

http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/berichte/2025-2026

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 23.02.2027

Ort:

http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/berichte/2026-2027

09.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Schloss Wachenheim AG
Niederkircher Straße 27
54294 Trier
Deutschland
Internet:www.schloss-wachenheim.com
LEI Code:529900H37S84ND4UQ869
Ende der MitteilungEQS News-Service

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