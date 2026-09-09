EQS-DD: Scout24 SE: Frank H. Lutz , Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.09.2026 / 16:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Frank H.
Nachname(n):Lutz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Scout24 SE

b) LEI

5493007EIKM2ENQS7U66 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A12DM80

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
74,05 EUR53.612,20 EUR
74,15 EUR5.042,20 EUR
74,15 EUR18.611,65 EUR
74,15 EUR24.543,65 EUR
74,15 EUR3.707,50 EUR
74,10 EUR38.235,60 EUR
74,20 EUR16.620,80 EUR
74,10 EUR15.709,20 EUR
74,10 EUR17.932,20 EUR
74,10 EUR3.853,20 EUR
74,20 EUR38.584,00 EUR
74,20 EUR3.710,00 EUR
74,20 EUR4.674,60 EUR
74,10 EUR4.964,70 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
74,1251 EUR249.801,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

09.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet:www.scout24.com
LEI Code:5493007EIKM2ENQS7U66
Ende der MitteilungEQS News-Service

106980 09.09.2026 CET/CEST

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