EQS-DD: Scout24 SE: Frank H. Lutz , Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
09.09.2026 / 16:24 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Frank H.
|Nachname(n):
|Lutz
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Scout24 SE
b) LEI
|5493007EIKM2ENQS7U66
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A12DM80
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|74,05 EUR
|53.612,20 EUR
|74,15 EUR
|5.042,20 EUR
|74,15 EUR
|18.611,65 EUR
|74,15 EUR
|24.543,65 EUR
|74,15 EUR
|3.707,50 EUR
|74,10 EUR
|38.235,60 EUR
|74,20 EUR
|16.620,80 EUR
|74,10 EUR
|15.709,20 EUR
|74,10 EUR
|17.932,20 EUR
|74,10 EUR
|3.853,20 EUR
|74,20 EUR
|38.584,00 EUR
|74,20 EUR
|3.710,00 EUR
|74,20 EUR
|4.674,60 EUR
|74,10 EUR
|4.964,70 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|74,1251 EUR
|249.801,5000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|09.09.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
09.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scout24 SE
|Invalidenstraße 65
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.scout24.com
|LEI Code:
|5493007EIKM2ENQS7U66
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106980 09.09.2026 CET/CEST