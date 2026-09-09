EQS-DD: Zalando SE: Dr. Astrid Arndt, Verkauf von 1735 Aktien im Rahmen der Abwicklung der Ausübung von virtuellen Performance Shares aus dem Zalando Ownership Plan 2021 zur Begleichung von ...

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.09.2026 / 18:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Astrid
Nachname(n):Arndt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Zalando SE

b) LEI

529900YRFFGH5AXU4S86 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000ZAL1111

b) Art des Geschäfts

Verkauf von 1735 Aktien im Rahmen der Abwicklung der Ausübung von virtuellen Performance Shares aus dem Zalando Ownership Plan 2021 zur Begleichung von Steuern und Kosten
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
23,46 EUR40.703,10 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
23,46 EUR40.703,10 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

09.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet:https://corporate.zalando.de
LEI Code:529900YRFFGH5AXU4S86
Ende der MitteilungEQS News-Service

106978 09.09.2026 CET/CEST

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