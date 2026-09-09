EQS-News: Agentische KI „Niya-X" von Flytxt gewinnt Bronze Stevie® bei den 2026 International Business Awards® 2026

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Agentische KI „Niya-X" von Flytxt gewinnt Bronze Stevie® bei den 2026 International Business Awards® 2026



09.09.2026 / 09:05 CET/CEST

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DUBAI, VAE , 9. September 2026 /PRNewswire/ -- Flytxt gab heute bekannt, dass seine agentische KI-Plattform Niya-X bei den 23rd Annual International Business Awards® (IBAs) in der Kategorie „Best AI-driven Product" einen Bronze Stevie® Award gewonnen hat.

Stevie Bronze Award

Niya-X stellt eine „AI Expertforce" für Unternehmen vor, die über KI-Co-Piloten, die Menschen unterstützen, und aufgabenorientierte KI-Agenten, die Arbeitsabläufe automatisieren, hinausgeht. Die fachspezifischen AI Experts des Unternehmens sind in der Lage, Geschäftsziele zu verstehen, Strategien zu entwickeln, Entscheidungen zu treffen, Maßnahmen zu koordinieren und kontinuierlich aus den Ergebnissen zu lernen. Auf der Grundlage von kausalem Lernen und kontrafaktischer Modellierung kann Niya-X alternative Szenarien in einem bestimmten Marktumfeld simulieren und bewerten, bevor es die Vorgehensweise ermittelt, mit der ein gewünschtes Ergebnis am ehesten erreicht werden kann – und das unter Einhaltung festgelegter unternehmensinterner Rahmenbedingungen und Datenschutzanforderungen.

„Diese Auszeichnung unterstreicht das transformative Potenzial von Niya-X und seine breite Anwendbarkeit bei der Schaffung autonomerer Unternehmensmarktplätze", sagte Dr. Vinod Vasudevan, CEO von Flytxt. „Indem Niya-X den Einsatz von KI von der Automatisierung von Aufgaben und der Unterstützung menschlicher Intelligenz hin zur aktiven Gestaltung strategischer Entscheidungen und Maßnahmen verlagert, ermöglicht es Unternehmen, ihre Entscheidungen kontinuierlich anzupassen und in komplexen und dynamischen Geschäftsumgebungen bessere Ergebnisse zu erzielen."

Die International Business Awards sind das weltweit führende Award-Programm für Unternehmen und stehen Organisationen aller Größen und Branchen weltweit offen. Für die 2026 IBAs gingen mehr als 3.400 Nominierungen aus 82 Ländern und Regionen ein. Die Preisträger wurden von über 200 Fachleuten aus der Wirtschaft ermittelt, die in Fachjurys tätig waren; die Endergebnisse wurden im Rahmen eines unabhängigen Bewertungsverfahrens im Juni und Juli ermittelt. Die Preisträger des Stevie Award werden am Mittwoch, dem 28. Oktober 2026, im Rahmen einer Galaveranstaltung im Pullman Paris Montparnasse geehrt.

Auf Enterprise Marketplaces werden die Niya-X AI Experts für eine Vielzahl von Anwendungsfällen eingesetzt, die von Kundengewinnung und -bindung über Produktdesign und Preisgestaltung bis hin zum Onboarding und zur Einbindung von Mitarbeitenden reichen. Zu den Anwendungsbereichen gehören die Optimierung von Anlageempfehlungen zur Steigerung des verwalteten Vermögens (Assets Under Management, AUM), die Vorhersage und Umsetzung von Kundenabsichten zur Verbesserung der Serviceeffizienz, die Konzeption und Umsetzung von Onboarding-Prozessen für neue Mitarbeitende sowie die autonome Koordination von Entscheidungen und Maßnahmen im Bereich Wachstumsmarketing.

Weitere Informationen finden Sie auf www.flytxt.ai

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