EQS-News: Alibabas Accio senkt KI-Kosten für E-Commerce-Aufgaben um über 50 Prozent im Vergleich zu universellen KI-Agenten

EQS-News: Alibaba.com / Schlagwort(e): Miscellaneous

Alibabas Accio senkt KI-Kosten für E-Commerce-Aufgaben um über 50 Prozent im Vergleich zu universellen KI-Agenten



09.09.2026 / 18:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Accio wird damit zum kosteneffizientesten E-Commerce-KI-Tool für KMU weltweit

LOS ANGELES, 9. September 2026 /PRNewswire/ -- Alibaba.com hat heute die Ergebnisse eines Benchmarks anhand von 107 Aufgaben bekannt gegeben. Aus dieser geht hervor, dass Accio, Alibaba.coms KI-gestützte Agenten-Plattform für den Handel, eine Reihe von E-Commerce-Aufgaben zu geschätzten Kosten erledigte, die um mehr als 50 Prozent unter denen von OpenAIs „Codex" und Anthropics „Claude Code" lagen. Dabei erzielte sie eine vergleichbare Qualität der Ergebnisse. Somit ist Accio das kosteneffizienteste KI-Tool für den E-Commerce, das kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zur Verfügung steht. Das Unternehmen stellte außerdem eine erweiterte Version von Accio vor, die Marktforschung, Beschaffung und tägliche E-Commerce-Abläufe für kleine Unternehmen in einem einzigen KI-Arbeitsbereich bündelt.

Logo.jpg?id=OA2938525

Die Ankündigungen erfolgten auf der CoCreate, der jährlichen Veranstaltung von Alibaba.com für Unternehmer und kleine Unternehmen.

„Für kleine Unternehmen ist unerschwingliche KI nutzlos", sagte Kuo Zhang, Präsident von Alibaba.com. „Unser Ziel ist es nicht, KI einfach nur leistungsfähiger zu machen. Wir wollen KI für den Handel vielmehr so gestalten, dass sie auch für ein Ein-Personen-Unternehmen praktikabel und erschwinglich ist."

Die Hälfte der Kosten bei 107 Geschäftsanwendungen In der Benchmark mit 107 Aufgaben beliefen sich die geschätzten Gesamtkosten für den Abschluss des gesamten Aufgabenbereichs mit Accio auf 3,69 US-Dollar, verglichen mit 9,27 US-Dollar für Codex von OpenAI und 9,51 US-Dollar für Claude Code von Anthropic. In beiden Fällen entspricht dies einer Kostenreduzierung um mehr als 50 Prozent.

Die Effizienz von Accio beruht auf der Optimierung des gesamten Systems im Hinblick auf reale E-Commerce-Workflows:

Handelsspezifische Intelligenz: Accio nutzt handelsspezifische Daten und Workflows, um ressourcenschonende Modelle für klar definierte Aufgaben nachzutrainieren. So können kleinere Modelle Routineaufgaben effizienter erledigen, während leistungsfähigere Modelle zur Verfügung stehen, wenn tieferes Reasoning erforderlich ist.

Die richtigen Ressourcen für jede Aufgabe: Accio wählt nicht einfach das günstigste Modell aus oder greift standardmäßig auf das leistungsfähigste zurück. Es zerlegt komplexe Anfragen in überschaubare Schritte und wägt bei jedem Schritt Qualität, Geschwindigkeit, Kosten und Datenanforderungen gegeneinander ab. Wirtschaftlich gesehen versucht das System, jeden Workflow näher an die Pareto-Grenze heranzuführen – wo eine Verbesserung in einer Dimension einen Kompromiss in einer anderen erfordern würde. Für ein Kleinunternehmen bedeutet dies, die für die Arbeit erforderliche Leistung zu erhalten, ohne für Rechenleistung zu bezahlen, die nicht benötigt wird.

Weniger unnötiger Rechenaufwand. Durch Cache-Wiederverwendung, Kontextkomprimierung und koordinierte Agentenausführung werden wiederholte Verarbeitungsschritte, unnötige Tool-Aufrufe und der überflüssige Verbrauch von Tokens reduziert.

Ein einziger Arbeitsbereich für den globalen E-Commerce

Alibaba.com gab außerdem bekannt, dass sich Accio zu einem einheitlichen Arbeitsbereich für globale E-Commerce-Abläufe entwickelt hat.

Kleinunternehmen können Accio nutzen, um Märkte zu recherchieren, Produktchancen abzuwägen, Produkte zu entwickeln, Lieferanten zu bewerten und den täglichen Geschäftsbetrieb zu verwalten. Durch die Anbindungen an Amazon, Shopify, eBay, TikTok Shop und Walmart können Verkäufer von einem zentralen Ort auf unterstützte Shop-Workflows zugreifen.

Commerce Agent Bench, jetzt Open Source

Alibaba.com hat die Evaluation „Commerce Agent Bench" als Open-Source-Projekt auf GitHub veröffentlicht. Anstatt sich auf synthetische Übungen zu stützen, greift es sich auf echte Händleraktivitäten zurück: 10 Millionen aktive KMU-Nutzer, 1,6 Millionen Konversationen und 200.000 Ausführungsabläufe (Execution Traces). Diese wurden in 107 End-to-End-Handelsaufgaben in sieben Kategorien und vier Autonomiestufen zusammengefasst. Zu diesen Aufgaben gehören die Überprüfung von Hunderten unstrukturierter E-Mails, das Erkennen von Zahlungsbetrug, die Berechnung von Einstandspreisen (Landed Costs) und die Buchung von Versandrouten über mehrere Spediteure. Kein Modell konnte sich auf ganzer Linie durchsetzen. Dies untermauert das Argument für das „Task-Level-Routing", also die Idee, dass verschiedene Aufgaben am besten von unterschiedlichen KI-Modellen bewältigt werden, statt sich auf ein universelles Modell zu verlassen.

Über Alibaba.com

Gegründet im Jahr 1999, ist Alibaba.com die führende Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-E-Commerce und bedient Einkäufer und Lieferanten aus über 200 Ländern und Regionen weltweit. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen an, die verschiedene Aspekte des Handels abdecken. Dazu gehört es, Unternehmen mit Tools auszustatten, die ihnen helfen, ein globales Publikum für ihre Produkte zu erreichen, und Einkäufer dabei zu unterstützen, Produkte zu entdecken, Lieferanten zu finden und Bestellungen schnell und effizient online aufzugeben. Alibaba.com ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/alibabas-accio-senkt-ki-kosten-fur-e-commerce-aufgaben-um-uber-50-prozent-im-vergleich-zu-universellen-ki-agenten-302874008.html

09.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2396970 09.09.2026 CET/CEST