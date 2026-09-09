EQS-News: ARTCLINE sichert sich weitere 3,4 Mio. Euro zur Unterstützung der Markteinführung seiner ARTICE®-Immunzelltherapie zur Behandlung des septischen Schocks

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ARTCLINE sichert sich weitere 3,4 Mio. Euro zur Unterstützung der Markteinführung seiner ARTICE®-Immunzelltherapie zur Behandlung des septischen Schocks



09.09.2026 / 10:00 CET/CEST

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ARTCLINE sichert sich weitere 3,4 Mio. Euro zur Unterstützung der Markteinführung seiner ARTICE®-Immunzelltherapie zur Behandlung des septischen Schocks

ARTCLINE GmbH schließt neue Finanzierungsrunde in Höhe von 3,4 Mio. Euro mit bestehenden und neuen Investoren ab, einschließlich einer Investition in Höhe von 1 Mio. Euro durch die MBG MV

Nach dem erfolgreichen Abschluss der klinischen ReActIF-ICE-Studie unterstützt die Finanzierung die anstehende Markteinführung der ARTICE®-Therapie

Rostock, 9. September 2026 – ARTCLINE, ein biomedizinisches Unternehmen mit Fokus auf der Entwicklung neuer Immunzell-Therapien zur Behandlung von septischem Schock, gibt den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 3,4 Mio. Euro bekannt. An der Runde beteiligten sich die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH (MBG MV) mit einer Investition in Höhe von 1 Mio. Euro sowie weitere bestehende und neue Investoren.

Die Mittel werden zur Unterstützung der bevorstehenden Markteinführung von ARTICE® verwendet, einem auf Immunzellen basierenden Therapieverfahren zur Behandlung des septischen Schocks. ARTCLINE bereitet derzeit die Veröffentlichung der Topline-Ergebnisse seiner randomisierten, kontrollierten Multicenter-Validierungsstudie ReActIF-ICE (NCT05442710) vor. Die Studie mit insgesamt 142 Patienten wurde kürzlich abgeschlossen und wird derzeit ausgewertet.

„Wir bedanken uns bei der MBG MV sowie allen Investoren für ihr anhaltendes Vertrauen und ihr Engagement für ARTCLINE. Gemeinsam stellen wir uns einer der größten Herausforderungen in der Intensivmedizin, der Behandlung des septischen Schocks“, sagte Dr. med. Jens Altrichter, Geschäftsführer und Gründer der ARTCLINE GmbH. „In den vergangenen Jahren konnten wir die Evidenzbasis für die Wirksamkeit von ARTICE® stetig verbreitern und sind heute sehr zuversichtlich, dass unsere ReActIF-ICE-Studie die früheren klinischen Ergebnisse bestätigen wird. Ich freue mich darauf, die Studienergebnisse, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden sollen, mit den medizinischen Fachkreisen zu diskutieren.“

Dirk Hessel, Geschäftsführer der ARTCLINE GmbH, kommentierte: „Der erfolgreiche Abschluss dieser Finanzierung verschafft uns die erforderlichen Mittel, um den Wachstumskurs unseres Unternehmens zu stärken. Insbesondere werden wir die Markteinführung vorbereiten, die für Anfang 2027 geplant ist. Wir freuen uns sehr, wenn wir für Patienten mit septischem Schock eine neue Behandlungsoption zur Verfügung stellen können.“

Bei Sepsis und septischem Schock besteht nach wie vor ein erheblicher ungedeckter medizinischer Bedarf, der die Intensivmedizin vor große Herausforderungen stellt. ARTCLINE entwickelt mit ARTICE® eine allogene Immunzelltherapie, die darauf ausgelegt ist, wichtige Funktionen des fehlregulierten Immunsystems bei Patienten mit septischem Schock zu unterstützen.

Über die ARTCLINE GmbH

Die ARTCLINE GmbH entwickelt neuartige Immunzell-Therapien für den Einsatz in der Intensivmedizin. Im Fokus steht die Behandlung des septischen Schocks – einer der größten Herausforderungen für Gesundheitssysteme weltweit. Mit der ARTICE®-Therapie nutzt ARTCLINE allogene Immunzellen von gesunden Spendern, um zentrale Funktionen des fehlregulierten Immunsystems von Patienten gezielt zu unterstützen und zu stabilisieren. Der Therapieansatz wurde in enger Zusammenarbeit von Immuno-logen und klinischen Spezialisten entwickelt.

Für alle Komponenten der ARTICE®-Therapie liegen die erforderlichen regulatorischen Voraussetzungen vor. Die Spenderimmunzellen werden im Rahmen der erteilten GMP-Herstellungserlaubnis hergestellt; die im ARTICE®-Verfahren eingesetzten Medizinproduktkomponenten sind CE-gekennzeichnet.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.artcline.de oder kontaktieren Sie uns unter info@artcline.de. Folgen Sie ARTCLINE auf LinkedIn.

Über Sepsis und septischen Schock

Die Sterblichkeit bei Sepsis ist trotz kontinuierlicher Fortschritte in Forschung und Medizin weiterhin hoch. Nach Angaben der WHO erkranken jährlich rund 48 Millionen Menschen an Sepsis, darunter etwa 20 Millionen Kinder unter fünf Jahren. Schätzungsweise jeder fünfte Todesfall weltweit ist mit Sepsis assoziiert.[1] Allein in Deutschland versterben pro Jahr zwischen 70.000 und 220.000 Menschen an einer Sepsis.[2] Eine zentrale Rolle im Krankheitsverlauf spielt die Dysregulation des Immunsystems, insbesondere bei der schwersten Form der Sepsis, dem septischen Schock. Während viele Patienten die initiale Phase des septischen Schocks dank moderner intensiv-medizinischer Maßnahmen überleben, kommt es im weiteren Verlauf häufig zu schwerwiegenden Komplikationen wie Sekundärinfektionen und erneutem Organversagen, die maßgeblich zur hohen Mortalität beitragen.

Kontakt:

ARTCLINE GmbH

Dirk Hessel, Geschäftsführer

dirk.hessel@artcline.de

Medienanfragen:

MC Services AG

Eva Bauer / Julia von Hummel

Telefon: +49-89-210228-0

artcline@mc-services.eu

[1] Rudd K, Johnson S, Agesa K et al. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990–2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. The Lancet 2020; 395, 200-211. DOI: 10.1016/S0140-6736(19)32989-7

[2] Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Oxford http://ihmeuw.org/7cpk

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