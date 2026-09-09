EQS-News: Aurzen glänzt auf der IFA 2026 und erhält elf Auszeichnungen für sein Projektor-Sortiment

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Aurzen glänzt auf der IFA 2026 und erhält elf Auszeichnungen für sein Projektor-Sortiment



09.09.2026 / 12:20 CET/CEST

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IRVINE, Kalifornien, 9. September 2026 /PRNewswire/ -- Aurzen hinterließ auf der IFA 2026 einen starken Eindruck: Die neuesten Projektoren des Unternehmens fanden Anerkennung bei den Medien und wurden mit dem Innovationspreis der Messe ausgezeichnet.

Aurzen Shines at IFA 2026, Garnering 11 Honors Across Its Projector Lineup

Der Aurzen ZIP Pro wurde in den IFA-Highlights von The Verge, Pocket-lint, Android Central, CGMagazine, Yanko Design und SlashGear vorgestellt. Als weltweit erster dreifach zusammenklappbarer Full-HD-Taschenprojektor stach der ZIP Pro auf der IFA 2026 durch mehrere branchenweit einzigartige Innovationen hervor, darunter die weltweit erste 10,7 mm dünne Full-HD-Optik, die branchenweit erste direkte Projektion über Typ-C für die Nintendo Switch sowie ein branchenweit erstes Smart-Touch-Display. The Verge bezeichnete ihn als „einen der mobilsten Projektoren auf dem Markt". Android Central hält ihn nach wie vor für „einen der coolsten tragbaren Projektoren, die wir je gesehen haben" und SlashGear befand das Bild „scharf, klar und überraschend hell für ein so kleines Gerät" – wobei der neue Touchscreen auf der Oberseite als praktisches Upgrade für die Steuerung unterwegs hervorgehoben wurde.

Der Aurzen ZIP Pro und der EAZZE E1R wurden beide mit einem Netzwelt Innovation Award ausgezeichnet und gehörten zu den 58 innovativsten Produkten auf der IFA 2026. Das Web-Portal hob das kompakte Design des E1R und den integrierten Roku-Fernseher als Alternative zu einem herkömmlichen Fernseher hervor.

Das Portfolio von Aurzen wurde zudem bei den offiziellen IFA Innovation Awards 2026 ausgezeichnet. Der Aurzen ZIP wurde als Honoree – Best in Home & Entertainment und Honoree – Best in Design ausgezeichnet, der Aurzen BOOM mini als Honoree – Best in Home & Entertainment.

Verfügbarkeit

Der ZIP Pro kann ab sofort auf aurzen.com zum Listenpreis von 629,99 USD und zu einem zeitlich begrenzten Einführungspreis von 579,99 USD vorbestellt werden. Der E1R ist ab sofort bei Amazon in den USA und Kanada für reguläre 139,99 USD bzw. 159,99 CAD erhältlich. Der zeitlich begrenzte Einführungspreis beträgt 89,99 USD in den USA und 139,99 CAD in Kanada. In Europa kommt der E1R später in dieser Saison auf den Markt. Der E1 ist jetzt in Deutschland, Frankreich und Spanien zu einem regulären Preis von 129,99 EUR erhältlich (Einführungspreis: 99,99 €).

Informationen zu Aurzen

Aurzen ist ein weltweiter Innovator im Bereich der intelligenten Projektionstechnologie. Durch die Kombination fortschrittlicher optischer Technik mit intuitiver Software und benutzerorientiertem Design entwickelt Aurzen Produkte, die Erlebnisse auf großer Leinwand in jeden Raum bringen. Das Unternehmen entwickelte mit dem ZIP den weltweit ersten dreifach zusammenklappbaren, wirklich tragbaren Projektor. Seine Designs wurden mehrfach international ausgezeichnet, unter anderem mit dem iF Design Award, dem Red Dot Award, dem G-Mark Award und dem IDEA Award. Weitere Informationen finden Sie auf www.aurzen.com.

Cision

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