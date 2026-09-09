EQS-News: Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 5,93 Millionen Token erreicht haben und sich die gesamten Krypto- und Barbestände auf 15,7 Milliarden US-Dollar belaufen

EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 5,93 Millionen Token erreicht haben und sich die gesamten Krypto- und Barbestände auf 15,7 Milliarden US-Dollar belaufen



09.09.2026 / 19:55 CET/CEST

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Bitmine hält 4,9 % des gesamten ETH-Umlaufs von 122,0 Millionen

Bitmine hat in nur 15 Monaten bereits 97 % des Weges zur „Alchemy of 5 %" zurückgelegt

Krypto-Aktien leisten den größten Beitrag zum bisherigen Quartalsverlauf des Russell 1000 und stellen 4 der 21 führenden Titel dar

Der Kursgewinn der Bitmine-Stammaktie von 99 % seit Quartalsbeginn ist der viertbeste im Russell 1000

ETH ist bislang die Makro-Anlageklasse mit der besten Wertentwicklung im 3. Quartal 2026 und übertrifft den S&P 500 um 5.430 Basispunkte

Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen

Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt

Bitmine verfügt über 5.067.309 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 2.495 US-Dollar pro ETH einem Wert von 12,6 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger

Bitmine hält Anteile im Wert von 91 Millionen US-Dollar an Eightco (NASDAQ: ORBS), das mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Aktien weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen

Die Summe aus Bitmines Krypto-Beständen, gesamten Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren sowie „Moonshots" beläuft sich auf 15,7 Milliarden US-Dollar, darunter 5,93 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere im Gesamtwert von 593 Millionen US-Dollar sowie weitere Krypto-Bestände

Bitmine wird weiterhin von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren unterstützt – darunter Cathie Wood (ARK), MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital sowie der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee –, um das Ziel des Unternehmens zu fördern, 5 % der ETH-Bestände zu erwerben

NORWALK, Connecticut, 9. September 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Unternehmen im Bitcoin- und Ethereum-Netzwerk, dessen Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen liegt, gab heute bekannt, dass sich die Bestände an Kryptowährungen sowie an Barmitteln und marktgängigen Wertpapieren und „Moonshots" auf insgesamt 15,7 Milliarden US-Dollar belaufen.

Bitmine Weekly Update

Stand 7. September 2026, 14:00 Uhr ET, setzen sich die Krypto-Bestände des Unternehmens zusammen aus 5.929.198 ETH zu einem Kurs von 2.495 US-Dollar pro ETH (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 211 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, einer Beteiligung in Höhe von 91 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Barmitteln und marktgängigen Wertpapieren in Höhe von insgesamt 593 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,9 % des ETH-Angebots (von 122,0 Millionen ETH) aus.

„Seit dem 30. Juni sind vier der 21 Aktien mit der besten Wertentwicklung im Russell 1000 kryptobezogene Titel. Diese Outperformance spiegelt die Tatsache wider, dass Ethereum bislang die Anlageklasse mit der besten Wertentwicklung im dritten Quartal ist. Unserer Ansicht nach müssen Fondsmanager, deren Portfolios am Russell 1000 ausgerichtet sind, prüfen, ob sie über ein ausreichendes Engagement in Kryptowährungen verfügen, angesichts des überproportionalen Beitrags dieser Gruppe zu den Gewinnen des Russell 1000 in diesem Quartal. Bemerkenswert ist, dass die Stammaktie von Bitmine mit einem Gewinn von 99 % die viertbeste Wertentwicklung aufweist, verglichen mit 3 % für den Russell-1000-Benchmark", erklärte Thomas „Tom" Lee, Vorstandsvorsitzender von Bitmine.

Tom DeMark, Gründer von DeMark Analytics und Kapitalmarktberater von Bitmine, erwartet, dass ETH in den kommenden Wochen einen starken Aufschwung verzeichnen wird. Tom DeMark erklärte: „Im August bewegte sich ETH seitwärts, ohne nach unten auszubrechen, und der 12-Tage-Indikator lief aus, was auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hindeutet. Wir glauben, dass dies die Fortsetzung des vorherigen Aufwärtstrends weiter untermauert. Wir gehen davon aus, dass die starke eintägige Rallye der letzten Woche wahrscheinlich ein Vorgeschmack auf den bevorstehenden Anstieg war."

„Zu Beginn des letzten Monats des kalendarischen dritten Quartals 2026 ist ETH der Makro-Anlageklasse mit der besten Performance in diesem Quartal und hat den S&P 500 bis zum vergangenen Freitag um 5.430 Basispunkte übertroffen. Tatsächlich sind die drei Vermögenswerte mit der besten Wertentwicklung seit dem 30. Juni ETH, BTC und SOL", erklärte Lee. „Wir glauben, dass dies die Voraussetzungen dafür schafft, dass institutionelle Anleger ihre Krypto-Bestände aufstocken, angesichts der bislang im Kalenderquartal 3 gegenüber anderen Makro-Anlagen erzielten erheblichen Outperformance von Kryptowährungen."

„Wir glauben, dass es in den letzten Monaten des Jahres 2026 zahlreiche positive Impulse geben wird", erklärte Lee. „Dazu gehört die bevorstehende Abstimmung über den CLARITY Act, die für Mitte September angesetzt ist. Zudem haben koreanische Investoren wieder begonnen, Kryptowährungen zu kaufen und sich von KI-Aktien abzuwenden. Unserer Ansicht nach wird der 4-Jahres-Zyklus in den nächsten Wochen seinen Tiefpunkt erreichen. Dies schafft die Voraussetzungen für eine voraussichtlich beträchtliche Beteiligung institutioneller Anleger am Kauf von Kryptowährungen in den letzten Monaten des Jahres 2026, insbesondere angesichts der positiven Impulse durch Tokenisierung und Agentic-AI."

„Dieses ETH/BTC-Verhältnis ist während Krypto-Haussezyklen gestiegen, angetrieben durch die zunehmende Nutzung von Ethereum im Vergleich zu Bitcoin. Diese früheren Zyklen wurden durch ICOs (2017–2018), NFTs (2020–2021) und Stablecoins (2025) befeuert. Im bevorstehenden Kryptozyklus sehen wir einen Anstieg des ETH/BTC-Verhältnisses, angetrieben durch die Tokenisierung an der Wall Street auf der Blockchain und durch agentenbasierte KI, die Blockchains nutzt", fuhr Lee fort.

„In der vergangenen Woche haben wir 28.086 ETH erworben. Die Erfolgsbilanz von Bitmine beim konsequenten Kauf von Kryptowährungen ist von keinem börsennotierten Unternehmen weltweit übertroffen. Bitmine hat seit Einführung der ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 jede einzelne Woche ETH gekauft", erklärte Lee.

Am 16. Juli 2026 veröffentlichte Bitmine die neueste Botschaft des Vorstandsvorsitzenden (Link hier) für Juli 2026. Der Titel der Botschaft lautet: „ETH is the cure for the Uncanny Valley of Wealth."

Anfang 2026 startete Bitmine MAVAN (das ‚Made in America VAlidator Network'), die Staking-Plattform für institutionelle Anleger. Ursprünglich zur Unterstützung der eigenen Ethereum-Treasury von Bitmine entwickelt, hat MAVAN sein Angebot inzwischen auf institutionelle Investoren, Verwahrstellen und Ökosystem-Partner ausgeweitet, die auf der Suche nach erstklassiger Staking-Infrastruktur sind. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt.

Zum 7. September 2026 beläuft sich die Gesamtmenge der bei Bitmine gestakten ETH auf 5.067.309 (12,6 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 2.495 US-Dollar pro ETH). „Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Im Vollausbau (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und dessen Staking-Partnern gestakt werden) beläuft sich die prognostizierte ETH-Staking-Rendite auf annualisierter Basis auf 386 Millionen US-Dollar (basierend auf einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,61 %)", erklärte Lee.

„Die annualisierten Staking-Erträge werden nun auf 330 Millionen Dollar geschätzt. Und diese 5,1 Millionen ETH machen 85 % der 5,93 Millionen ETH aus, die Bitmine hält. Die eigenen Staking-Aktivitäten von Bitmine erzielten eine 7-Tage-Rendite von 2,61 % (auf Jahresbasis)", fuhr Lee fort.

Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 1,10 Milliarden US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 4. September 2026) und belegte damit Platz 81 in den USA – hinter Intuit Inc. (Platz 80) und vor TJX Companies, Inc. (Platz 82) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.comund Fundstrat-Studie).

Die Krypto-Bestände von Bitmine sind die größte Ethereum-Reserve und die zweitgrößte globale Reserve, hinter Strategy Inc., das Berichten zufolge 840.447 BTC im Wert von etwa 66 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Das Management von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das Project Crypto der Securities and Exchange Commission (SEC) für die Finanzdienstleistungen 2026 ebenso transformativ sind wie die Maßnahme der USA vom 15. August 1971, die das Bretton-Woods-System beendete und den US-Dollar vor 55 Jahren vom Goldstandard abkoppelte. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Die Nachricht des Chairman von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ist gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften („Bitmine" oder das „Unternehmen") ein Unternehmen für Blockchain-Technologie-Infrastruktur, das in den Bereichen institutionelles Staking und Validierung digitaler Vermögenswerte, Bitcoin-Mining sowie strategische Verwaltung digitaler Vermögenswerte tätig ist. Als weltweit führendes Ethereum-Treasury-Unternehmen setzt es eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt um. Das Unternehmen stellt eine Staking- und Validierungsinfrastruktur auf institutionellem Niveau bereit – über die es Staking-Prämien und Validierungserträge erzielt – und betreibt darüber hinaus Bitcoin-Mining-Aktivitäten. Bitmine hält digitale Vermögenswerte strategisch und erzielt Erträge aus diesen Beständen, um Liquidität und Kapitalbildung zu unterstützen. Seit 2025 hat das Unternehmen seine Kapazitäten im Bereich der Blockchain-Infrastruktur ausgebaut, unter anderem durch die Entwicklung und Einführung von MAVAN, seiner Plattform für institutionelles Staking und Validierung. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehören darüber hinaus Investitionen in Blockchain-Projekte in der Frühphase („Moonshot"-Investitionen) sowie ergänzende Dienstleistungen in den Bereichen Mining, Hosting und Beratung.

Weitere Informationen finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind und im Allgemeinen an Begriffen wie „erwartet", „prognostiziert", „beabsichtigt", „plant", „glaubt", „voraussehen", „schätzen", „prognostizieren", „Ziele", „streben an", „könnte", „wird", „würde", „könnte", „sollte", „ansieht", „sieht" oder ähnliche Ausdrücke, die Verneinung solcher Begriffe oder andere vergleichbare Formulierungen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem Folgendes betreffen: (i) das Ziel des Unternehmens, 5 % des gesamten ETH-Angebots zu erwerben (die Initiative „Alchemy of 5 %"), sowie Aussagen, wonach das Unternehmen dieses Ziel in 15 Monaten zu 97 % erreicht habe; (ii) die Strategie des Unternehmens zum Aufbau digitaler Vermögenswerte und zur Verwaltung der Treasury-Bestände, einschließlich Aussagen zu den fortlaufenden wöchentlichen ETH-Zukäufen seit Einführung der ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 sowie zum Status des Unternehmens als weltweit größter ETH-Treasury-Verwalter; (iii) die Staking-Aktivitäten des Unternehmens, einschließlich der prognostizierten annualisierten ETH-Staking-Erträge von etwa 386 Millionen US-Dollar bei vollem Umfang (unter der Annahme, dass die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern unter Verwendung einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,61 % gestaked wird), der derzeit prognostizierten annualisierten Staking-Erlöse von etwa 330 Millionen US-Dollar sowie der 7-Tage-Rendite von 2,61 % (annualisiert); (iv) die Expansion von MAVAN zur Betreuung institutioneller Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen, sowie die angestrebte Position als führende Anlaufstelle für Ethereum-Staking für BMNR und institutionelle Anleger; (v) Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Kursentwicklung von ETH und der Marktbewegungen, einschließlich der Erwartung von Tom DeMark, dass ETH in den kommenden Wochen auf der Grundlage technischer Analysen einen starken Aufwärtstrend verzeichnen wird, sowie der Überzeugung, dass die Seitwärtsbewegung im August eine erneute Aufwärtsbewegung andeutet; (vi) Aussagen zur Wertentwicklung von ETH als dem bislang leistungsstärksten Makro-Anlagewert im dritten Quartal 2026, der den S&P 500 um 5.430 Basispunkte übertrifft, sowie dazu, dass dies die Voraussetzungen dafür schafft, dass institutionelle Anleger ihre Krypto-Bestände aufstocken; (vii) die Überzeugung des Managements, dass es im Vorfeld der letzten Monate des Jahres 2026 mehrere positive Impulse gibt, darunter die bevorstehende Abstimmung über den CLARITY Act, die für Mitte September 2026 angesetzt ist, erneute Käufe durch koreanische Investoren und eine Umschichtung weg von KI-Aktien, die Einschätzung, dass der vierjährige Kryptozyklus in den nächsten Wochen seinen Tiefpunkt erreichen wird, sowie die Erwartung einer beträchtlichen Beteiligung institutioneller Anleger am Kauf von Kryptowährungen in den letzten Monaten des Jahres 2026, insbesondere angesichts der günstigen Rahmenbedingungen durch Tokenisierung und agentische KI; (viii) Aussagen und Erwartungen bezüglich des ETH/BTC-Verhältnisses, darunter die Annahme, dass das Verhältnis im kommenden Kryptozyklus steigen wird, angetrieben durch die Tokenisierung an der Wall Street auf der Blockchain und durch agentische KI, die Blockchains nutzt – ähnlich wie in früheren Zyklen, die durch ICOs (2017–2018), NFTs (2020–2021) und Stablecoins (2025) befeuert wurden; (ix) die Überzeugung des Managements, dass der GENIUS Act und das SEC-Projekt „Crypto" für die Finanzdienstleistungen im Jahr 2026 ebenso transformativ sein werden wie das Ende des Bretton-Woods-Systems im Jahr 1971 und dass sich die daraus resultierenden Investitionen als besser als Gold erweisen werden; (x) Aussagen, dass Krypto-Aktien den bislang größten Beitrag zum Quartalsergebnis des Russell 1000 geleistet haben und dass Fondsmanager, die sich am Russell 1000 orientieren, prüfen müssen, ob sie ausreichend in Kryptowährungen engagiert sind; (xi) Aussagen zu den Investitionen des Unternehmens, darunter, dass seine Beteiligung an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) bietet Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI und dessen Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries; und (xii) Aussagen zum Wert der Kryptowährungen, Barmittel, marktfähigen Wertpapiere und „Moonshot"-Bestände des Unternehmens, einschließlich eines Gesamtbestands von 15,7 Milliarden US-Dollar und ETH-Beständen, die 4,9 % des gesamten ETH-Angebots ausmachen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen oder dazu beitragen könnten, gehören unter anderem: die extreme Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Kurse digitaler Vermögenswerte, einschließlich ETH und Bitcoin, sowie der spekulative Charakter von Investitionen in digitale Vermögenswerte; das Risiko, dass sich historische Kursbewegungen von ETH, Indikatoren der technischen Analyse und die relative Wertentwicklung im Vergleich zu anderen Makro-Anlageklassen nicht wiederholen oder kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung sind; die Abhängigkeit des Unternehmens von Preisquellen Dritter (einschließlich Coinbase) und gemeldeten Marktwerten bei der Berechnung des Werts seiner Bestände an Kryptowährungen, Barmitteln, marktgängigen Wertpapieren und „Moonshot"-Anlagen sowie das Risiko, dass diese Werte nach dem in dieser Pressemitteilung genannten Datum und Zeitpunkt erheblich schwanken; Veränderungen der Marktbedingungen, die sich auf den Handelspreis und das Handelsvolumen der Stammaktien und der Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens auswirken, sowie das Risiko, dass die Aufnahme des Unternehmens in den Russell-1000-Index nicht die erwarteten Vorteile bringt oder dass der Beitrag von Krypto-Aktien zur Indexperformance nicht anhält; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie zum Erwerb digitaler Vermögenswerte erfolgreich umzusetzen, seine wöchentlichen ETH-Käufe fortzusetzen und seine ETH-Akquisitionsziele zu erreichen, einschließlich des Ziels „Alchemy of 5 %"; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsbetrieb, die Ethereum-Treasury-Aktivitäten und die MAVAN-Expansion zu finanzieren; operative, sicherheitsbezogene und technologische Risiken im Zusammenhang mit den Staking- und Validierungsaktivitäten des Unternehmens, einschließlich Netzwerkausfällen, Slashing-Ereignissen, Cybersicherheitsverletzungen und Protokolländerungen; das Risiko, dass die tatsächliche Staking-Beteiligung, die Renditen, Belohnungen und Erlöse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Prognosewerten abweichen, die auf einer 7-Tage-Rendite basieren und davon ausgehen, dass ETH in großem Umfang vollständig gestaked wird; den Wettbewerb in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Staking und Mining; die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonen, einschließlich der Führungsspitze und Beratern wie Tom DeMark; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte, die Blockchain-Technologie und Staking-Aktivitäten in den Vereinigten Staaten und weltweit betreffen, einschließlich des Zeitpunkts und des Ausgangs der geplanten Abstimmung über den CLARITY Act sowie der endgültigen Verabschiedung, Umsetzung und Auslegung des GENIUS Act und anderer anhängiger Gesetzgebungsvorhaben und Regulierungsinitiativen; Maßnahmen der SEC, der CFTC und anderer Aufsichtsbehörden, die digitale Vermögenswerte und damit verbundene Geschäftsbereiche betreffen; Risiken im Zusammenhang mit den Investitionen des Unternehmens in Blockchain-Projekte in der Frühphase („Moonshot"-Investitionen), einschließlich der Investitionen in Eightco Holdings (einschließlich Art und Umfang eines etwaigen indirekten Engagements bei OpenAI) und Beast Industries; makroökonomische Faktoren, darunter Inflation, Zinssätze, die Geldpolitik der Federal Reserve, die Lage auf dem Arbeitsmarkt und die allgemeine Wirtschaftslage, die die Stimmung der Anleger gegenüber digitalen Vermögenswerten beeinflussen, einschließlich des Verhaltens koreanischer und anderer internationaler Investoren; die Genauigkeit der Prognosen aus technischen Analysen und der Erwartungen des Managements hinsichtlich der ETH-Kursentwicklungen, des ETH/BTC-Verhältnisses sowie der Auswirkungen von Tokenisierung und agentenbasierten KI-Anwendungen auf Ethereum; die Unvorhersehbarkeit von Marktzyklen bei Kryptowährungen und die Genauigkeit der Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Kryptozyklen, einschließlich der Frage, ob der Vierjahreszyklus wie erwartet seinen Tiefpunkt erreicht und ob eine institutionelle Beteiligung eintritt; Änderungen am Ethereum-Protokoll, einschließlich der Staking-Mechanismen, der Anforderungen an Validatoren und der Belohnungsstrukturen; die Leistung von Drittanbietern, Börsen, Verwahrstellen und Staking-Partnern; Risiken im Zusammenhang mit der Konzentration der Vermögenswerte des Unternehmens in digitalen Währungen, insbesondere Ethereum; sowie die sonstigen Risikofaktoren, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die der Geschäftsführung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zur Verfügung standen, und spiegeln die aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Projektionen, Ansichten und Überzeugungen der Geschäftsführung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Umstände wider. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich der oben beschriebenen sowie der im Abschnitt „Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr, der am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, in den Quartalsberichten des Unternehmens auf Formular 10-Q sowie in den sonstigen bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens, in ihrer jeweils geänderten oder aktualisierten Fassung. Kopien dieser Unterlagen sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov und auf der Website des Unternehmens unter https://Bitminetech.io/investor-relations/.Forward-looking verfügbar. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die lediglich den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung widerspiegeln. Bitmine lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überarbeiten oder zu ergänzen, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen solche Aussagen beruhen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht oder geltenden Vorschriften erforderlich.

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