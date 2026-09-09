EQS-News: Die Alliance to End Plastic Waste veröffentlicht ihren Fortschrittsbericht 2025 und hebt die Fortschritte des ersten Jahres im Rahmen der Strategie 2030 hervor

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Die Alliance to End Plastic Waste veröffentlicht ihren Fortschrittsbericht 2025 und hebt die Fortschritte des ersten Jahres im Rahmen der Strategie 2030 hervor



09.09.2026 / 09:05 CET/CEST

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Seit 2019 hat die Allianz 378.147 Tonnen[1] unkontrollierten Kunststoffabfalls reduziert und aus 418.529 Tonnen Kunststoffabfall Wert geschaffen.

Die Allianz hat seit 2019 Finanzierungszusagen in Höhe von 641 Millionen US-Dollar von Dritten und Impact-Investoren mobilisiert.

Die Allianz trieb Länderprogramme in fünf Schwerpunktmärkten sowie ihr thematisches Programm in Europa und Nordamerika voran.

SINGAPUR, 9. September 2026 /PRNewswire/ -- Die Alliance to End Plastic Waste veröffentlichte heute ihren Fortschrittsbericht 2025 mit dem Titel Strategy in Action, der das erste Jahr der Umsetzung der „Strategy 2030" markiert und erste Fortschritte bei der Beseitigung systemischer Hindernisse für die Kreislaufwirtschaft sowie bei der Beschleunigung des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe hervorhebt.

2025 reduzierte die Allianz 138.162 Tonnen unkontrollierten Kunststoffabfall und verwertete 165.317 Tonnen, womit sich die kumulierten Gesamtmengen seit ihrer Gründung auf 378.147 Tonnen reduzierten und 418.529 Tonnen verwerteten belaufen. Über die Tonnage hinaus hat die Allianz seit 2019 Finanzierungszusagen in Höhe von 641 Millionen US-Dollar von Dritten und Impact-Investoren mobilisiert. Ihre Initiativen zur Aufklärung und Verhaltensänderung haben seit ihrer Gründung über 1,5 Millionen Menschen erreicht. 2025 hat sie 559 Organisationen zur Finanzierung, Entwicklung und Umsetzung ihrer Projekte gewonnen.

Im Rahmen der Strategie 2030 vollzieht die Allianz einen Übergang von kleineren, eigenständigen Projekten hin zu groß angelegten, integrierten Länder- und Themenprogrammen und konzentriert ihre Bemühungen dort, wo sie die größte Wirkung erzielen können: sie unterstützt Länder dabei, auf der Recycling-Reifekurve aufzusteigen, und geht komplexe, marktübergreifende Herausforderungen wie flexible Kunststoffe an. 2025 vertiefte die Allianz ihre Partnerschaften mit einer Vielzahl von Akteuren, um die Wirkung zu vergrößern, Initiativen gemeinsam zu finanzieren und Lösungen für die Kreislaufwirtschaft bei Kunststoffen aufzuzeigen, die skaliert und repliziert werden können.

„2025 war ein wichtiges erstes Jahr für die Strategie 2030, da wir die Grundlagen für eine Wirkung in großem Maßstab und für einen Systemwandel gestärkt haben. Wir sehen erste Ergebnisse in Märkten, in denen der Bedarf am größten ist, doch die Umsetzung von Lösungen, die eine größere und dauerhafte Wirkung erzielen, erfordert anhaltende Anstrengungen, starke Partnerschaften und Engagement. Wir haben in diesem Jahr wichtige Fortschritte erzielt und schaffen Impulse für die kommenden Jahre", sagte Jacob Duer, Präsident und CEO der Alliance to End Plastic Waste.

Länderprogramme: Aufbau von Abfallwirtschaftssystemen dort, wo sie am dringendsten benötigt werden

Die Länderprogramme der Allianz helfen Ländern dabei, ihre Recyclingsysteme zu stärken, indem sie die Sammlung, Sortierung und das Recycling verbessern und gleichzeitig die Nachfrage nach recycelten Materialien steigern. Derzeit gibt es Programme in Brasilien, den GCC-Staaten (Saudi-Arabien), Indien, Indonesien und Südafrika.

In Indonesien treibt die Allianz systemweite Veränderungen voran, indem sie Lösungen durch koordinierte Maßnahmen im gesamten Abfallwirtschaftssystem im Rahmen des Projekts „Solid Waste Management for Sustainable Urban Development" (SWM-SUD) der indonesischen Regierung und der Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB) ausweitet. 2025 startete die Allianz ein Pilotprojekt zur integrierten Abfallwirtschaft im Regierungsbezirk Malang in Ost-Java, das die Trennung an der Quelle, eine verbesserte Sammlung und Sortierung sowie engere Verbindungen zu lokalen Recyclingunternehmen vereint. Die Allianz hat bis zu 40 Millionen US-Dollar bereitgestellt, um die Prinzipien des Pilotprojekts in Malang auf mehrere SWM-SUD-Städte und -Regentschaften zu übertragen und so den Ausbau integrierter Abfallwirtschaftssysteme sowie die Förderung der Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe in ganz Indonesien voranzutreiben.

In Indien wurde in Zusammenarbeit mit den Kommunalbehörden in Mathura-Vrindavan eine von der Allianz finanzierte kommunale Abfallverwertungsanlage errichtet. Die Anlage läuft derzeit mit 75 % ihrer Kapazität und soll künftig bis zu 300 Tonnen Abfall pro Tag verarbeiten sowie 80 % des städtischen Abfalls von der Deponie fernhalten.

Thematisches Programm mit Schwerpunkt auf einem marktorientierten Ansatz für flexible Kunststoffe

Die thematischen Programme der Allianz befassen sich mit marktübergreifenden Hindernissen für die Kreislaufwirtschaft, beginnend mit flexiblen Kunststoffen, die zu den am häufigsten verwendeten, aber zugleich am schwersten zu recycelnden Materialien zählen.

2025 trieb die Allianz im Rahmen ihres „Flexibles"-Programms Projekte in Europa und Nordamerika voran und wandte dabei eine marktorientierte Strategie an, die von den Bedürfnissen der Endmärkte ausgeht, um sicherzustellen, dass Lösungen auf tragfähigen Märkten basieren. Dies bedeutet, das Abfallwirtschaftssystem an die Anforderungen der Endmärkte anzupassen – von der Sammlung und Sortierung bis hin zum Recycling.

In Phoenix, Arizona, setzt die Allianz diesen Ansatz durch ein neues Sammelmodell für flexible Kunststoffe aus Gewerbe- und Industriebetrieben in die Praxis um. In Zusammenarbeit mit RME Defeats Waste bietet das Projekt kleineren Abfallerzeugern – darunter Hersteller und Krankenhäuser –, die zu wenig Material produzieren, als dass eine herkömmliche Sammlung wirtschaftlich rentabel wäre, eine Vor-Ort-Ballenpressung und eine bedarfsgerechte Abholung an. Damit wird ein praktischer Weg zum Recycling geschaffen, wo zuvor keiner existierte.

Die Allianz hat zudem eine Studie zum US-amerikanischen System für flexible Kunststoffe in Auftrag gegeben, um Angebot und Nachfrage zu erfassen und die Chancen für recycelte flexible Kunststoffe auf den Endmärkten zu quantifizieren.

Kapital mobilisieren, um den Systemwandel zu beschleunigen

Die Mobilisierung von Kapital bleibt eines der größten Hindernisse für den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe in großem Maßstab. Im vergangenen Jahr baute die Allianz ihre Rolle als Katalysator für Investitionen in die Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe weiter aus und nutzte ihr Kapital und ihr Fachwissen, um Projektrisiken zu mindern, Investitionspipelines zu stärken und größere Finanzierungsquellen von öffentlichen, privaten und philanthropischen Partnern zu erschließen.

Die von Lombard Odier Investment Managers (LOIM) verwaltete „Plastic Circularity Strategy", zu deren Gründung die Allianz durch Anschubfinanzierung und technische Beratung beigetragen hat, wurde im Sommer 2026 endgültig abgeschlossen und investiert weiterhin Wachstumskapital in Unternehmen, die Lösungen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe entwickeln. Dazu gehören das spanische Unternehmen Fych Technologies, dessen patentiertes Verfahren komplexe mehrschichtige Kunststoffe recycelt, sowie das Schweizer Unternehmen Bloom Biorenewables, das nicht essbare Biomasse in biobasierte Chemikalien und Materialien umwandelt.

Weitere Informationen finden Sie im Fortschrittsbericht 2025 der Alliance to End Plastic Waste mit dem Titel „Strategy in Action".

Informationen zur Alliance to End Plastic Waste

Die Alliance to End Plastic Waste ist eine unabhängige, globale gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe zu schaffen und Plastikmüll sowie Umweltverschmutzung durch Kunststoffe zu beenden. Um diese Vision voranzutreiben, arbeiten wir mit Akteuren entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammen, darunter der Privatsektor, Regierungen, andere Geldgeber und Nichtregierungsorganisationen.

Dazu gehört die Entwicklung, Umsetzung und Risikominimierung von Lösungen in den Bereichen Design, Sammlung, Sortierung, Recycling und Wiederverwendung von Kunststoff. Wir fördern Innovation, Zusammenarbeit und Wissenstransfer und mobilisieren Finanzmittel aus Entwicklungshilfe und privaten Quellen, um Initiativen in großem Maßstab zu unterstützen.

Gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Partnern treiben wir wirtschaftlich tragfähige, ökologisch vorteilhafte und sozial verantwortliche Lösungen voran, um eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoff zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter endplasticwaste.org

[1]Alle angegebenen Tonnageangaben beziehen sich auf metrische Tonnen.

Cision

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