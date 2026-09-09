EQS-News: EcoFlow räumt auf der IFA 2026 mit Auszeichnungen für sein gesamtes Energiesortiment ab

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EcoFlow räumt auf der IFA 2026 mit Auszeichnungen für sein gesamtes Energiesortiment ab



09.09.2026 / 15:45 CET/CEST

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STREAM, PowerRock 4000 und RIVER Gen4 wurden von führenden europäischen und internationalen Technologiepublikationen gewürdigt.

BERLIN, 9. September 2026 /PRNewswire/ -- EcoFlow, weltweiter Vorreiter bei umweltfreundlichen Energielösungen, feiert auf der IFA 2026 in Berlin neun Branchenauszeichnungen: Die neuesten Energielösungen des Unternehmens wurden von führenden europäischen Publikationen für Verbrauchertechnologie in den Bereichen tragbare Stromversorgungslösungen und intelligente Energiespeicher für Privathaushalte gewürdigt.

EcoFlow Sweeps IFA 2026 with Awards Across Its Full Energy Range

Die Anerkennung erstreckt sich auf drei der neuesten Innovationen von EcoFlow: STREAM erhielt sechs Auszeichnungen und Preise, PowerRock 4000 zwei und RIVER Gen4 eine.

EcoFlow wurden folgende Auszeichnungen verliehen:

STREAM – Sechs Auszeichnungen

TechRadar: Best in Show, IFA 2026

T3: Best in Show, IFA 2026

The Ambient: Best in Show, IFA 2026

ComputerBILD: Messe-Highlight 2026

home&smart: Innovation Award 2026

CHIP.de: IFA Highlights Award für STREAM AC 5000

PowerRock 4000 – Zwei Auszeichnungen

Trusted Reviews: Best in Show, IFA 2026

Reviewed Award - IFA Awards

RIVER Gen4 – Eine Auszeichnung

Mashable: Bestes neues Technikprodukt auf der IFA 2026

„Dass wir auf der IFA neun Auszeichnungen von führenden Technologiezeitschriften mit nach Hause nehmen, ist eine fantastische Anerkennung für die Arbeit unserer Teams, die moderne Energielösungen neu konzipieren", sagte Nick Chen, Chief Strategy Officer bei EcoFlow. „Von tragbaren Stromversorgungen in Profiqualität über flexible Energiespeicher für Privathaushalte bis hin zu intelligenter Technologie konzentrieren wir uns darauf, Energie einfacher, intelligenter und widerstandsfähiger zu machen. Diese Auszeichnungen zeigen das wachsende Interesse an Lösungen, die den Menschen mehr Kontrolle darüber geben, wie sie Energie erzeugen, speichern und nutzen."

Zusammen mit dem OCEAN 2 spiegeln die Auszeichnungen und die auf der IFA 2026 ausgestellten Produkte die umfassende Vision von EcoFlow für ein stärker vernetztes Energie-Ökosystem wider, das von tragbaren Stromversorgungslösungen über professionelle Anwendungen bis hin zum intelligenten Energiemanagement für Privathaushalte reicht.

STREAM: Flexible Energiespeicherung für den modernen Haushalt

EcoFlow STREAM ist Teil des Ökosystems für die Energiespeicherung im Haushalt von EcoFlow und wurde entwickelt, um Haushalten mehr Flexibilität bei der Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Strom zu bieten. Die STREAM-Plattform kombiniert Batteriespeicher mit intelligentem Energiemanagement und hilft Hausbesitzern dabei, erneuerbare Energien besser zu nutzen und gleichzeitig mehr Kontrolle über ihren Haushaltsstrom zu behalten.

STREAM AC 5000 rüstet bereits auf dem Dach installierte Solaranlagen nach und ist so ausgelegt, dass es die höheren Einspeiseleistungen dieser Systeme aufnehmen kann; die Installation erfolgt durch einen qualifizierten Elektroinstallateur. Ab Oktober wird die Serie um den „Local Mode" erweitert, der den Betrieb eines STREAM-Systems auch ohne Internetverbindung und ohne Konfigurationsaufwand gewährleistet und über die App steuerbar ist.

PowerRock 4000: Tragbare Stromversorgung in professioneller Qualität

Das auf der IFA 2026 vorgestellte und mit zwei Auszeichnungen prämierte EcoFlow PowerRock 4000 ist ein industrielles tragbares Kraftwerk, das für anspruchsvolle professionelle Anwendungen entwickelt wurde, darunter Bauwesen, Veranstaltungen, Filmproduktion und Katastropheneinsätze. Es liefert 4 kW Dauerleistung und bis zu 7,2 kW Spitzenleistung für 100 Sekunden, während der integrierte Fehlerstromschutz (RCD) darauf ausgelegt ist, anspruchsvolle, normkonforme Baustellen zu unterstützen. Das Gerät verfügt zudem über die Schutzart IP65 und ist sturzfest aus einer Höhe von 1 m, wodurch es sich für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen eignet.

RIVER Gen4: Neue auf der IFA 2026 ausgezeichnete Technologie

Ebenfalls auf der IFA 2026 vorgestellt und mit einem Preis ausgezeichnet, ist das RIVER Gen4 von EcoFlow ein tragbares Kraftwerk der nächsten Generation, das zuverlässige Stromversorgung in einem kompakten, leichten Format bietet. Erhältlich in zwei Modellen, bietet das RIVER 260 Gen4 eine Kapazität von 256 Wh und eine Ausgangsleistung von 300 W, während das RIVER 520 Gen4 512 Wh und eine Ausgangsleistung von 500 W liefert. Beide unterstützen X-Boost, Schnellladung und eine USV-Umschaltung unter 10 ms, wodurch sie sich für Outdoor-Abenteuer und als Notstromversorgung eignen. Ü

ber die Auszeichnungen hinaus nahm EcoFlow auch am Smart Living Forum auf der IFA Dream Stage in Halle 25 teil. Am 7. September nahm Arne Herkelmann, Senior Product Manager Europe bei EcoFlow, gemeinsam mit Experten von Copper und Philips an der Podiumsdiskussion „Elektrifizierung & das Smart Home der Zukunft" teil und erörterte, wie Innovationen das elektrifizierte Zuhause prägen – vom intelligenten Energiemanagement über drahtlose Energieübertragung bis hin zu vernetzten Energielösungen für den Haushalt.

INFORMATIONEN ZU ECOFLOW

EcoFlow ist ein globaler Vorreiter bei umweltfreundlichen Energielösungen und treibt den Wandel hin zu smarterer, sauberer und unabhängigerer Energie voran. EcoFlow wurde 2017 gegründet und ist die Nummer 1 bei intelligenten Energiespeicherlösungen für das Zuhause; das Unternehmen ermöglicht es Millionen von Nutzern, die Kontrolle über ihre Energieversorgung zu Hause und darüber hinaus zu übernehmen. Mit operativen Hauptsitzen in Seattle, Düsseldorf, Irvine, Tokio und Birmingham sowie einem Geschäfts- und Rechenzentrum in Singapur agiert EcoFlow als globales Ökosystem, das Forschung, Betrieb und Fertigung umfasst. Seine innovativen Technologien bedienen über 6 Millionen Nutzer in 140 Märkten und definieren neu, wie die Welt die Kontrolle über ihre Energie übernimmt.

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