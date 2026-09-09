EQS-News: Just – Evotec Biologics bringt Antikörperprogramm des U.S.-amerikanischen Verteidigungsministeriums gegen Orthopoxviren in klinische Phase I

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Just – Evotec Biologics bringt Antikörperprogramm des U.S.-amerikanischen Verteidigungsministeriums gegen Orthopoxviren in klinische Phase I



09.09.2026 / 07:30 CET/CEST

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Just – Evotec Biologics bringt Antikörperprogramm des U.S.-amerikanischen Verteidigungsministeriums gegen Orthopoxviren in klinische Phase I

Beginn einer First-in-Human-Phase-I-Studie mit investigativen Antikörpern gegen Orthopoxviren, entwickelt im Rahmen des „Accelerated Antibodies Program“ des U.S.-Verteidigungsministeriums

Unterstützt die Entwicklung medizinischer Gegenmaßnahmen gegen Orthopoxviren – eine biologische Bedrohung hoher Priorität, zu der auch die Erreger der Pocken zählen

Umfasst die integrierte Prozessentwicklung, regulatorische Einreichung sowie die Herstellung des klinischen Prüfmaterials am J.POD®-Standort in Redmond

Unterstreicht das Potenzial eines skalierbaren Modells für die Entwicklung und das Continuous Manufacturing biologischer Arzneimittel zur Stärkung der biologischen Gefahrenabwehr

Seattle, WA, USA / Hamburg, 9. September 2026 –Evotec SE (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) gab heute den Start einer klinischen Phase-I-Studie zur Untersuchung von JST-018 bekannt. JST-018 ist ein Cocktail monoklonaler Antikörper gegen Orthopoxviren, der von Just – Evotec Biologics, Evotecs Biologika-CDMO-Tochtergesellschaft, im Rahmen des Accelerated Antibodies Program des U.S.-Verteidigungsministeriums (Department of War) entwickelt wurde.

Im Rahmen des Programms hat Just – Evotec Biologics das Orthopoxvirus-Programm von der Auswahl geeigneter Antikörpersequenzen über die präklinische Entwicklung und Prozessentwicklung bis hin zur regulatorischen Einreichung und cGMP-konformen Herstellung des klinischen Prüfmaterials vorangetrieben. Die Produktion erfolgte am J.POD®-Standort des Unternehmens in Redmond, Washington (USA), unter Einsatz der Continuous-Bioprocessing-Plattform von Just – Evotec Biologics.

Mit diesem Meilenstein erfüllt Just – Evotec Biologics die Ziele des im Jahr 2023 mit dem U.S.-Verteidigungsministerium geschlossenen Vertrags. Dieser umfasst die Entwicklung antikörperbasierter Wirkstoffkandidaten gegen Orthopoxviren – von der Continuous-Manufacturing-Prozessentwicklung bis hin zur klinischen Testung am Menschen. JST-018 wird als prophylaktischer Antikörperkandidat entwickelt, um Angehörige der Streitkräfte zu schützen, die einem erhöhten Risiko biologischer Bedrohungen ausgesetzt sein könnten.

Dr. Linda Zuckerman, EVP und Global Head von Just – Evotec Biologics, sagte:

„Dieses Programm unterstreicht die Leistungsfähigkeit unserer integrierten Continuous-Manufacturing-Plattform für Biologika, die einen nahtlosen Übergang von der Optimierung von Antikörpersequenzen bis hin zur klinischen Prüfung ermöglicht. In enger Zusammenarbeit mit dem U.S.-Verteidigungsministerium haben wir im Rahmen des Accelerated Antibodies Program JST-018 hergestellt und als dringend benötigte medizinische Gegenmaßnahme bereitgestellt.“

Zu den Orthopoxviren zählen das Variola-Virus, der Erreger der Pocken, sowie das Mpox-Virus. Diese Viren stehen im Fokus der biologischen Gefahrenabwehr und der globalen Gesundheitsvorsorge. Die Continuous-Manufacturing-Plattform von Just – Evotec Biologics ermöglicht einen schnellen und kosteneffizienten Zugang zu diesen wichtigen medizinischen Gegenmaßnahmen.

Das Orthopoxvirus-Programm ist bereits das zweite Projekt von Just – Evotec Biologics im Rahmen des Accelerated Antibodies Program des U.S.-Verteidigungsministeriums. Bereits 2022 erhielt das Unternehmen einen ersten Auftrag zur Unterstützung der Entwicklung monoklonaler Antikörper gegen die Pest. Die beiden bekannt gegebenen Verträge haben zusammen ein potenzielles Gesamtvolumen von bis zu 123,9 Mio. $.

Der Auftrag für das Orthopoxvirus-Programm wurde Just – Evotec Biologics im Jahr 2023 durch das Capability Program Executive des U.S.-Verteidigungsministeriums für Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense (CPE-CBRND) erteilt, in Zusammenarbeit mit der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) über das Medical CBRN Defense Consortium (MCDC) Other Transaction Authority (OTA) unter der Vertragsnummer MCDC2203-001. Ein Verweis auf das Verteidigungsministerium, das CPE-CBRND oder eine andere Behörde der Vereinigten Staaten stellt keine Billigung oder Empfehlung durch die Regierung der Vereinigten Staaten oder eine ihrer Behörden dar und impliziert diese auch nicht.

Weitere Informationen zur Studie sind auf ClinicalTrials.gov unter der Kennung NCT07595458 verfügbar.

Über Just – Evotec Biologics

Just – Evotec Biologics, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Evotec SE, ist ein branchenführendes Unternehmen für Biologika-Plattformen, das KI/ML-Technologien und weltweit führendes Moleküldesign, Zelllinienentwicklung, Prozessintensivierung und Strategien für kontinuierliche Herstellung nutzt, um Biotherapeutika von der Forschung über die klinische Entwicklung bis zur Markteinführung voranzutreiben. Das Team von Just – Evotec Biologics kombiniert umfassende Branchenerfahrung in den Bereichen Daten-, Protein-, Prozess- und Produktionswissenschaften, einschließlich Automatisierung, mit hochintegrierten und flexiblen Fähigkeiten, um die wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Barrieren zu überwinden, die mit der Entwicklung von Proteintherapeutika verbunden sind. Unser Ziel ist es, den Zugang zu Biotherapeutika durch wissenschaftliche und technologische Innovationen für unsere eigenen Projekte und im Auftrag unserer Partner zu beschleunigen und zu erweitern. Erfahren Sie mehr unterwww.just-evotecbiologics.com.

Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur Therapie – schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften – stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität. Über Just – Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von rund 4.500 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen.Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „sollen“, „abzielen“, „würde“, sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Investor Relations und Medien Kontakt

Dr. Sarah Fakih

EVP Head of Global Communications & Investor Relations

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