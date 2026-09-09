EQS-News: LattePanda führt den LattePanda Mu Ultra ein: Ein x86-Mikro-Compute-Modul für On-Device-KI

EQS-News: LattePanda Team / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

LattePanda führt den LattePanda Mu Ultra ein: Ein x86-Mikro-Compute-Modul für On-Device-KI



09.09.2026 / 14:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SHANGHAI, 9. September 2026 /PRNewswire/ -- Das LattePanda-Team hat heute das LattePanda Mu Ultra vorgestellt, ein x86-Mikro-Compute-Modul, das speziell für KI auf Endgeräten entwickelt wurde. Angetrieben von Intel Core Ultra 5 226V- und Ultra 7 256V-Prozessoren liefert es bis zu 115 TOPS KI-Leistung in einem kompakten Formfaktor von 69,6 × 60 mm. Das LattePanda Mu Ultra wurde entwickelt, um die Herausforderungen in den Bereichen Hardware, Rechenleistung und Software beim lokalen Betrieb von KI zu bewältigen. Es bietet Ingenieurteams, Systemintegratoren und OEMs in den Bereichen Robotik, industrielle Automatisierung, tragbare Messgeräte, Bildverarbeitungs-KI und einer breiten Palette intelligenter Edge-Anwendungen leistungsstarke KI-Rechenleistung.

LattePanda Mu Ultra: A Micro x86 Compute Module for On-Device AI

115 TOPS KI-Leistung in einem kompakten x86-Modul LattePanda Mu Ultra kombiniert die CPU, GPU und NPU der Intel Core Ultra 5 226V- und Ultra 7 256V-Prozessoren und liefert damit bis zu 115 TOPS (INT8) KI-Leistung, darunter 47 TOPS aus der dedizierten NPU.

Sein Formfaktor von 69,6 × 60 mm ermöglicht leistungsstarke x86-Rechenleistung in Geräten mit begrenztem Platzangebot – von Handheld-Geräten und Smart-Kameras bis hin zu Robotern und anderen intelligenten Edge-Systemen.

KI lokal auf dem Gerät ausführen LattePanda Mu Ultra führt KI-Workloads direkt auf dem Gerät aus und ermöglicht so Inferenz mit geringer Latenz, besseren Datenschutz und eine geringere Abhängigkeit vom Cloud-Computing.

In Tests erreichte der LattePanda Mu Ultra Textgenerierungsgeschwindigkeiten von 18 Tokens/s mit Qwen3.5-9B und 55 Tokens/s mit Qwen3.5-2B, wobei INT4-Quantisierung mit OpenVINO GenAI auf der iGPU verwendet wurde. Diese Ergebnisse belegen seine Fähigkeit, reaktionsschnelle, lokale dialogorientierte KI ohne Cloud-Inferenz zu unterstützen. Dadurch eignet es sich für Anwendungen wie lokale Sprachassistenten, die Offline-Dokumentenverarbeitung und den privaten Wissensabruf, wobei sensible Daten auf dem Gerät verbleiben.

Speicher mit hoher Bandbreite für KI-Workloads Das LattePanda Mu Ultra verfügt über 16 GB LPDDR5X-8533-Speicher, von denen bis zu 11,6 GB als Grafikspeicher zur Verfügung stehen, und bietet damit die erforderliche Bandbreite für anspruchsvolle KI-Workloads auf CPU, GPU und NPU.

Die Speicherarchitektur ist darauf ausgelegt, Workloads von großen Sprachmodellen (LLMs) über multimodale KI bis hin zur Echtzeit-Sensorverarbeitung zu unterstützen. Mit einem Stromverbrauch im Leerlauf von nur 2,5 W eignet sich das Modul zudem hervorragend für tragbare und ständig aktive Anwendungen, bei denen Energieeffizienz eine wichtige Rolle spielt.

On-Device-KI für bestehende x86-Systeme Die direkte Bereitstellung von KI auf Geräten erfordert mehr als nur die Auswahl der richtigen Hardware. Die Gewährleistung der Softwarekompatibilität über den gesamten KI-Stack hinweg kann zudem erhebliche Entwicklungskosten verursachen.

LattePanda Mu Ultra unterstützt Windows und Linux und gewährleistet die Kompatibilität mit dem etablierten x86-Software-Ökosystem. Zudem unterstützt es gängige KI-Tools und -Frameworks, darunter Intel OpenVINO, llama.cpp und Ollama.

Dadurch können Entwicklerteams und OEMs auf bestehenden x86-Anwendungen und Entwicklungsabläufen aufbauen, was das Hinzufügen von On-Device-KI-Fähigkeiten vereinfacht, ohne dass ihre Systeme von Grund auf neu entwickelt werden müssen.

Upgrade dank modularem Design Das LattePanda Mu Ultra behält den standardisierten Formfaktor und die Anschlüsse der LattePanda Mu-Familie bei und ist weitgehend kompatibel mit bestehenden Trägerplatinen. In Kombination mit der 3,5-Zoll-Lite-Trägerplatine, der Mini-Trägerplatine oder der M.2-M-Key-Trägerplatine ermöglicht es Anwendern, bestehende Systeme aufzurüsten, ohne die gesamte Trägerplatine neu entwerfen zu müssen.

Mit Schnittstellen wie PCIe 4.0, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0, HDMI/DisplayPort, eDP, GPIO, UART und I2C unterstützt das LattePanda Mu Ultra alles von der schnellen Prototypenerstellung über die Entwicklung kleiner Serien bis hin zur Serienproduktion.

Fünf wichtige Anwendungsbereiche für On-Device-KI Intelligente KI-Terminals Führen Sie LLMs lokal für Übersetzungsgeräte, Sprachassistenten und private, wissensbasierte Anwendungen aus, bei denen geringe Latenz und Datenschutz wichtig sind.

Tragbare Geräte Bringen Sie leistungsstarke x86-Rechenleistung auf Handheld-Geräte wie Spektrumanalysatoren und tragbare Diagnosegeräte für KI-gestützte Echtzeitanalysen.

Autonome mobile Roboter (AMRs) Unterstützung von Echtzeit-Sensorfusion, SLAM und autonomer Navigation auf einer kompakten Rechenplattform, die für Roboter mit begrenztem Platzangebot konzipiert ist.

Serviceroboter Ausführung multimodaler KI-Workloads auf Basis von Bildverarbeitung, Sprachverarbeitung und großen Sprachmodellen (LLMs) auf einem einzigen Rechenmodul, wodurch ein integrierter Verarbeitungskern für Serviceroboter bereitgestellt wird.

On-Device-Bildverarbeitungs-KI- Verarbeiten Sie hochauflösende Videos lokal in intelligenten Kameras und robotergestützten Inspektionssystemen und ermöglichen Sie so eine Fehlererkennung mit geringer Latenz bei gleichzeitiger Reduzierung der Datenübertragungs- und Cloud-Computing-Kosten.

Wichtige Spezifikationen

Prozessoroptionen:

- Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 226V (16 GB Arbeitsspeicher)

- Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 256V (16 GB Arbeitsspeicher)

KI-Leistung:

- Bis zu 115 TOPS (CPU + GPU + NPU, INT8)

NPU (Neural Processing Unit):

- Bis zu 47 TOPS INT8-

-GPU (Graphics Processing Unit):

- Intel® Arc™-Grafikkarte (bis zu 8 Xe-Kerne)

-Speicher:

- 16 GB LPDDR5X-8533

VRAM (zuweisbarer Videospeicher):

- Bis zu 11,6 GB zuweisbarer VRAM für größere Sprachmodelle und den KV-Cache

Bildschirmausgabe:

- Bis zu 3 × HDMI / DisplayPort

- 1 × eDP

Abmessungen:

- 69.6 × 60mm

„KI in der Cloud zum Laufen zu bringen, ist relativ unkompliziert. Die eigentliche Herausforderung entsteht, wenn Entwickler sie in physischen Geräten einsetzen müssen – wo der Platz begrenzt ist, der Stromverbrauch eine Rolle spielt und die Migration bestehender Software kostspielig sein kann", sagte Youliang Yu, Produktmanager bei LattePanda. „LattePanda Mu Ultra bewältigt diese Herausforderungen mit einem kompakten x86-Design, hoher KI-Leistung und geringem Stromverbrauch. Durch die Kombination von leistungsstarker lokaler Rechenleistung mit Kompatibilität zum bestehenden x86-Ökosystem bietet es Entwicklern einen einfacheren Weg, KI in reale Produkte zu integrieren, ohne ihre Systeme von Grund auf neu aufbauen zu müssen."

Jetzt im offiziellen LattePanda-Onlineshop erhältlich, Preise ab 599 USD. Die vollständigen technischen Daten und Kaufinformationen finden Sie auf der offiziellen Website von LattePanda.

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lattepanda-fuhrt-den-lattepanda-mu-ultra-ein-ein-x86-mikro-compute-modul-fur-on-device-ki-302871100.html

09.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2396786 09.09.2026 CET/CEST