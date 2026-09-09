EQS-News: Mutares schließt den Verkauf der NEM Energy Group an Hyundai Heavy Industries Power Systems („HPS“) ab

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Mutares schließt den Verkauf der NEM Energy Group an Hyundai Heavy Industries Power Systems („HPS“) ab



09.09.2026 / 10:30 CET/CEST

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Mutares schließt den Verkauf der NEM Energy Group an Hyundai Heavy Industries Power Systems („HPS“) ab

Die NEM Energy Group ist ein weltweit führender OEM-Anbieter von Wärmeübertragungstechnologien

Mutares hat die Gruppe nach einem komplexen Carve-out in weniger als vier Jahren erfolgreich zu einer unabhängigen und profitablen Plattform entwickelt

Die NEM Energy Group ist mit einem signifikanten Auftragsbestand und einer umfangreichen Projektpipeline bestens für die nächste Wachstumsphase unter der Eigentümerschaft von HPS aufgestellt

Exit liefert bedeutenden Beitrag zur Guidance für das laufende Geschäftsjahr

München, 9. September 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“) hat ihr Portfoliounternehmen NEM Energy B.V. sowie die Tochtergesellschaft NEM Balcke-Dürr GmbH (zusammen die „NEM Energy Group“) an die Hyundai Heavy Industries Power Systems Co., Ltd. („HPS“) veräußert. HPS gehört zur MiCo Ltd., die an der KOSDAQ (KOSDAQ: 059090), einem Handelssegment der Korea Exchange, notiert ist. Die Parteien haben vereinbart, den Kaufpreis und weitere Vertragsdetails nicht offenzulegen.

Die NEM Energy Group mit Hauptsitz in Zoeterwoude, Niederlande, ist ein weltweit tätiger Spezialist für Wärmeübertragungstechnologien mit führenden Marktpositionen bei Abhitzedampferzeugern (Heat Recovery Steam Generators), Abgas- und Umlenksystemen (Exhaust and Diverter Systems) sowie Wärmetauscherlösungen. Das Unternehmen bedient internationale Kunden aus den Bereichen Energieerzeugung, Öl & Gas, Industrieanwendungen, Kernenergie sowie aus wachsenden Märkten der Energiewende. Im Geschäftsjahr 2025 beschäftigte die NEM Energy Group etwa 470 Mitarbeitende an ihren Standorten in den Niederlanden, Deutschland und Indien.

Seit der Übernahme von NEM Energy im Rahmen einer Carve-out-Transaktion von Siemens Energy im Dezember 2022 hat Mutares NEM Energy erfolgreich zu einer unabhängigen, innovativen, operativ gestärkten und nachhaltig profitablen Plattform entwickelt. Unter der Eigentümerschaft von Mutares hat NEM ihre operative Aufstellung deutlich verbessert und in einen neuen Go-to-Market-Ansatz investiert. Diese Entwicklung spiegelt sich in einer starken Projektpipeline und einer weltweit diversifizierten Kundenbasis wider.

Die Transaktion stellt einen erfolgreichen Exit für Mutares dar und unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, durch operative Transformation und strategische Neupositionierung erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Mutares konzentriert sich auf Unternehmen in Branchen mit strukturellem Rückenwind, in denen die Nachfragedynamik langfristiges Wachstum unterstützt. Insbesondere der Energiesektor profitiert von der weltweit steigenden Nachfrage nach zuverlässigen, effizienten und emissionsärmeren Lösungen zur Energieerzeugung, von Aspekten der Energiesicherheit sowie vom fortschreitenden Wandel des globalen Energiesystems. Die Positionierung von NEM in diesen wachstumsstarken und dynamischen Märkten passt hervorragend zum Investmentansatz und zur Wertschöpfungskompetenz von Mutares.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Der Verkauf der NEM Energy Group markiert einen wichtigen Meilenstein für Mutares. Er unterstreicht unsere Fähigkeit, unsere strategischen Ziele zu erreichen und zugleich einen bedeutenden Beitrag zu unserer Guidance für das laufende Geschäftsjahr zu leisten. NEM ist das perfekte Beispiel für unsere Stärke, Unternehmen mit Potenzial zu identifizieren und sie in leistungsstarke Stand-alone-Plattformen zu verwandeln. Mit HPS hat die NEM Energy Group den bestmöglichen Partner für ihr künftiges Wachstum gefunden. Wir freuen uns darauf, ihre weitere Entwicklung zu verfolgen.“



Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.



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