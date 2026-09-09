Eskalation am Golf: Iran greift zehn Schiffe an - Ölpreis über 100 Dollar

Kairo/Washington/Dubai, 09. ⁠Sep (Reuters) - Der Iran hat nach eigenen Angaben am Mittwoch zehn Schiffe nahe der Straße von Hormus angegriffen. Zuvor hatte das US-Militär nach eigener Darstellung fünf iranische Öltanker versenkt. Zudem feuerte der Iran Raketen auf einen von US-Truppen genutzten Stützpunkt in Jordanien ab. Es war die schwerste Welle gegenseitiger ‌Angriffe auf die Schifffahrt seit Beginn des Krieges Ende Februar. Die Eskalation in der wichtigen Wasserstraße trieb den Ölpreis erstmals seit Juli wieder über die Marke von 100 Dollar ⁠pro Barrel (159 ⁠Liter). Vor dem Krieg hatte er bei rund 70 Dollar gelegen.

Das US-Zentralkommando bezeichnete die Versenkung der fünf Tanker als Reaktion auf zwei iranische Raketenangriffe auf ein US-Kriegsschiff in den vergangenen beiden Tagen. US-Außenminister Marco Rubio drohte dem Iran mit weiteren Konsequenzen. "Der Iran versucht weiterhin, US-Kriegsschiffe zu treffen, und jedes Mal, wenn er dies tut oder versucht, wird er Tanker verlieren", ‌sagte Rubio bei einem Besuch in Kolumbien. Die iranischen ‌Revolutionsgarden kündigten ihrerseits eine drastische Ausweitung der Angriffe an. Sollte der Gegner zwei oder drei iranische Ziele ins Visier nehmen, werde der Iran mit Angriffen auf 20 Ziele reagieren. Zudem wolle Teheran die ⁠Sperrzonen auf See erheblich ausweiten.

KÄMPFE ZWISCHEN HUTHIS UND SAUDI-ARABIEN

Mehrere Handelsschiffe wurden dem britischen Schifffahrts-Sicherheitsdienst UKMTO ‌zufolge im Golf von Oman und im nördlichen ⁠Persischen Golf beschädigt. Unter anderem geriet der irakische Tanker "New Andros" nach einem Drohnenangriff in Brand. Die Besatzung blieb Berichten zufolge unverletzt. Über mögliche Umweltschäden durch auslaufendes Öl wurde zunächst nicht bekannt. Das jordanische Militär wehrte einen Raketenangriff auf den Stützpunkt ‌im Osten des Landes nach Angaben der Regierung ⁠in Amman weitgehend ab. 18 von 20 ⁠Raketen seien abgefangen worden. Ein US-Vertreter erklärte, der Angriff sei wirkungslos geblieben. Ein von der Nachrichtenagentur Reuters verifiziertes Video aus dem Norden Jordaniens zeigte Blitze am Nachthimmel.

Die Lage im Nahen Osten wird zudem durch heftige Kämpfe im Jemen zwischen Saudi-Arabien und den mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen belastet. Die Huthis hatten am Dienstag vier saudi-arabische Städte angegriffen und schwere Brände in Ölanlagen verursacht. Dabei wurden nach saudi-arabischen Angaben 73 Menschen verletzt. Als Reaktion darauf flog Saudi-Arabien Luftangriffe im Jemen. Pakistan beteiligte sich einem Insider zufolge an ⁠den Vergeltungsschlägen. Pakistan und Saudi-Arabien hatten im August ein Verteidigungsabkommen geschlossen.

(Bericht von Enas Alashray, Idrees Ali und Jana Choukeir. Bearbeitet von Alexander Ratz. Redigiert von Rakf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)