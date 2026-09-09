Europas Börsen unter Druck - Ölpreis steigt über 100 Dollar

Frankfurt, 09. Sep (Reuters) - Europas ⁠Börsen bleiben im Würgegriff der hohen Energiepreise und sind am Mittwoch auf Talfahrt gegangen. Der Dax verlor bis zum Mittag 1,1 Prozent auf 25.733 Punkte. Der EuroStoxx50 gab 1,4 Prozent auf 6324 Zähler nach. Anleger fürchten wegen der erneuten Eskalation im Nahen Osten eine langfristige Unterbrechung der Ölversorgung, was den Preis für Brent-Öl erstmals seit Mitte Juli wieder über die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar je Barrel trieb. "Die potenziellen Folgeeffekte steigender Energiepreise ‌erhöhen einerseits die Risiken für die Konjunktur in Europa und den USA direkt und andererseits den Druck auf die Notenbanken, die Inflationsgefahren mit geldpolitischen Straffungen in Schach zu halten", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets.

Die Lage im Nahen Osten verschärfte sich ⁠bereits am Dienstag, als ⁠die vom Iran unterstützten Huthi-Miliz aus dem Jemen am Dienstag saudiarabische Städte angegriffen hat. Zudem attackierten US-Streitkräfte mehrere iranische Öltanker. Der Iran wiederum nahm als Reaktion darauf am Mittwoch einen US-Stützpunkt in Jordanien ins Visier und griff Schiffe bei der Straße von Hormus an. Die Öl-Versorgungslage ist bereits durch vorherige Angriffe auf die Energieinfrastruktur und wichtige Schifffahrtsrouten in der Region angespannt.

WARNSIGNAL VOM ÖLMARKT - BRENT-PREIS WIEDER ÜBER 100 DOLLAR Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich um bis zu 2,7 Prozent auf 100,58 Dollar. Seit Anfang August ist der Preis für Brent-Öl ‌um ein Viertel gestiegen, da die Hoffnung auf eine dauerhafte Lösung des seit sechs ‌Monaten andauernden Krieges zwischen den USA und dem Iran schwindet. Vor Beginn des Krieges hatte der Preis bei rund 70 Dollar gelegen. Höhere Ölpreise schüren an den Börsen Inflationsängste, da viele Volkswirtschaften stark von Energieimporten abhängig sind. "Ein Preis von 100 Dollar für Brent sollte nicht nur als psychologischer Meilenstein betrachtet werden. ⁠Dies ist ein Warnsignal für die gesamte Wirtschaft", sagte Priyanka Sachdeva, leitende Marktanalystin bei Phillip Nova.

Am Markt gilt es bereits als ausgemacht, dass ‌die Europäische Zentralbank im Kampf gegen die Teuerung am Donnerstag den für ⁠die Geldpolitik maßgeblichen Einlagensatz um einen Viertelprozentpunkt auf 2,50 Prozent hochsetzen wird. An den Anleihemärkten zogen die Renditen an. Die Verzinsung der zehnjährigen Bundesanleihen stieg auf 3,395 Prozent von zuvor 3,357 Prozent. Die zweijährigen Bundespapiere rentierten so hoch wie seit Juni 2024 nicht mehr.

ENERGIEAKTIEN STEIGEN - INDITEX-ERGEBNIS ENTTÄUSCHT Der Preisauftrieb machte Aktien aus dem Öl- und Gassektor begehrt: Der europäische Branchenindex gewann 0,6 ‌Prozent. Mehr als zehn Prozent aufwärts ging es für die Aktien von Fortum. ⁠Der finnische Energiekonzern schloss einen langfristigen Stromabnahmevertrag mit Google.

Europäische ⁠Rüstungswerte standen hingegen unter Druck. Rheinmetall-Aktien hielten mit einem Abschlag von mehr als drei Prozent die rote Laterne im Dax. Bei den deutschen Nebenwerten standen Renk und Hensoldt jeweils rund 1,8 Prozent im Minus. Ein Händler verwies in diesem Zusammenhang auf das Ringen um Frieden in der Ukraine. US-Präsident Donald Trump hatte sich in einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin für ein baldiges Ende des Krieges in der Ukraine ausgesprochen. Auch Finanz- und Versicherungswerte flogen aus den Depots: Die Sektorindizes sackten um 1,8 beziehungsweise 1,2 Prozent ab.

Anleger reagierten enttäuscht auf die operative Gewinnentwicklung von Inditex im zweiten Quartal. Die Aktien des Zara-Mutterkonzerns brachen um bis zu 4,8 Prozent ein. Die Aktien der Deutschen Börse fielen um mehr als zwei Prozent, nachdem der Konzern die Begebung von Wandelschuldverschreibungen angekündigt hatte. Aktien von ⁠Auto1 sackten um mehr als drei Prozent ab. Der Finanzchef der Online-Gebrauchtwagenplattform, Christian Wallentin, legt sein Amt aus familiären Gründen nieder. Ein Nachfolger muss noch gefunden werden.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)