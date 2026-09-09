Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.09.2026

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
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