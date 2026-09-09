Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.09.2026

onvista · Uhr
Thema: Rüstung

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 09. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AeroVironmentBericht 1. Quartal 2027
AMERICAN EAGLE OUTFITTERSBericht 2. Quartal 2026
Antin Infrastructure PartnersBericht 2. Quartal 2026
BIOVERSYS AG SF 1Bericht 2. Quartal 2026
ChewyBericht 2. Quartal 2026
Cooper CompaniesBericht 3. Quartal 2026
D'Ieteren GroupBericht 2. Quartal 2026
InditexBericht 2. Quartal 2026
M1 KlinikenBericht 2. Quartal 2026
Medacta GroupBericht 2. Quartal 2026
Nano-X ImagingBericht 2. Quartal 2026
NAVAN ABericht 2. Quartal 2027
SailPointBericht 2. Quartal 2027
SmartbrokerBericht 2. Quartal 2026
Sunbelt Rentals HoldingsBericht 1. Quartal 2027

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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AeroVironment
M1 Kliniken
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AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
D'Ieteren Group
Cooper Companies
BIOVERSYS AG SF 1
Medacta Group
Antin Infrastructure Partners
Nano-X Imaging

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