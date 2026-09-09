Google steckt 13 Milliarden Euro in KI-Infrastruktur in Finnland

Düsseldorf, ⁠09. Sep (Reuters) - Der Google-Mutterkonzern Alphabet will in den kommenden zwei Jahren mindestens 13 Milliarden Euro in die Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) in Finnland investieren. ‌Es handle sich um die größte Einzelinvestition des Unternehmens in Europa, teilte der US-Technologiekonzern am ⁠Mittwoch ⁠mit. Die Investitionen in den Jahren 2027 und 2028 umfassen demnach Rechenzentren, Verbesserungen des Stromnetzes sowie Projekte für saubere Energie und Batterien. Diese sollen Dienste wie Gemini, die Google-Suche, ‌Maps und YouTube unterstützen.

Finnland gilt ‌wegen seines kühlen Klimas als attraktiver Standort für Rechenzentren, da so die Kühlung der Rechenzentren, die ⁠viel Wärme erzeugen, billiger wird. Unternehmen wie Microsoft ‌und der TikTok-Eigentümer ByteDance ⁠wollen dort ihre Energiekosten senken und Klimaziele erreichen. Zudem verfügt das Land über große Mengen an kohlenstoffarmem Strom.

Der finnische Premierminister Petteri ‌Orpo erklärte, die ⁠Entscheidung von Google sei "ein ⁠klares Zeugnis für unsere Stärken". Google zufolge wird die Investition während der Bauphase rund 3,6 Milliarden Dollar zum finnischen Bruttoinlandsprodukt beitragen und nach der Inbetriebnahme langfristig mehrere tausend Arbeitsplätze sichern.

(Bericht von Essi Lehto. Bearbeitet von Tom Käckenhoff, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)