Güterverkehr läuft Sturm gegen Baustellen-Planung der Bahn für Berlin-Hannover

Berlin, 09. ⁠Sep (Reuters) - Die Güterbahnen in Deutschland laufen Sturm gegen neuerliche Sperrungen im Schienennetz. "Wir lehnen die vorgestellten Pläne der DB InfraGO rundweg ab", sagte Peter Westenberger, Geschäftsführer des Verbands der Güterbahnen, am Mittwoch mit Blick auf die Infrastrukturtochter der Deutschen Bahn. ‌Der Güterverkehr sei nicht eingebunden worden. "Die Vollsperrung muss ganz oder teilweise verschoben werden, wenn es der Deutschen Bahn nicht gelingt, das dritte Gleis parallel ⁠zur Schnellstrecke ⁠als Umleiterstrecke zur Verfügung zu stellen."

Die DB InfraGO teilte mit, das Bau- und Verkehrskonzept für die wichtige Strecke zwischen Berlin und Lehrte anpassen zu müssen. Ab Oktober beginnen umfangreiche Bauarbeiten auf der Ost-West-Achse, über die viele Verbindungen nach Nordrhein-Westfalen gehen. Bis Dezember 2027 sollen mehr als 214 Weichen, rund ‌357 Kilometer Gleise, 100 Kilometer Oberleitungen sowie 13 ‌Kilometer Lärmschutzwände erneuert werden. 27 Bahnhöfe werden zudem modernisiert, sechs Stellwerke grundlegend erneuert. "Ziel ist, das hochbelastete Schienennetz grundlegend zu erneuern und den Zugverkehr langfristig pünktlicher, zuverlässiger und ⁠leistungsfähiger zu machen."

Das Problem dabei ist, dass die sogenannte Lehrter Stammbahn, die parallel ‌zur Schnellstrecke Hannover - Berlin verläuft, nicht ⁠wie ursprünglich geplant ab Dezember 2026 als Umleitung zur Verfügung steht. Hier wird die Elektrifizierung laut Bahn erst im Dezember 2027 fertiggestellt. Es können also auf beiden Routen keine Züge verkehren. Im Fernverkehr verlängert ‌sich dadurch die Fahrtzeit zwischen Hannover ⁠und Berlin um rund 80 Minuten. ⁠Bislang werden Verbindungen meist mit rund 1:40 Stunden angegeben. Im Nahverkehr soll ein Grundangebot bestehen bleiben, teilweise aber mit Ersatzbussen.

Güterzüge sollen über Braunschweig und Magdeburg umgeleitet werden. Spätestens ab Ende Januar 2027 gebe es eine zusätzliche Umleitung über Halle, teilte die Bahn-Tochter mit. Der Verband der Güterbahnen betonte, es seien weiträumige Umwege notwendig, auf denen auch Einschränkungen bestünden. Die Planung der DB InfraGO sei schlecht und missachte die Belange ihrer Kunden ⁠aus der Industrie.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)