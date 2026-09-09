Seoul, ⁠09. Sep (Reuters) - Nordkorea hat nach Erkenntnissen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) eine neue Urananreicherungsanlage errichtet und eine weitere ausgebaut. Im zentralen ‌Nuklearkomplex Yongbyon sei ein neues Werk entstanden, das Platz für bis zu ⁠28 Zentrifugen-Kaskaden ⁠beite, teilte die in Wien ansässige UN-Behörde in einem Bericht mit. Zudem habe an dem Anreicherungsstandort Kangson der Betrieb in einem erweiterten Anbau ‌begonnen.

Die IAEA stützt sich ‌auf Satellitenbilder und frei zugängliches Material, da seit 2009 keine Inspektoren der Behörde ⁠mehr im stark abgeschotteten Nordkorea waren. ‌Die Entwicklungen seien ein ⁠Anlass zu "ernster Besorgnis" und verstießen gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, erklärte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi. Die Regierung in ‌Pjöngjang weist die ⁠Zuständigkeit der Behörde regelmäßig ⁠zurück. Sie betrachtet ihren Status als Atomwaffenstaat als unumkehrbar und sieht sich nicht mehr an den Atomwaffensperrvertrag gebunden.

(Bericht von Joyce Lee, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)