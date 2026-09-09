In Lovatens eröffnen Romande Energie, Insolight und Produzent Olivier Pichonnat die grösste Agri-PV-Anlage der Schweiz

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Romande Energie SA / Schlagwort(e): Sonstiges
In Lovatens eröffnen Romande Energie, Insolight und Produzent Olivier Pichonnat die grösste Agri-PV-Anlage der Schweiz

09.09.2026 / 17:00 CET/CEST

Sehr geehrte Damen und Herren

In der Beilage senden wir Ihnen die Pressemitteilung mit dem Titel:

Pressemitteilung (PDF)

Kontaktperson Medien     
Michèle Cassani    
Pressesprecherin    
     
Telefon: +41 (0)21 802 95 67    
Email: michele.cassani@romande-energie.ch  

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Romande Energie SA
Rue de Lausanne
1110 Morges
Schweiz
E-Mail: info@romande-energie.ch
Internet: https://www.romande-energie.ch/
ISIN: CH1263676327
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2396940

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2396940  09.09.2026 CET/CEST

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