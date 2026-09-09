In Lovatens eröffnen Romande Energie, Insolight und Produzent Olivier Pichonnat die grösste Agri-PV-Anlage der Schweiz
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Romande Energie SA / Schlagwort(e): Sonstiges
In Lovatens eröffnen Romande Energie, Insolight und Produzent Olivier Pichonnat die grösste Agri-PV-Anlage der Schweiz
09.09.2026 / 17:00 CET/CEST
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|Rue de Lausanne
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