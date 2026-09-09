Inflation in China zieht im August an - Energiepreise treiben Erzeugerpreise

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Peking, ⁠09. Sep (Reuters) - In China hat sich der Preisauftrieb im August beschleunigt. Hohe Energiepreise infolge von Lieferrisiken und Störungen des Seeverkehrs im Zusammenhang mit dem ‌Nahost-Konflikt trieben sowohl die Erzeuger- als auch die Verbraucherpreise in die Höhe, wie das nationale ⁠Statistikamt ⁠am Mittwoch mitteilte. Der Erzeugerpreisindex stieg im Jahresvergleich um 3,8 Prozent. Im Juli hatte das Plus noch bei 3,5 Prozent gelegen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Analysten hatten im Vorfeld ‌mit einem Anstieg von 3,6 ‌Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vormonat legten die Erzeugerpreise um 0,4 Prozent zu.

Die Verbraucherpreise stiegen im ⁠August um 0,8 Prozent zum Vorjahresmonat, nach einem ‌Plus von 0,5 Prozent ⁠im Juli. Damit trafen sie genau die Erwartungen der Experten. Im Vergleich zum Vormonat zogen die Verbraucherpreise um 0,4 Prozent ‌an, während Analysten ⁠hier lediglich ein Plus von ⁠0,3 Prozent erwartet hatten. Im Juli waren sie noch um 0,1 Prozent gefallen. Lebensmittel verbilligten sich im Jahresvergleich um 1,4 Prozent, während die Preise für andere Güter um 1,2 Prozent stiegen.

(Bericht von Qiaoyi Li und Liz Lee, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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