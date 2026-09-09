Insider: Deutschland will bei Staatsbesuch Beziehungen zu den VAE ausbauen

Berlin, 08. ⁠Sep (Reuters) - Deutschland will beim Staatsbesuch von Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan aus den Vereinigten Arabischen Emiraten die Beziehungen mit dem Golfstaat deutlich ausbauen. "Die VAE sind der wichtigste ‌Handelspartner für Deutschland am Golf, noch vor Saudi-Arabien", hieß es am Dienstag in Regierungskreisen zu der Visite am Donnerstag ⁠und ⁠Freitag in Berlin. Bei dem Besuch solle eine Reihe von Absichtserklärungen etwa in den Bereichen Energie und Umwelt unterzeichnet sowie ein Deutsch-Emiratischer Investitionsrat gegründet werden. Im Digitalbereich sei eine umfassende Kooperation in Vorbereitung, zu der auch ‌der Ausbau von Rechenzentren gehöre. 2025 ‌habe das bilaterale Handelsvolumen bei rund 13 Milliarden Euro gelegen. Es gebe einen sehr hohen deutschen Exportüberschuss, weil es Ausfuhren ⁠für elf Milliarden Euro und für nur zwei Milliarden Euro ‌an Warenimporten aus dem ⁠Golfstaat gegeben habe.

Man wolle aber auch eine stärkere sicherheitspolitische Zusammenarbeit verabreden, auch bei Rüstungskooperationen, hieß es in der Regierung. Zudem solle die Kriminalitätsbekämpfung ein Schwerpunkt ‌werden. Dazu solle auch ein ⁠Rechtshilfeabkommen in Strafsachen abgeschlossen werden. ⁠Auch außenpolitisch wolle man sich enger abstimmen. Die VAE sind stark vom amerikanisch-iranischen Krieg in Mitleidenschaft gezogen. Bundeskanzler Friedrich März hatte bereits bei einem Besuch in Abu Dhabi im Februar eine Intensivierung der Beziehungen vereinbart. Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan will in Berlin unter anderem auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie Bundestagspräsidentin ⁠Julia Klöckner treffen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)