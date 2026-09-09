iPhone Duo | Vorbestellung ab 16. Oktober | Erstes Fazit der Wall Street
Markus Koch · Uhr
► Meine Trades. Direkter Austausch. 👉 https://bit.ly/mehrinsights *
► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/
► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP
► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum
*Werbung
Das könnte dich auch interessieren
Commerzbank, Norfolk Southern und Delivery HeroDrei Übernahmen im Check: Welche Aktie jetzt Potenzial hatgestern, 12:00 Uhr · onvista
Märkte heuteInfineon unter Druck, ASML mit Rückenwind, Robinhood wird Bankergestern, 10:58 Uhr · onvista
Plus-Analysen
Kurs deutlich unter ÜbernahmepreisWas hinter dem Abschlag bei Delivery Hero steckt07. Sept. · onvista