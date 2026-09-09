Iranische Gegenangriffe nach US-Attacken auf Tanker

Kairo/Washington, 09. ⁠Sep (Reuters) - Im Konflikt im Nahen Osten melden die USA und der Iran wieder gegenseitige Angriffe. Die iranischen Revolutionsgarden attackierten nach eigenen Angaben am Mittwoch einen von US-Truppen genutzten Militärstützpunkt in Jordanien mit ballistischen Raketen und zehn Schiffe in der Straße von Hormus. Dies ‌sei eine Reaktion auf die Zerstörung von fünf iranischen Öltankern durch das US-Militär am Dienstag, teilte die iranische Revolutionsgarde mit. Das für die Region zuständige US-Zentralkommando ⁠erklärte, der Angriff ⁠auf die iranischen Tanker sei eine Reaktion darauf gewesen, dass der Iran in den vorangegangenen zwei Tagen ein Kriegsschiff der US-Marine zweimal mit ballistischen Raketen ins Visier genommen habe. Die erneute Eskalation ließ die Ölpreise weiter steigen.

Die zerstörten Tanker gehörten den US-Angaben zufolge zu einem Schattennetzwerk, das die iranische Revolutionsgarde und deren Verbündete in ‌der Region finanziert. Dazu zählen die radikal-islamische Palästinenserorganisation ‌Hamas im Gazastreifen, die Hisbollah-Miliz im Libanon, schiitische Milizen im Irak sowie die Huthi-Rebellen im Jemen. "Der Iran versucht weiterhin, US-Kriegsschiffe zu treffen, und jedes Mal, wenn er das tut oder ⁠versucht, wird er Tanker verlieren", sagte US-Außenminister Marco Rubio bei einem Besuch in Kolumbien. ‌Die USA versuchen, die Öl-Lieferungen aus der ⁠Region am Persischen Golf durch Geleitschutz in der Straße von Hormus zu sichern, während die Öl-Exporte des Iran durch eine Blockade unterbunden werden sollen.

Der iranische Raketenangriff am Mittwoch richtete sich gegen einen Stützpunkt nahe Al-Asrak in Jordanien, ‌wie aus einer in den iranischen ⁠Staatsmedien verbreiteten Erklärung der Revolutionsgarden hervorging. Während ⁠der Iran von schweren Schäden sprach, fing die jordanische Luftabwehr nach Angaben der Regierung in Amman 18 der 20 Raketen ab. Zwei Geschosse seien in unbewohntem Gebiet niedergegangen, Opfer habe es keine gegeben. Ein US-Vertreter erklärte, die Angriffe seien wirkungslos geblieben und alle Soldaten seien wohlauf. Die Revolutionsgarden erklärten weiter, sie hätten zehn Schiffe attackiert, darunter zwei US-Schiffe und acht Öltanker. Diese hätten versucht, ein gesperrtes Gebiet in der strategisch wichtigen Straße von Hormus zu durchqueren.

(Bericht von Enas ⁠Alashray and Idrees Ali, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)