IRW-News: ACCESS Newswire: Leggett Dynamics präsentiert seine preisnominierten Innovationen auf dem Automotive News Congress in Detroit

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Leggett Dynamics präsentiert seine preisnominierten Innovationen auf dem Automotive News Congress in Detroit

Massagesystem der Mittelklasse und intelligenter bürstenloser Motor als Finalisten für die Automotive News PACE & PACE Pilot Awards 2026 nominiert

DETROIT, MI / ACCESS Newswire / 9. September 2026 / Leggett Dynamics wird auf dem 50. Automotive News Congress, der vom 29. bis 30. September in Detroit, Michigan, stattfindet, zwei Komfort- und Bewegungstechnologien der nächsten Generation vorstellen. Beide Innovationen wurden als Finalisten für die Automotive News-Auszeichnungen 2026 nominiert, was das Engagement des Unternehmens für die Entwicklung innovativer Komfort- und Bewegungslösungen würdigt, die den sich wandelnden Bedürfnissen von Automobilherstellern und Verbrauchern gerecht werden.

Das Mid-Class Massage System von Leggett Dynamics wurde als Finalist für den 2026 Automotive News PACE Award nominiert, während der Smart Brushless Motor des Unternehmens als Finalist für den 2026 Automotive News PACE Pilot Award nominiert wurde.

Während des 50. Automotive News Congress sind die Teilnehmer eingeladen, den Stand von Leggett Dynamics zu besuchen, um beide Technologien aus erster Hand zu erkunden und mit dem Team hinter ihrer Entwicklung ins Gespräch zu kommen. Der Stand bietet einen genaueren Einblick in das Mid-Class Massage System und den Smart Brushless Motor sowie deren Anwendungsmöglichkeiten für die nächste Generation von Fahrzeugsitzen.

Automobilhersteller versuchen weiterhin, Innovation, Geschwindigkeit und Kosten in Einklang zu bringen, während sie sich auf die nächste Fahrzeuggeneration vorbereiten, sagte Julien Rea, Vice President of Global Innovation and Engineering bei Leggett Dynamics. Unsere Innovationen spiegeln unser Engagement wider, Kunden dabei zu unterstützen, differenzierte Technologien schneller auf den Markt zu bringen. Wir fühlen uns geehrt, von Automotive News für beide Innovationen anerkannt zu werden.

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Über das Mid-Class-Massagesystem von Leggett Dynamics

Das Mid-Class Massage System ist eine bahnbrechende Komfortinnovation, die Premium-Massagetechnologie über das Luxusfahrzeugsegment hinaus erweitert. Das System, das derzeit bei einem globalen OEM in Produktion ist, nutzt den Coand-Effekt, um ein einzigartiges Massageerlebnis zu schaffen, und verzichtet dabei auf Elektronik und bewegliche Teile, wodurch Komplexität und Kosten reduziert werden.

Über den Smart Brushless Motor von Leggett Dynamics

Der Smart Brushless Motor trägt dem Branchentrend hin zu softwaredefinierten Fahrzeugen und zentralisierten Fahrzeugarchitekturen Rechnung. Die Lösung unterstützt eine skalierbare Integration über verschiedene Sitzkonfigurationen hinweg, ermöglicht die direkte Kommunikation zwischen der Fahrzeug-ECU und einzelnen Aktuatoren und reduziert Verkabelung, Gewicht und Komplexität. Das Ergebnis ist eine leisere, sanftere Sitzverstellung, ein schnelleres Abrufen gespeicherter Sitzpositionen und größere Flexibilität für zukünftige Fahrzeugplattformen.

Neben dem 50. Automotive News Congress wird Leggett Dynamics diese Innovationen auf der Automotive Design & In-Cabin Expo in Novi, Michigan (27.-29. Oktober, Stand Nr. A200) und der Internationalen Zuliefermesse (IZB) in Wolfsburg, Deutschland (27.-29. Oktober, Halle IZB1, Stand 1430) präsentieren. Über diese Präsentationen hinaus wird Marinela Cirstea, President von Leggett Dynamics, am 16. September 2026 an einem Kamingespräch im Rahmen des American Automotive Summit teilnehmen, um die entscheidende Rolle von Zulieferpartnern bei der Innovation der nächsten Generation von Fahrerlebnissen im Fahrzeuginnenraum zu erörtern.

Über Leggett Dynamics

Leggett Dynamics ist die Marke, unter der die Automobilsparten von Leggett & Platt, Incorporated, firmieren. Unter der Marke Leggett Dynamics liefern diese Sparten eMotion- und Komfortlösungen für Fahrzeugsitze, Heckklappen, Türen, Schiebedächer und mehr. Die Geschäftsbereiche von Leggett Dynamics sind weltweit tätig und verfügen über 28 Standorte in 12 Ländern mit mehr als 6.200 Mitarbeitern, wobei Detroit, Nürnberg und Shanghai wichtige Standorte sind. Als strategischer Partner von mehr als 140 Kunden weltweit bietet Leggett Dynamics eine Comfort Systems Platform (Massage, Lendenwirbelstütze, Seitenpolster und Federung), eine Motion Systems Platform (Motoren, Aktuatoren und Kabel), eine Software & Integration Platform sowie Innovationsdienstleistungen, darunter die gemeinsame Entwicklung fortschrittlicher Lösungen für Engineering und Studien zu menschlichen Faktoren. Leggett Dynamics ist eine Marke von Leggett & Platt, Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Somnigroup International Inc. (NYSE:SGI) und einem Hersteller von Produkten für den Wohn-, Industrie- und Möbelbereich, der seit über 140 Jahren Komfort für Orte entwickelt, an denen Menschen schlafen, arbeiten, leben und sich bewegen.

Link zur Pressemappe: Automotive News Congress

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Director of Global Branding, Marketing & Communications

Leggett Dynamics

E-Mail: allison.vincent@leggett.com

Telefon: +1 313.847.6331

Liwen Tao

Manager of AP Branding, Marketing & Communications

Leggett Dynamics

E-Mail: liwen.tao@leggett.com

QUELLE: Leggett Dynamics

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