IRW-News: ACCESS Newswire: Weltweite Studie: Der Mangel an Pflegekräften erfordert Lösungen im Bereich der Personalpolitik nicht nur Rekrutierungskampagnen

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Weltweite Studie: Der Mangel an Pflegekräften erfordert Lösungen im Bereich der Personalpolitik nicht nur Rekrutierungskampagnen

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Warum sich Menschen für den Pflegeberuf entscheiden und warum sie ihn wieder verlassen, hängt letztlich von denselben Faktoren ab

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 9. September 2026 / Der weltweite Mangel an Pflegekräften lässt sich nicht einfach dadurch beheben, dass mehr Menschen dazu ermutigt werden, diesen Beruf zu ergreifen. Zu diesem Ergebnis kommt ein neuer Forschungsbericht des Global Nursing Workforce Centre (GNWC), einer gemeinsamen Initiative des International Council of Nurses (ICN) und TruMerit®.

Auf der Grundlage von Forschungsergebnissen aus 42 Ländern kommt der Bericht The Attractiveness of Nursing for Prospective and Current Nursing Students zu dem Ergebnis, dass die Faktoren, die Menschen dazu bewegen, sich für die Pflege zu entscheiden, oft dieselben sind, die darüber entscheiden, ob sie in diesem Beruf bleiben. Arbeitsbedingungen, Vergütung, berufliche Anerkennung, Karrierechancen, Erfahrungen am Arbeitsplatz und die Möglichkeit, eine hochwertige Pflege zu leisten - all dies prägt die Attraktivität des Pflegeberufs sowohl für derzeitige Pflegekräfte als auch für potenzielle Nachwuchskräfte. Die Ergebnisse legen nahe, dass Länder, die ihre Pflegebelegschaft stärken wollen, sich nicht nur auf die Anwerbung konzentrieren müssen, sondern auch darauf, die Pflege zu einer Karriere zu machen, die Menschen realistisch wählen, beginnen, in der sie sich weiterentwickeln und in der sie langfristig verbleiben können.

Weltweit verändern demografische Verschiebungen, Vertreibung, klimabedingte Herausforderungen, geopolitische Instabilität und der digitale Wandel den Personalbedarf, sagte Dr. Peter Preziosi, RN, CAE, FAAN, Präsident und Chief Executive Officer von TruMerit. Die Pflege bildet da keine Ausnahme. Dieser Evidenzbericht bietet umsetzbare Erkenntnisse darüber, was Menschen an der Pflege reizt und was sie dazu bewegt, in diesem Beruf zu bleiben. Die Botschaft an die politischen Entscheidungsträger ist klar: Evidenzbasierte Personalpolitik, die die berufliche Entwicklung, das Wohlbefinden und die Fähigkeit der Pflegekräfte zur Bereitstellung einer hochwertigen Versorgung unterstützt, ist unerlässlich für den Aufbau widerstandsfähiger Gesundheitssysteme, von denen unsere Zukunft abhängt.

Howard Catton, CEO des ICN, sagte: Berufungsbewusstsein mag Menschen in die Pflege führen, aber es sorgt nicht für den Lebensunterhalt und kann Pflegekräfte nicht vor Burnout schützen. Der Berufsstand steht zwischen zwei Fronten: Jüngere Generationen erwarten zu Recht eine faire Vergütung, Flexibilität und Aufstiegsmöglichkeiten, während erfahrene Pflegekräfte durch unerträglichen Druck aus dem Beruf gedrängt werden. Als überwiegend weiblich geprägter Beruf muss die Pflege zudem menschenwürdige Arbeitsbedingungen und echte Chancen für Frauen bieten. Die Regierungen haben sich zu lange auf das Berufungsgefühl der Pflegekräfte verlassen; diese Erkenntnisse zeigen, warum politische Entscheidungsträger ernsthaft prüfen müssen, was die Pflege zu einer nachhaltigen Karriere macht.

Die Ergebnisse unterstreichen eine entscheidende Herausforderung in der Personalpolitik für Regierungen, Arbeitgeber im Gesundheitswesen, Bildungseinrichtungen und Personalplaner: Mehr Menschen für die Pflege zu gewinnen, wird nur begrenzte Auswirkungen haben, wenn die Gesundheitssysteme nicht auch die Bedingungen angehen, die dazu führen, dass Pflegekräfte den Beruf verlassen. Der Bericht wurde im Einklang mit dem Auftrag des GNWC erstellt, die weltweite Forschung zur Pflegepersonalversorgung in praktische, evidenzbasierte Erkenntnisse umzuwandeln, die die Personalplanung, die Politikentwicklung und nachhaltige Gesundheitssysteme unterstützen.

Was die Erkenntnisse zeigen

- Sinnstiftende Arbeit bleibt der größte Anreiz der Pflege. Anderen zu helfen ist nach wie vor die stärkste Motivation für die Berufswahl.

- Die Arbeitsbedingungen beeinflussen sowohl die Anwerbung als auch die Bindung von Fachkräften. Burnout, Personalmangel, Arbeitsüberlastung und Stress am Arbeitsplatz halten Menschen davon ab, in die Pflege einzusteigen, und veranlassen andere, den Beruf zu verlassen.

- Die berufliche Wertschätzung spielt eine wichtige Rolle. Vergütung, beruflicher Respekt und die öffentliche Wahrnehmung der Pflege beeinflussen Karriereentscheidungen maßgeblich.

- Eine neue Generation hat neue Erwartungen. Flexibilität, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung sind zunehmend wichtige Faktoren bei der Entscheidung für die Pflege und beim Verbleib in diesem Beruf.

Über das Global Nursing Workforce Centre

Das Global Nursing Workforce Centre (GNWC) ist eine gemeinsame Initiative des International Council of Nurses (ICN) und von TruMerit®, die als Katalysator für eine evidenzbasierte Personalpolitik dient. Indem das Zentrum globale Forschungsergebnisse zur Pflegepersonalversorgung in umsetzbare Erkenntnisse umwandelt, unterstützt es politische Entscheidungsträger, Arbeitgeber, Ausbilder und Führungskräfte im Gesundheitswesen dabei, weltweit nachhaltige Personallösungen und stärkere Gesundheitssysteme zu entwickeln.

Über TruMerit®

TruMerit ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Personalentwicklung im Gesundheitswesen mit fast 50 Jahren Erfahrung in der Unterstützung der Mobilität von Pflegekräften und anderen Fachkräften im Gesundheitswesen. Ehemals CGFNS International, validiert TruMerit die Ausbildung, Schulung und Berufserfahrung von international ausgebildeten Gesundheitsfachkräften, die eine Zulassung zur Ausübung ihres Berufs in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern anstreben. Durch seine erweiterte Mission und das Global Health Workforce Development Institute treibt TruMerit Forschung, Standards und Zertifizierungen voran, die das globale Gesundheitspersonal stärken und eine gerechte, nachhaltige berufliche Mobilität fördern.

Über den International Council of Nurses (ICN)

Der Internationale Rat der Krankenschwestern und Krankenpfleger (ICN) ist ein Zusammenschluss von mehr als 140 nationalen Pflegeverbänden, die Millionen von Pflegekräften weltweit vertreten. Der ICN wird von Pflegekräften geleitet und nimmt international eine führende Rolle in der Pflege ein. Er setzt sich weltweit für eine hochwertige Versorgung für alle und eine solide Gesundheitspolitik ein. Besuchen Sie www.icn.ch.

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Director of Communications

TruMerit

ewright@trumerit.org

Richard Elliott

Director of Communications and Events

International Council of Nurses

elliott@icn.ch

QUELLE: TruMerit

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