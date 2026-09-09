IRW-News: American Pacific Mining Corp.: American Pacific meldet 20,1 Meter mit 11,15 g/t Gold, 14,3 g/t Silber und 0,42 % Kupfer innerhalb einer Massivsulfidmineralisierung, die bei Madison in Richtung Südwesten weiterhin offen ist (und mächtiger wird)

IRW-PRESS: American Pacific Mining Corp.: American Pacific meldet 20,1 Meter mit 11,15 g/t Gold, 14,3 g/t Silber und 0,42 % Kupfer innerhalb einer Massivsulfidmineralisierung, die bei Madison in Richtung Südwesten weiterhin offen ist (und mächtiger wird)

· In Bohrloch M26C-02 wurden auf 7,92 Meter (m) 25,33 g/t Gold, 0,86 % Kupfer und 29,6 g/t Silber durchörtert

· Eine vertikale Stepout-Bohrung, ausgehend von früheren Bohrlöchern von American Pacific und Kennecott Exploration (einem Teilunternehmen der Rio Tinto Group) (Kennecott), mit dem Ziel, eine Verbindung zwischen den historischen Minengebieten Madison und Broadway nachzuweisen

· Die Mineralisierung scheint in südwestlicher Richtung mächtiger zu werden; über das Bohrloch M26C-02 hinaus fanden in dieser Richtung bis dato noch keine Bohrungen statt

· Das Bohrprogramm wurde durch eine im Winkel südwestwärts angelegte Zusatzbohrung von derselben Bohrplattform aus erweitert

Vancouver, British Columbia - 9. September 2026 / IRW-Press / American Pacific Mining Corp. (CSE: USGD / OTCQX: USGDF / FWB: 1QC) (American Pacific oder das Unternehmen) freut sich, die erste Charge von Probenergebnissen aus dem vom Unternehmen 2026 in seinem Kupfer-Gold-Projekt Madison in Montana (Madison oder das Projekt) absolvierten Bohrprogramm bekannt zu geben.

Wichtigste Programmpunkte:

· In Bohrloch M26C-02 wurden 30,8 m (101 Fuß) einer Massivsulfidmineralisierung durchteuft: 7,4 g/t Au, 9,62 g/t Ag und 0,29 % Cu, einschließlich 20,1 m mit 11,15 g/t Au, 14,3 g/t Ag und 0,42 % Cu (siehe Bild 1).

· M26C-02 ist eine bedeutende Stepout-Bohrung abseits einer hochgradigen Mineralisierungszone, die im Rahmen früherer Bohrungen auf dem Projektgelände ermittelt wurde (siehe Abbildungen 1 und 2):

o American Pacific konnte in seinem Bohrprogramm 2025 einen Abschnitt mit 44,1 g/t Au auf 1,5 m innerhalb eines breiteren Abschnitts mit durchschnittlich 10,2 g/t Au auf 7,6 m in Bohrloch APMMAD25-08 durchteufen (siehe Pressemitteilung vom 30. Juli 2025 mit dem Originaltitel American Pacific Drills 10.2 g/t Gold over 7.6 Metres Including 44.1 g/t Gold over 1.5 Metres and Demonstrates Link Between Historic Broadway and Madison Mine Areas).

o Im Jahr 2022 durchörterte der frühere Betreiber Kennecott einen Abschnitt mit 14,44 g/t Au und 0,11 % Cu auf 6,53 m, einschließlich 39,57 g/t Au und 0,28 % Cu auf 2,35 m bzw. 146 g/t Au und 0,98 % Cu auf 0,48 m (siehe Pressemitteilung vom 12. Januar 2022 mit dem Originaltitel American Pacific Partner Drills 14.44 g/t Gold Over 6.53 Metres; Including 146 g/t Au and 0.98% Cu Over 0.48 Metres at its Madison Copper-Gold Project in Montana).

· Der wesentlich mächtigere mineralisierte Abschnitt, der in Bohrloch M26C-02 durchteuft wurde, bestätigt das Unternehmen in seiner Annahme, dass sich die Mineralisierungszone hier ausweitet.

· Aktuell ist eine Folgebohrung (Diamantbohrung) geplant, die den Ausläufer west-südwestlich von Bohrloch M26C-02 im Einfallen genauer erkunden soll. Die Mineralisierung ist hier offen und es besteht die Möglichkeit, dass sich letztere fortsetzt und in der Tiefe mächtiger wird.

Anmerkungen: Au = Gold; Ag = Silber; Cu = Kupfer; m = Meter; ft = Fuß; g/t = Gramm pro Tonne; % = Prozent

Diese Entdeckung eines mächtigen Massivsulfidkörpers bei Madison markiert den Höhepunkt der intensiven Arbeiten unseres Teams in den letzten drei Jahren, das sowohl historische als auch vom Unternehmen selbst erhobene Daten miteinbezogen und ausgewertet hat, so Eric Saderholm, Managing Director of Exploration. Anhand der jüngsten Bohrergebnisse - der ersten aus unserem laufenden Programm über 15.000 Meter - wurde ein vielversprechender Mineralisierungstrend ermittelt, der sich nach Südwesten erstreckt. Eine neue geologische Auswertung hat mehrere wichtige, bisher noch nicht durch Bohrungen untersuchte Bereiche ausgewiesen. Weitere Bohrungen sind in Planung; es soll festgestellt werden, ob sich die Mineralisierung fortsetzt.

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Abbildung 1: Planansicht mit den interessanten Bohrlöchern.

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Abbildung 2: Schnittdarstellung mit der Mächtigkeit der Mineralisierung und dem weiteren Verlauf im Einfallen bzw. entlang des Streichens.

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Bild 1: Foto der Behälter mit Bohrkernmaterial; dargestellt sind die mineralisierten Abschnitte aus Bohrloch M26C-02.

Bohrloch M26C-02 wurde als Folgebohrung angelegt, um einen Bereich mit höhergradiger Mineralisierung genauer zu erkunden, der im Rahmen von Bohrungen früherer Betreiber ermittelt worden war und von American Pacific im Rahmen der RC-Bohrungen 2025 weiterverfolgt wurde.

Die von Kennecott im Jahr 2022 absolvierten Bohrungen ergaben auf 0,5 m einen Erzgehalt von 146 g/t Au (siehe Pressemitteilung vom 12. Januar 2022). In weiterer Folge durchteufte American Pacific dann im Jahr 2025 in Bohrloch APMMAD25-08 einen 3,0 m mächtigen Abschnitt mit 4,5 g/t Au und 0,2 % Cu (siehe Pressemitteilung vom 30. Juli 2025).

Der rund 30,8 m (101 Fuß) mächtige Abschnitt der Massivsulfidmineralisierung, die in Bohrloch M26C-02 durchörtert wurde, zeigt eine deutliche Zunahme der mineralisierten Mächtigkeit im Vergleich zu früheren Bohrungen in diesem Gebiet. Die Analysen bestätigen, dass der Abschnitt eine hochgradige Gold-, Silber- und Kupfermineralisierung enthält. Detaillierte Ergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt.

In Bohrloch M26C-01 wurden zwei Zonen mit anomalen Zinkwerten im Karbonatgestein ermittelt: eine 6,4 m mächtige Zone mit durchschnittlich 471 ppm Zn ab 91,7 m Tiefe und eine 7,6 m mächtige Zone mit durchschnittlich 334 ppm Zn ab 108,8 m Tiefe. Diese Abschnitte ermöglichen zusammen mit einer weiteren Probe mit 0,20 % Zn auf 1,52 m ab 360,3 m Tiefe die Abgrenzung mehrerer Zonen mit Zinkanreicherung, die mit distalen, in Karbonatgestein beherbergten Alterationszonen korrelieren. Sie liefern zusätzliche Anhaltspunkte für die Bewertung des übergeordneten Mineralisierungssystems.

Tabelle 1: Beste Werte der Charge aus den Phase-1-Bohrungen 2026

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Anmerkungen: m = Meter; Au = Gold; Ag = Silber; Cu = Kupfer; g/t = Gramm pro Tonne; % = Prozent; (-) = nicht bedeutend. Es wurden keine ausreichenden Arbeiten absolviert, um die wahren Mächtigkeiten der gemeldeten Abschnitte zu bestimmen. Alle Abschnitte werden als Tiefe der Probe angegeben.

Tabelle 2: Standortdaten der Bohrlöcher 2026

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Anmerkungen: E (=) Easting/W (=) Westing

Umgehende Durchführung von Folgebohrungen

Auf Grundlage der im Bohrloch M26C-02 beobachteten geologischen Zusammenhänge und der Einbindung der neuen Bohrdaten in das 3D-Geomodell plant das Unternehmen nun eine Folgebohrung (Kernbohrung), um die Mineralisierungszone im Einfallen weiterzuverfolgen.

Das geplante Bohrloch wird west-südwestwärts ausgerichtet und dient folgenden Zwecken:

· Prüfung der Kontinuität der Massivsulfidzone im Einfallen

· Bewertung des Potenzials für eine zunehmende Mächtigkeit der Mineralisierung in der Tiefe

· Weitere Bestimmung der strukturellen und stratigraphischen Einflussfaktoren für die Ausbildung der hochgradigen Gold-Silber-Kupfer-Mineralisierung

· Ermittlung zusätzlicher Informationen über den Zusammenhang zwischen der hochgradigen Skarn-/Massivsulfidmineralisierung und dem übergeordneten Mineralisierungssystem im Projekt Madison

Die Mineralisierungszone ist im Einfallen und entlang des Streichens nach wie vor offen. Sobald die Ergebnisse des laufenden Programms 2026 vorliegen und in das Geomodell eingebunden wurden, werden weitere Bohrungen entsprechend ihrer Priorität durchgeführt.

Bohrprogramm bei Madison 2026

Die Bohrkampagne 2026 ist das größte koordinierte Bohrprogramm, das American Pacific jemals im Projekt Madison durchgeführt hat; die Kampagne umfasst ein Bohrvolumen von rund 15.000 m und kombiniert RC-Bohrungen und Diamantkernbohrungen.

Mit dem Programm soll die oberflächennahe hochgradige Kupfer-Gold-Mineralisierung systematisch erweitert und ausgedehnt werden bzw. sollen gleichzeitig tieferliegende Porphyrziele untersucht werden, die im Zuge der Geomodellierung und der geochemischen bzw. geophysikalischen Untersuchungen aufgefunden wurden.

Die Ergebnisse der Analyse von Proben aus weiteren Bohrungen, die bisher im Zuge des Programms 2026 absolviert wurden, stehen noch aus und werden nach Erhalt, Prüfung und Auswertung veröffentlicht.

Erklärung zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle bei Probenahme, Datenverifizierung und Analyse im Projekt Madison

American Pacific Mining ist im Projekt Madison der Einhaltung vorbildlicher Explorations- und Analysepraktiken verpflichtet. Bei der Durchführung von RC-Bohrungen erfolgte die Probenahme in Abständen von 1,5 Metern. Bei der Durchführung von Kernbohrungen wurden von Mitarbeitern des Unternehmens unter der Aufsicht qualifizierter Geologen Proben aus Bohrkernhälften entnommen. Alle Bohrungen, Probenahmen und Bohrkernprotokollierungsarbeiten wurden von qualifiziertem Personal durchgeführt. Die Proben wurden sicher verpackt, etikettiert und nach dem Prinzip der Chain of Custody (Probenüberwachungskette) an das Labor von ALS Global Laboratories Geochemistry, 621 Washington Street South #600, Twin Falls, Idaho 83301, USA übermittelt. Es handelt sich um ein unabhängiges Labor mit ISO/IEC 17025-Akkreditierung.

Die Probenaufbereitung und -analyse erfolgte nach branchenüblichen Analysemethoden: ME-MS41, Au-AA23, Au-GRA21, ME-OG46 und Cu-OG46. Das Unternehmen überprüfte die internen Ergebnisse der Qualitätssicherung/-kontrolle des Labors sowie die vom Unternehmen hinzugefügten Standards, Blindproben und Duplikate. Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten wurden von einer qualifizierten Person des Unternehmens verifiziert. Die endgültigen Analysezertifikate werden direkt von ALS Global Laboratories an das Unternehmen übermittelt. Alle Bohransatzpunkte wurden vermessen, nach Fertigstellung im Gelände markiert, in UTM-Koordinaten erfasst und nach Eingabe in die Datenbank zur Verifizierung überprüft. Die Bohrlochvermessungen erfolgten durch das Bohrgestänge mit einem nach Norden ausgerichteten Azimut-Gyroskop oder einem vergleichbaren zugelassenen Bohrlochvermessungsinstrument. Alle Analysen wurden von der qualifizierten Person auf ihre Echtheit geprüft. Im Rahmen der Qualitätssicherung/-kontrolle wurde bei jeder 20. Kernprobe eine gemessene, nicht mineralisierte Blindprobe oder eine branchenübliche, porphyrbezogene OREAS-Standardprobe hinzugefügt. Weder bei den nicht mineralisierten Blindproben noch bei den Standardproben wurden anomale Fehler festgestellt, wodurch die Genauigkeit der Analysen abschließend bestätigt werden konnte.

Erklärung der qualifizierten Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Eric Saderholm, P.Geo., Managing Director of Exploration des Unternehmens und der designierten qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Vereinbarung über die Erbringung von Digital-Marketing-Leistungen

Das Unternehmen hat die Firma Emerging Markets Consulting LLC (EMC) mit der Erbringung von IR-Diensten über einen Zeitraum von 90 Tagen, beginnend am 9. September 2026, beauftragt. Für diesen Leistungszeitraum hat American Pacific EMC ein Honorar in Höhe von 200.000 USD entrichtet. Zu den erbrachten Leistungen zählen die Steigerung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens und seiner Tätigkeiten über die Social-Media-Kanäle von EMC sowie die Förderung des Austauschs und der aktiven Einbindung der Finanzmarktteilnehmer, der aktuellen Aktionäre, der potenziellen Anleger sowie weiterer Interessengruppen. Die verbreiteten Inhalte werden unter Verwendung öffentlich zugänglicher Informationen erstellt. EMC und seine verbundenen Unternehmen halten aktuell keine Aktien von American Pacific. EMC kann jedoch aufgrund der Marktlage sowie anderer Faktoren Wertpapiere des Unternehmens im Open Market oder über andere Kanäle kaufen oder verkaufen. EMC steht in keinem Nahverhältnis zu American Pacific, unterhält keine anderweitigen Beziehungen zum Unternehmen, und weder EMC noch sein Geschäftsführer James Painter sind direkt bzw. indirekt am Unternehmen oder dessen Wertpapieren beteiligt und weder berechtigt noch willens, eine solche Beteiligung (mit Ausnahme der hier offengelegten) zu erwerben. EMC hat seine Geschäftsadresse in 390 North Orange Ave., Suite 2300, Orlando, Fla., 32801 und ist telefonisch unter 407-340-0226 oder per E-Mail unter jamespainter0711@gmail.com erreichbar.

Über American Pacific Mining Corp.

American Pacific Mining ist ein auf Edel- und Basismetalle ausgerichtetes Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Chancen im Westen der Vereinigten Staaten gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das ehemals produzierende Kupfer-Gold-Projekt Madison in Montana, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet. American Pacific wurde im Zusammenhang mit der Transaktion zum Erwerb von Madison 2021 und 2022 als Finalist für die Auszeichnung Deal of the Year bei den S&P Global Platts Metals Awards nominiert, einem jährlichen Programm, das beispielhafte Leistungen in 16 Kategorien anerkennt. Durch eine Transaktion mit Vizsla Copper im Jahr 2025 hat sich American Pacific eine bedeutende Aktienbeteiligung mit zusätzlichem meilensteinabhängigen Wertsteigerungspotenzial an dem im fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer-Zink-VMS-Projekt Palmer in Alaska gesichert. American Pacific hält infolge der Ausgliederung des Projekts Tuscarora District auch eine bedeutende Aktienbeteiligung an ICG Silver & Gold. Das Projektportfolio umfasst mehrere weitere hochgradige Edelmetallprojekte, die in wichtigen Bergbaurevieren in Nevada angesiedelt sind. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Aktionären durch Partnerschaften, Ausgliederungen und die aktive Exploration eine Beteiligung an Entdeckungs- und Explorationspotenzial in seinem gesamten Portfolio zu bieten.

Im Namen des Board of Directors von American Pacific Mining Corp:

Warwick Smith, CEO & Direktor

Firmenzentrale: Suite 910 - 510 Burrard Street

Vancouver, BC, V6C 3A8 Kanada

Ansprechpartner für Investor Relations:

Kristina Pillon, High Tide Consulting Corp.

604.908.1695 / Kristina@americanpacific.ca

Ansprechpartner für Medien:

Adam Bello, Primoris Group Inc.

416.489.0092 / media@primorisgroup.com

Die vollständige Offenlegung entnehmen Sie bitte unserem NI 43-101-konformen technischen Bericht für das Projekt Madison unter www.americanpacificmining.com.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beinhalten insbesondere, sind aber nicht beschränkt auf die Ergebnisse der verbleibenden Bohrlöcher aus dem Programm 2026 des Unternehmens und damit verbundenen Anschlussbohrungen.

Alle Aussagen oder Informationen, die Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Vorhersagen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder darauf Bezug nehmen (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie erwartet, geht davon aus, glaubt, plant, schätzt, beabsichtigt, strebt an, Ziele, Prognosen, Zielsetzungen, potenziell oder Abwandlungen davon bzw. die Verneinung dieser Begriffe sowie ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können als zukunftsgerichtete Informationen gelten. Die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Informationen in Bezug auf die Transaktion und den Erhalt aller entsprechenden erforderlichen Genehmigungen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten oder sich andere Ereignisse ergeben, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen. Aus den oben genannten Gründen sollten Anleger kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen.

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