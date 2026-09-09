IRW-News: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen unterzeichnet endgültige Vereinbarung für fortschrittliche Robotertechnologie mit umfangreichem geistigem Eigentum und bereitet sich auf den Launch von First Humanoid vor

IRW-PRESS: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen unterzeichnet endgültige Vereinbarung für fortschrittliche Robotertechnologie mit umfangreichem geistigem Eigentum und bereitet sich auf den Launch von First Humanoid vor

Vancouver, B.C., 9. September 2026 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. (First Hydrogen oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) gibt bekannt, dass es im Anschluss an die Pressemitteilungen vom 23. Februar 2026 und 9. Juni 2026 eine endgültige Vereinbarung mit Exodus Actuation Solutions Inc. (RoboticsCo) unterzeichnet hat. RoboticsCo verfügt über ein Portfolio an Patenten und damit zusammenhängendem geistigem Eigentum (IP), das sich auf fortschrittliche Antriebs-, Getriebe-, Motor- und Robotertechnologien konzentriert. RoboticsCo besitzt bzw. lizenziert 26 erteilte und 10 angemeldete Patente, die seine Produktreihen im Bereich Antriebsgetriebe und Hochleistungsmotoren abdecken. Diese Technologien wurden von Robotik-, Automobil- und Verpackungsunternehmen weltweit getestet und erfolgreich eingesetzt.

Die Technologien von RoboticsCo wurden entwickelt, um die wichtigsten Leistungsanforderungen in den schnell wachsenden Robotik- und Automatisierungsmärkten zu erfüllen, darunter höhere Geschwindigkeit, Drehmomentdichte, Effizienz, Präzision und Zuverlässigkeit, gleichzeitig werden Energieverbrauch, Größe, Geräuschentwicklung und Gesamtsystemkosten gesenkt. Die fortschrittlichen Antriebs- und Getriebekonstruktionen zielen darauf ab, die Reibung zu verringern, den Wirkungsgrad und die Backdrivability zu verbessern sowie sanftere, natürlichere Roboterbewegungen zu ermöglichen. Die Plattform wurde umfassend entwickelt und getestet. Mehr als 500 Motoren und Getriebe wurden hergestellt und ausgeliefert. Das positive Kundenfeedback zeigt eine verbesserte Leistung und die Fähigkeit, neue Roboteranwendungen zu ermöglichen.

Die Technologien haben ein breites Potenzial für eine Vielzahl von Roboter-, Automatisierungs- und fortschrittlichen Motion-Control-Anwendungen. Zu den möglichen Einsatzbereichen zählen humanoide und industrielle Robotik, Roboterarme und Manipulatoren, kollaborative Roboter, automatisierte Fertigung und Montage, Materialhandhabung, Verpackungs- und Fördersysteme, präzise Bewegungssteuerung sowie weitere Anwendungen, die kompakte, leistungsstarke und energieeffiziente Antriebe erfordern. Durch die Verbesserung von Effizienz, Leistungsdichte, Backdrivability und Erschwinglichkeit haben diese Lösungen das Potenzial, die Entwicklung und breitere Einführung zunehmend leistungsfähiger Robotersysteme in aufstrebenden und etablierten Branchen zu unterstützen.

RBC Capital Markets schätzt, dass der globale Markt für humanoide Robotik bis 2050 etwa 9 Billionen US$ erreichen könnte, was durch die Akzeptanz in Haushalten, in der Landwirtschaft, in der Fertigung, in der Logistik und im Einzelhandel vorangetrieben wird. RBC weist darauf hin, dass Hersteller von Komponenten für kritische Roboterhardware - darunter Antriebe, Sensoren und Kameras - vom Wachstum der Branche profitieren könnten, da diese Technologien in einer Vielzahl von Roboterplattformen und bei zahlreichen Herstellern benötigt werden. (https://www.rbccm.com/en/insights/2026/03/the-9-trillion-opportunity-in-humanoid-robotics)

Durch die Investition in RoboticsCo erhält First Hydrogen Zugang zu proprietären Technologien und geistigem Eigentum, die in mehreren Geschäftsbereichen des Unternehmens eine potenzielle Anwendung haben. Kurzfristig sind diese Technologien besonders relevant für das Hydrogen-as-a-Service-Ökosystem von First Hydrogen, mit längerfristigen Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Fertigung, Energieinfrastruktur, autonome Systeme sowie Forschung und Betrieb im Zusammenhang mit kleinen Modularreaktoren (SMR).

Das Unternehmen freut sich, die Gründung seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft First Humanoid Corp. (First Humanoid) bekannt zu geben, die sich auf die Förderung künstlicher Intelligenz, autonomer Systeme sowie humanoider und intelligenter Robotertechnologien der nächsten Generation konzentriert. First Humanoid wird als dedizierte Plattform des Unternehmens dienen, um geistiges Eigentum und Technologien im Zusammenhang mit humanoider Robotik, autonomen Systemen und KI-fähigen Technologien zu halten, zu entwickeln und zu vermarkten. Weitere Informationen zu First Humanoid und seinen Technologien sind unter www.firsthumanoid.com abrufbar.

Transaktion

First Hydrogen wird eine 60-prozentige Beteiligung an RoboticsCo erwerben und dafür in mehreren Tranchen zwei Millionen Stammaktien des Unternehmens ausgeben sowie in mehreren Tranchen eine Finanzierung in Höhe von 2 Millionen US$ für die Weiterentwicklung der Technologie des Robotikunternehmens bereitstellen, jeweils vorbehaltlich der einvernehmlich vereinbarten Budgets. Die endgültige Vereinbarung muss noch von der TSX Venture Exchange genehmigt werden. In Verbindung mit der Transaktion wird das Unternehmen in Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange eine Vermittlungs- und Beratungsgebühr an eine Drittpartei zahlen.

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Standorten in Vancouver (Kanada), Montreal (Kanada), Deutschland und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge sowie die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff spezialisiert hat. Das Unternehmen hat zwei leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen (FCEV) entwickelt und gebaut. Die FCEV sind im Vereinigten Königreich (außer Nordirland) straßenzugelassen und haben nach 6.000 km Testfahrt eine Reichweite von mehr als 630 Kilometern mit einer einzigen Betankung erreicht. Die Fahrzeuge wurden erfolgreich unter realen Bedingungen bei Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich getestet.

Über First Humanoid Corp. (FirstHumanoid.com)

First Humanoid Corp. konzentriert sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung fortschrittlicher Robotik, autonomer Systeme und KI-fähiger Technologien. Die Strategie von First Humanoid umfasst Roboter- und unbemannte Plattformen, darunter humanoide Roboter, unbemannte Bodenfahrzeuge und Drohnentechnologien, mit potenziellen Anwendungsbereichen in den Bereichen industrielle Automatisierung, Logistik, kritische Infrastruktur, Sicherheit, Verteidigung und Fernsteuerung. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, intelligente Robotersysteme zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, die fortschrittliche Mobilität, künstliche Intelligenz, autonome Navigation und damit verbundene Technologien für den Einsatz in komplexen und anspruchsvollen Umgebungen vereinen.

Im Namen des Board of Directors von

FIRST HYDROGEN CORP.

Balraj Mann

Chairman & Chief Executive Officer

Kontakt:

Balraj Mann

First Hydrogen Corp.

+1 604-601-2018

investors@firsthydrogen.com

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