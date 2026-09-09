IRW-News: First Majestic Silver Corp.: First Majestic meldet hochgradige Bohrergebnisse und erweitert Explorationsprofil bei San Dimas

IRW-PRESS: First Majestic Silver Corp.: First Majestic meldet hochgradige Bohrergebnisse und erweitert Explorationsprofil bei San Dimas

Bohrungen zur Ressourcenumwandlung und -erweiterung ergaben mehrere hochgradige Silber- und Goldabschnitte im gesamten Distrikt San Dimas

Neue Bohrergebnisse bei Convención und El Cristo haben Explorationsprofil erweitert und unterstützen Potenzial für zukünftiges Mineralressourcenwachstum

Vancouver, BC, Kanada, 9. September 2026 / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das Unternehmen oder First Majestic) freut sich, positive Bohrergebnisse von seinem laufenden Explorationsprogramm 2026 bei seiner Silber-/Goldmine San Dimas im mexikanischen Bundesstaat Durango bekannt zu geben. Jüngste Bohrungen zur Ressourcenumwandlung und -erweiterung ergaben mehrere hochgradige Silber- und Goldabschnitte in mehreren Gebieten des Distrikts San Dimas, was Möglichkeiten zur Ressourcenumwandlung und zum Wachstum der Mineralressourcen im Umfeld der Mine unterstützt. Darüber hinaus haben neue Bohrergebnisse bei Convención und El Cristo das Explorationsprofil des Distrikts erweitert und zusätzliche Ziele für Folgebohrungen im Rahmen des Explorationsprogramms 2026 des Unternehmens identifiziert, das geplante Bohrungen auf insgesamt etwa 117.000 Metern (m) umfasst.

San Dimas bestätigt weiterhin seine Position als eines unserer vielversprechendsten und beständigsten Bergbaugebiete, sagte Keith Neumeyer, CEO von First Majestic. Die jüngsten Bohrergebnisse ergaben mehrere hochgradige Silber- und Goldabschnitte im Rahmen von Programmen zur Ressourcenumwandlung und -erweiterung, was das Wachstumspotenzial etablierter Erzgangsysteme im Umfeld der Mine stärkt und gleichzeitig das Explorationsprofil bei Convención und El Cristo erweitert. Mit etwa 117.000 m an geplanten Bohrungen im Jahr 2026 treiben wir eines der größten Explorationsprogramme des Unternehmens voran, das auf die Umwandlung von Mineralressourcen, die Erprobung neuer Ziele und die Identifizierung zusätzlicher Wachstumsmöglichkeiten im gesamten Distrikt San Dimas ausgerichtet ist.

WESENTLICHE HÖHEPUNKTE DER BOHRUNGEN

Im Rahmen von Explorationsbohrungen bei San Dimas wurden bedeutende Silber- (Ag) und Gold-(Au)-Mineralisierungen über mehrere Erzgangsysteme hinweg durchteuft, was sowohl die Umwandlung von Mineralressourcen im Umfeld der Mine als auch umfassendere Explorationsmöglichkeiten im Distrikt unterstützt. Im Jahr 2026 wurden bis dato insgesamt etwa 89.000 m der geplanten rund 117.000 m an Explorationsbohrungen abgeschlossen, wobei der Schwerpunkt der Arbeiten auf Bohrungen zur Ressourcenumwandlung und -erweiterung im West Block, Central Block und Graben Block sowie auf Folgebohrungen im Abbaugebiet El Cristo und der kontinuierlichen Zielerprobung im East/Arana Block lag.

Die jüngsten Ergebnisse umfassen hochgradige Abschnitte von Bohrungen zur Ressourcenumwandlung und -erweiterung innerhalb des Erzgangkomplexes Sinaloa-Elia, die kontinuierliche Erweiterung der mineralisierten Ausdehnung beim Erzgangsystem Coronado-Carmen Escobosa im West Block, die Bestätigung eines neuen Ziels nördlich des Erzgangs Jessica bei Convención sowie vielversprechende erste Ergebnisse von den Erzgängen Luz und Patricia im Abbaugebiet El Cristo. Ausgewählte bedeutsame Abschnitte sind in Tabelle 1 zusammengefasst und die Hauptzielgebiete sind in Abbildung 1 dargestellt.

Tabelle 1: Auswahl bedeutender Silber- und Goldbohrabschnitte des Bohrprogramms 2026 bei San Dimas

Bohrloch Ziel Bedeutende Abschnitte

Von Bis Wahre MächtigkeitAg Au AgÄq

(m) (m) (m) (g/t) (g/t) (g/t)

Komplex Sinaloa - Elia

ELI26X-08 Sinaloa - Elia 198,50 200,85 2,04 1.377 21,38 2.980

ELI26X-10 Sinaloa - Elia 191,50 192,70 0,88 2.604 43,08 5.835

ELI25X-58 Sinaloa - Elia 218,10 221,35 1,75 1.070 24,51 2.908

ELI26X-22 Sinaloa - Elia 342,60 345,30 1,99 673 15,15 1.809

ELI26X-07 Sinaloa - Elia 177,55 183,65 4,45 373 4,75 729

Komplex Coronado - Carmen Escobosa

COR26X-06 Coronado 588,75 594,70 4,22 246 2,94 466

CMNE26X-02 Carmen Escobosa 327,00 329,75 1,58 588 6,05 1.042

CMNE26X-04 Carmen Escobosa 303,00 307,65 3,42 175 1,87 315

Erzgangziel Convención

SJE26X-08 Convención 310,70 314,05 2,57 251 2,56 433

SJE26X-10 Convención 358,70 361,80 1,55 281 2,81 492

Abbaugebiet El Cristo

LUZ26X-02 Luz 511,30 513,00 1,30 2.625 58,25 6.994

LUZ26X-03 Patricia 391,15 393,35 1,69 1.895 28,91 4.063

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Abbildung 1: Karte der Erzgangvorkommen im Distrikt San Dimas

Erzgangkomplex Sinaloa-Elia

Ressourcenerweiterungs- und Infill-Bohrungen beim historischen Erzgangkomplex Sinaloa-Elia ergaben mehrere hochgradige Silber- und Goldabschnitte, was die Kontinuität und das Wachstumspotenzial der Mineralressourcen des Systems weiter unterstützt. Neue Bohrergebnisse erweitern die Ausdehnung der bekannten Mineralisierung über die aktuellen Mineralressourcen hinaus in Richtung Osten, Westen und lokal in Einfallrichtung. Infill-Bohrungen ergaben zudem mächtige, hochgradige Abschnitte, die eine höhere Konfidenz in das mineralisierte System und die potenzielle Umwandlung von vermuteten Mineralressourcen in angedeutete Mineralressourcen unterstützen, was zusätzliche Unterstützung für die zukünftige Minenplanung bietet (Abbildung 2).

Tabelle 2: Auswahl bedeutsamer Silber- und Gold-Bohrlochabschnitte beim Erzgangkomplex Sinaloa-Elia

Bohrloch Ziel Bedeutende Abschnitte

Von Bis Wahre MächtigkeitAg Au AgÄq

(m) (m) (m) (g/t) (g/t) (g/t)

ELI26X-08 Sinaloa - Elia 198,50 200,85 2,04 1.377 21,38 2.980

ELI26X-10 Sinaloa - Elia 191,50 192,70 0,88 2.604 43,08 5.835

ELI25X-58 Sinaloa - Elia 218,10 221,35 1,75 1.070 24,51 2.908

ELI26X-22 Sinaloa - Elia 342,60 345,30 1,99 673 15,15 1.809

ELI26X-07 Sinaloa - Elia 177,55 183,65 4,45 373 4,75 729

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Abbildung 2: Erzgänge Sinaloa und Elia, vertikaler Längsschnitt, Blickrichtung Norden

Erzgang Convención

Im Rahmen geologischer Analysen und Zielermittlungen im Umfeld des Erzgangs Jessica wurden mehrere historische anomale Erzgang- und Brekzienabschnitte identifiziert, die als Nachweis für das Vorkommen einer Struktur im Hangenden reinterpretiert wurden. Erste Testbohrungen bei diesem Ziel ergaben fünf bedeutende Abschnitte in sieben Bohrlöchern, was die Explorationshypothese unterstützt (Abbildung 3). Die Struktur, der Erzgang Convención, wurde etwa 100 m nördlich von Jessica durchteuft und könnte eine potenzielle kurzfristige Abbaumöglichkeit darstellen. Der angepeilte Erzgang ist weiterhin in mehreren Richtungen offen, was weitere Folgebohrungen in diesem Gebiet unterstützt (Abbildung 4).

Tabelle 3: Auswahl bedeutender Silber- und Goldbohrabschnitte beim Erzgang Convención

Bohrloch Ziel Bedeutende Abschnitte

Von Bis Wahre MächtigkeitAg Au AgÄq

(m) (m) (m) (g/t) (g/t) (g/t)

SJE26X-08 Convención 310,70 314,05 2,57 251 2,56 433

SJE26X-10 Convención 358,70 361,80 1,55 281 2,81 492

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Abbildung 3: Erzgang Santa Jessica und neue geologische Interpretation des Erzgangs Convención, Plan der Sohle 1050, Blickrichtung nach unten

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Abbildung 4: Längsschnitt von Convención mit historischem Abbaugebiet Santa Jessica als Referenz, Blickrichtung Norden

Komplex Coronado-Carmen Escobosa

Der Schwerpunkt der Bohrungen im West Block lag auf den Erzgängen Coronado und Carmen Escobosa. Die Ergebnisse aus dem Jahr 2025 wurden in die vermutete Mineralressourcen für San Dimas einbezogen und stellen die Grundlage für Folgebohrungen im Jahr 2026 dar. Die bis dato eingegangenen Ergebnisse unterstützen die Interpretation von Coronado und Carmen Escobosa als mineralisiertes System mit zwei Erzgängen mit kontinuierlichem Potenzial für das Hinzukommen von Mineralressourcen (Abbildung 5).

Bei Carmen Escobosa ergaben fünf Bohrlöcher, die die Fortsetzung der Mineralisierung in Richtung Westen erprobten, zusammen mit einem Bohrloch, das auf östliche Erweiterung anpeilte, bedeutende Abschnitte. Das Ziel ist etwa 400 m westlich dieser neuen Abschnitte weiterhin offen, was weitere Folgebohrungen entlang des Streichens unterstützt (Abbildung 6). Bei Coronado ergaben drei Bohrlöcher, die die Fortsetzung der Mineralisierung in Richtung Westen erprobten, ebenfalls bedeutsame Abschnitte, was das Potenzial zur Erweiterung des mineralisierten Profils im West Block weiter unterstützt (Abbildung 7).

Tabelle 4: Auswahl bedeutender Silber- und Goldbohrabschnitte beim Komplex Coronado-Carmen Escobosa

Bohrloch Ziel Bedeutende Abschnitte

Von Bis Wahre MächtigkeitAg Au AgÄq

(m) (m) (m) (g/t) (g/t) (g/t)

COR26X-06 Coronado 588,75 594,70 4,22 246 2,94 466

CMNE26X-02 Carmen Escobosa 327,00 329,75 1,58 588 6,05 1.042

CMNE26X-04 Carmen Escobosa 303,00 307,65 3,42 175 1,87 315

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Abbildung 5: Geologisches Modell von Coronado und Carmen Escobosa, Plan der Sohle 700, Blickrichtung nach unten

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Abbildung 6: Längsschnitt von Carmen Escobosa, Blickrichtung Norden

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Abbildung 7: Längsschnitt von Coronado, Blickrichtung Norden

Mine El Cristo

Die Explorationsaktivitäten wurden auf das Abbaugebiet El Cristo erweitert - die südlichsten in der Vergangenheit abgebauten Gebiete im Konzessionsgebiet. Die bisherigen Ergebnisse lieferten hochgradige Silber- und Goldabschnitte von den Erzgängen Luz und Patricia, was Folgebohrungen zur Bewertung der Kontinuität und des Ausmaßes der Mineralisierung unterstützt. Ausgewählte Analyseergebnisse von Bohrlöchern und Erzgangabschnitten mit wahrer Mächtigkeit umfassen:

Tabelle 5: Auswahl bedeutender Silber- und Goldbohrabschnitte bei der Mine El Cristo

Bohrloch Ziel Bedeutende Abschnitte

Von Bis Wahre MächtigkeitAg Au AgÄq

(m) (m) (m) (g/t) (g/t) (g/t)

LUZ26X-02 Luz 511,30 513,00 1,30 2.625 58,25 6.994

LUZ26X-03 Patricia 391,15 393,35 1,69 1.895 28,91 4.063

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Abbildung 8: Abbaugebiet El Cristo, Längsschnitt des Erzgangs La Luz, Blickrichtung Nordwesten

Es ist davon auszugehen, dass das Bohrprogramm 2026 bei San Dimas die Umwandlung von Mineralressourcen im Umfeld der Mine weiter vorantreibt und gleichzeitig zusätzliche Ziele im gesamten Distrikt erprobt. Die bis dato eingegangenen Ergebnisse unterstützen das Potenzial für ein Mineralressourcenwachstum innerhalb etablierter Erzgangsysteme und heben neue Möglichkeiten bei Convención und El Cristo für Folgebohrungen hervor.

Tabelle 6: Auswahl bedeutender Silber- und Goldbohrabschnitte bei San Dimas

Bohrloch Ziel Zieltyp Bedeutende Abschnitte

Von Bis Wahre MächtigkeitAg Au AgÄq

(m) (m) (m) (g/t) (g/t) (g/t)

COR25X-15 Carmen Escobosa Ressourcenerweiterung 432,75 434,65 1,65 2,52 255 444

COR25X-19 Carmen Escobosa Ressourcenerweiterung 457,90 461,65 3,33 1,85 164 303

COR26X-02 Coronado Ressourcenerweiterung 467,80 469,75 1,32 0,74 118 174

COR26X-03 Carmen Escobosa Ressourcenerweiterung 617,75 619,35 1,31 3,06 281 511

COR26X-06 Coronado 1 Ressourcenerweiterung 588,75 594,70 4,22 2,94 246 466

einschließlich 1 Ressourcenerweiterung 589,10 590,00 0,64 6,44 544 1027

einschließlich 2 Ressourcenerweiterung 591,15 591,70 0,39 8,24 647 1264

Coronado 2 Ressourcenerweiterung 597,70 604,25 4,63 1,32 105 204

COR26X-08 Coronado Ressourcenerweiterung 550,70 556,80 3,05 1,33 121 221

CMNE26X-01 Carmen Escobosa Ressourcenerweiterung 373,20 374,90 1,20 1,24 125 218

CMNE26X-02 Carmen Escobosa Ressourcenerweiterung 327,00 329,75 1,58 6,05 588 1042

einschließlich 1 Ressourcenerweiterung 328,00 329,00 0,57 12,48 1208 2144

CMNE26X-04 Carmen Escobosa Ressourcenerweiterung 303,00 307,65 3,42 1,87 175 315

CMNE26X-05 Carmen Escobosa Ressourcenerweiterung 407,05 410,30 2,49 1,45 137 246

ELI25X-58 Sinaloa - Elia Ressourcenumwandlung 218,10 221,35 1,75 24,51 1070 2908

einschließlich 1 Ressourcenumwandlung 218,75 219,80 0,56 74,00 3170 8720

ELI25X-59 Sinaloa - Elia Ressourcenerweiterung 307,85 310,15 1,55 2,12 173 332

einschließlich 1 Ressourcenerweiterung 309,00 309,45 0,30 7,43 525 1082

ELI26X-01 Sinaloa - Elia Ressourcenerweiterung 252,85 256,10 2,30 1,28 81 177

ELI26X-02 Sinaloa - Elia Ressourcenerweiterung 337,95 339,25 1,18 1,45 103 212

ELI26X-03 Erzgang im Liegenden Ressourcenumwandlung 117,70 118,80 0,78 1,05 104 182

ELI26X-03 Sinaloa - Elia Ressourcenumwandlung 123,25 124,75 1,06 22,65 92 1791

einschließlich 1 Ressourcenumwandlung 124,35 124,75 0,28 84,41 206 6537

ELI26X-05 Sinaloa - Elia Ressourcenumwandlung 149,80 150,80 0,71 6,65 348 847

ELI26X-07 Sinaloa - Elia Ressourcenumwandlung 177,55 183,65 4,45 4,75 373 729

einschließlich 1 Ressourcenumwandlung 182,30 183,65 0,98 16,60 1380 2625

ELI26X-08 Sinaloa - Elia Ressourcenumwandlung 198,50 200,85 2,04 21,38 1377 2980

einschließlich 1 Ressourcenumwandlung 198,50 200,40 1,65 26,05 1680 3634

Erzgang im Hangenden Ressourcenumwandlung 219,95 222,80 2,26 7,89 329 920

einschließlich 1 Ressourcenumwandlung 219,95 220,85 0,71 15,87 612 1802

ELI26X-09 Erzgang im Liegenden Ressourcenumwandlung 174,05 175,20 1,00 3,77 300 582

Sinaloa - Elia Ressourcenumwandlung 191,40 192,85 1,11 11,65 68 941

einschließlich 1 Ressourcenumwandlung 192,45 192,85 0,31 41,23 161 3253

Erzgang im Hangenden Ressourcenumwandlung 206,45 208,80 1,80 4,69 315 667

einschließlich 1 Ressourcenumwandlung 206,45 207,40 0,73 6,68 505 1006

ELI26X-10 Erzgang im Liegenden Ressourcenumwandlung 128,65 129,60 0,78 0,98 108 182

Sinaloa - Elia Ressourcenumwandlung 191,50 192,70 0,88 43,08 2604 5835

einschließlich 1 Ressourcenumwandlung 192,00 192,70 0,52 70,52 4235 9524

Erzgang im Hangenden Ressourcenumwandlung 196,10 197,45 1,00 4,80 372 732

ELI26X-11 Sinaloa - Elia Ressourcenumwandlung 255,00 258,80 2,68 7,93 344 939

einschließlich 1 Ressourcenumwandlung 256,20 257,25 0,74 23,10 1050 2783

ELI26X-13 Sinaloa - Elia Ressourcenumwandlung 120,95 122,20 0,96 1,17 105 193

ELI26X-14 Sinaloa - Elia Ressourcenumwandlung 275,25 277,20 1,20 6,44 369 852

einschließlich 1 Ressourcenumwandlung 275,85 276,40 0,34 22,76 1301 3008

Erzgang im Hangenden Ressourcenumwandlung 296,75 298,60 1,13 2,07 103 258

ELI26X-16 Erzgang im Liegenden Ressourcenumwandlung 119,70 120,55 0,80 1,09 128 210

Erzgang Ressourcenumwandlung 159,40 162,10 1,55 3,30 155 402

Sinaloa - Elia Ressourcenumwandlung 179,10 181,90 2,48 3,64 134 407

ELI26X-19 Erzgang im Liegenden Ressourcenumwandlung 164,60 166,05 0,96 1,52 63 177

Sinaloa - Elia Ressourcenumwandlung 167,05 168,80 1,16 2,51 141 329

ELI26X-21 Sinaloa - Elia Ressourcenumwandlung 137,75 138,80 0,80 12,96 904 1876

Erzgang Ressourcenumwandlung 216,75 218,30 1,00 1,02 104 180

Erzgang Ressourcenumwandlung 225,20 227,65 1,73 2,19 247 411

einschließlich 1 Ressourcenumwandlung 225,20 225,95 0,53 5,04 629 1007

ELI26X-22 Erzgang Ressourcenerweiterung 308,70 311,20 2,22 3,16 172 409

einschließlich 1 Ressourcenerweiterung 308,70 309,10 0,35 13,10 650 1633

Erzgang Ressourcenerweiterung 342,60 345,30 1,99 15,15 673 1809

einschließlich 1 Ressourcenerweiterung 342,60 344,35 1,29 22,58 981 2675

SIN25X-21 Sinaloa - Elia Ressourcenerweiterung 633,75 635,25 0,96 3,06 208 438

SIN26X-01 Erzgang Ressourcenerweiterung 234,05 235,70 1,52 3,89 171 463

Sinaloa - Elia Ressourcenerweiterung 396,45 397,65 1,13 4,27 258 578

SIN26X-03 Sinaloa - Elia Ressourcenerweiterung 189,10 190,90 1,43 11,04 783 1611

einschließlich 1 Ressourcenerweiterung 189,60 190,90 1,03 13,70 960 1988

SIN26X-07 Sinaloa - Elia Ressourcenerweiterung 136,40 137,30 0,70 13,05 770 1749

einschließlich 1 Ressourcenerweiterung 136,80 137,30 0,39 21,15 1236 2822

SIN26X-08 Sinaloa - Elia Ressourcenerweiterung 182,35 184,00 1,06 5,51 393 806

SIN26X-11 Sinaloa - Elia Ressourcenerweiterung 239,90 240,90 0,91 20,04 1300 2803

SIN26X-13 Sinaloa - Elia Ressourcenerweiterung 126,45 127,60 0,70 10,14 292 1053

einschließlich Ressourcenerweiterung 126,45 126,95 0,30 22,26 570 2240

SIN26X-14 Sinaloa - Elia Ressourcenerweiterung 210,70 213,75 2,16 8,73 782 1437

einschließlich Ressourcenerweiterung 212,90 213,20 0,21 50,73 4918 8723

SIN26X-15 Sinaloa - Elia Ressourcenerweiterung 175,20 176,95 1,12 18,86 892 2306

einschließlich 1 Ressourcenerweiterung 175,20 176,10 0,58 29,66 1328 3552

SIN26X-15 einschließlich 2 Ressourcenerweiterung 176,60 176,95 0,17 7,43 498 1055

SJE26X-06 Convención Ressourcenerweiterung 245,80 246,85 0,74 1,24 152 244

SJE26X-08 Convención Ressourcenerweiterung 310,70 314,05 2,57 2,56 251 443

SJE26X-10 Convención Ressourcenerweiterung 358,70 361,80 1,55 2,81 281 492

einschließlich 1 Ressourcenerweiterung 359,45 360,20 0,38 5,86 564 1004

CNV26X-01 Convención Ressourcenerweiterung 321,10 322,20 0,85 1,01 133 209

CNV26X-03 Convención Ressourcenerweiterung 265,90 268,95 1,96 1,78 166 299

ROBBIN26S-03 Erzgang Ressourcenerweiterung 272,85 273,95 0,71 6,74 38 544

ROT26X-01 Roberta Ressourcenumwandlung 227,20 228,20 0,79 4,04 414 717

ROT26X-04 Erzgang Ressourcenumwandlung 3,25 5,70 2,26 0,93 146 216

Roberta Ressourcenumwandlung 100,00 101,45 0,83 1,42 140 247

ROT26X-06 Robertita Ressourcenumwandlung 11,20 12,65 1,11 2,12 180 339

ROT26X-11 Erzgang Ressourcenerweiterung 14,60 17,20 1,20 2,21 242 408

einschließlich 1 Ressourcenumwandlung 16,85 17,20 0,16 7,01 780 1306

ROT26X-13 San Enrique Ressourcenerweiterung 27,10 29,00 1,22 1,60 215 335

einschließlich Ressourcenerweiterung 92,45 93,30 0,74 0,86 131 196

Erzgang Ressourcenerweiterung 163,50 164,60 0,71 9,13 24 709

SRE26X-03 Santa Regina Ressourcenerweiterung 183,30 192,00 5,59 1,75 173 304

einschließlich 1 Ressourcenerweiterung 190,55 190,95 0,26 6,79 733 1242

SRE26X-04 Santa Regina Ressourcenerweiterung 135,25 137,15 1,72 0,87 152 217

SRE26X-12 Santa Regina Ressourcenerweiterung 201,45 203,45 1,29 2,09 205 362

Erzgang Ressourcenerweiterung 211,00 212,50 1,23 2,41 213 394

einschließlich 1 Ressourcenerweiterung 211,95 212,50 0,45 6,40 566 1046

San Juan Ressourcenerweiterung 216,85 218,20 0,87 1,06 147 227

ROS26X-01 Rosario Ressourcenerweiterung 196,55 197,70 0,88 6,98 1355 1879

einschließlich 1 Ressourcenerweiterung 197,10 197,70 0,46 12,79 2500 3459

Rosario Ressourcenerweiterung 200,00 206,80 5,21 2,91 593 811

einschließlich 1 Ressourcenerweiterung 200,00 202,20 1,69 6,33 1173 1648

NBU26X-02 Noche Buena Ressourcenumwandlung 254,50 255,60 0,93 3,33 303 553

einschließlich 1 Ressourcenumwandlung 255,20 255,60 0,34 6,17 578 1041

NBU26X-03 Noche Buena Ressourcenumwandlung 276,60 277,45 0,72 6,75 649 1155

NBU26X-04 Noche Buena Ressourcenumwandlung 310,65 311,65 0,91 1,00 105 180

LUZ26X-02 Luz Ressourcenumwandlung 511,30 513,00 1,30 58,25 2625 6994

einschließlich 1 Ressourcenumwandlung 512,25 513,00 0,57 131,72 5827 15706

LUZ26X-03 Patricia Ressourcenumwandlung 391,15 393,35 1,69 28,91 1895 4063

einschließlich 1 Ressourcenumwandlung 392,05 393,35 1,00 47,44 3103 6661

LUZ26X-05 Gertrudis Ressourcenumwandlung 117,10 118,95 1,77 7,80 440 1025

einschließlich 1 Ressourcenumwandlung 117,10 117,75 0,62 20,56 1209 2751

LUZ26X-06 Luz Ressourcenumwandlung 130,70 131,45 0,70 4,29 187 509

LUZ26X-10 Luz Ressourcenerweiterung 112,60 113,65 1,03 3,87 397 687

LUZ26X-12 Luz Ressourcenumwandlung 212,55 215,00 1,02 1,52 120 234

LUZ26X-13 Luz Ressourcenerweiterung 223,60 224,95 1,10 8,68 517 1168

einschließlich Ressourcenerweiterung 224,25 224,95 0,57 15,79 907 2091

ARN26X-01 ARANA 1 Ressourcenerweiterung 627,25 629,70 1,10 0,05 348 352

ARANA 2 Ressourcenerweiterung 638,05 639,65 0,80 0,19 895 909

einschließlich Ressourcenerweiterung 638,55 639,65 0,55 0,25 1211 1230

Anmerkungen:

1. Bei allen Bohrlöchern handelt es sich um Diamantkernbohrungen; AgÄq-Gehalt = Silbergehalt (g/t) + [Au (g/t) * 75].

2. Die in Metern angedeuteten Von- und Bis-Längen; die wahre Mächtigkeit des Erzgangabschnitts wird pro Bohrloch und unter Berücksichtigung der Erzgangneigung berechnet.

3. Einzelheiten zu den Bohrlochstandorten, der Probenart, dem Azimut, der Neigung und der Gesamttiefe finden Sie im Anhang zu dieser Pressemitteilung.

4. San Dimas: Signifikante Silber- und Goldabschnitte aus Bohrlöchern wurden unter Verwendung der längengewichteten Durchschnittswerte der unbegrenzten Probenanalysen, eines Mindestgehalts von 171 g/t AgÄq (Cutoff-Gehalt, COG) und einer Mindestlänge der Zusammensetzung von 0,7 m (wahre Mächtigkeit) zusammengesetzt. Als interne Verdünnung wurde maximal 1 m unterhalb des Mindest-COG zugelassen. Soweit dies zur Erreichung der Mindestlänge erforderlich war, durfte für kurze Abschnitte eine einzelne Probe unterhalb des COG, deren Gehalt jedoch >70 g/t AgÄq betrug, in der Zusammensetzung einbezogen werden.

5. Sofern vorhanden, werden einzelne Proben oder Abschnitte mit einem Analyseergebnis von mehr als 1000 g/t AgÄq in jedem Abschnitt als einschließlich hervorgehoben.

Die Bohrprogramme von First Majestic folgen festgelegten Protokollen zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC), wobei Standardproben, Blindproben und Doppelproben in den Probenstrom eingebracht werden. Nach der geologischen Aufzeichnung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften geteilt. Eine Hälfte des Kerns wird zur Analyse an das Labor geschickt, während die verbleibende Hälfte vor Ort zu Überprüfungs- und Referenzzwecken oder für zukünftige metallurgische Untersuchungen aufbewahrt wird.

Die Bohrkernproben werden an das Zentrallabor von First Majestic (Zentrallabor) (ISO 9001:2015) übermittelt. Im Zentrallabor wird der Goldgehalt mittels 30-g-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektrometrie (AU-AA13) bestimmt. Ergebnisse über 10 g/t Gold werden mittels 30-g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (ASAG-14) erneut analysiert. Silber wird mittels 3-Säuren-Aufschluss mit Atomabsorptionsspektrometrie (AAG-13) analysiert. Ergebnisse über 100 g/t Silber werden mittels 30-g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (ASAG-14, ASAG-13) erneut analysiert.

Weitere Informationen zu Fragen der QA/QC sowie zur Datenüberprüfung, zu den wesentlichen Annahmen, Parametern und Methoden, die das Unternehmen zur Schätzung von Mineralreserven und Mineralressourcen verwendet, sowie eine detaillierte Beschreibung bekannter rechtlicher, politischer, ökologischer und sonstiger Risiken, die das Geschäft des Unternehmens und die potenzielle Erschließung von Mineralreserven und Mineralressourcen wesentlich beeinträchtigen könnten, siehe das zuletzt eingereichte Jahresinformationsformular des Unternehmens, das unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist, sowie den zuletzt eingereichten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F, der auf der Website des Unternehmens unter www.firstmajestic.com verfügbar ist und bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde.

QUALIFIZIERTE PERSONEN

Gonzalo Mercado, P. Geo., Vice President of Exploration and Technical Services des Unternehmens und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Mercado hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Explorationsdaten überprüft, darunterliegende Probenahme-, Analyse- und Testdaten.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko - die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Joint Venture Los Gatos, beteiligt, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsassets, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten des US-Bundesstaates Nevada, deren Betrieb das Unternehmen derzeit wieder aufnimmt.

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

gezeichnet

Keith Neumeyer, CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung, die Geschäftsaussichten oder die Möglichkeiten des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen des Managements basieren, die unter Berücksichtigung der Erfahrung und der Wahrnehmung historischer Trends getroffen wurden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich: der Gesamtlänge der für 2026 bei San Dimas geplanten Bohrungen; das Potenzial für ein künftiges Wachstum der Mineralressource bei San Dimas; das Potenzial des Erzgangs Convención, eine kurzfristige Abbaumöglichkeit bei San Dimas darzustellen; sowie die Pläne des Unternehmens für den verbleibenden Teil des Bohrprogramms 2026 bei San Dimas und die Ergebnisse dieses Programms. Annahmen können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Daher werden Anleger darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da keine Gewähr dafür besteht, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf denen diese beruhen, eintreten werden. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder erörtern (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie anstreben, voraussehen, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, könnte, wird, prognostizieren, vorhersagen, vorausschauen, potenziell, Ziel, beabsichtigen, könnte, möglicherweise, sollte, glauben und ähnliche Ausdrücke verwendet werden), sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: wesentliche nachteilige Veränderungen; allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen, einschließlich Inflationsrisiken; Arbeitsbeziehungen; Beziehungen zu lokalen Communities; Veränderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Wechselkursschwankungen; Umweltrisiken; Bedarf an zusätzlichem Kapital; Ergebnisse anhängiger Rechtsstreitigkeiten; unerwartete Änderungen von Gesetzen, Vorschriften oder Bestimmungen oder deren Durchsetzung durch zuständige Behörden; die Nichterfüllung vereinbarter Leistungen durch Vertragspartner des Unternehmens; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Veränderungen der Rohstoffpreise; sowie das Scheitern von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, der Studien, der Erschließung oder des Betriebs rechtfertigen und stützen würden, sowie jene Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren im jüngsten Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission (SEC) auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Warnhinweis für Anleger in den Vereinigten Staaten

Das Unternehmen ist ein ausländischer privater Emittent im Sinne von Regel 3b-4 des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung und ist berechtigt, sich auf das kanadisch-amerikanische Multi-Jurisdictional Disclosure System in Anspruch zu nehmen und ist daher berechtigt, die hierin enthaltenen technischen Informationen gemäß den Anforderungen der in Kanada geltenden Wertpapiergesetze zu erstellen, die sich von den Anforderungen der derzeit in den Vereinigten Staaten geltenden Wertpapiergesetze unterscheiden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen Informationen zu Lagerstätten möglicherweise nicht mit Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die nach US-amerikanischen Standards berichten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Angaben wurden nicht gemäß den Anforderungen der US-amerikanischen Wertpapiergesetze erstellt und verwenden Begriffe, die den kanadischen Berichtsstandards entsprechen, wobei bestimmte Schätzungen gemäß NI 43-101 erstellt wurden.

NI 43-101 ist eine von den kanadischen Wertpapierbehörden entwickelte Vorschrift, die Standards für alle öffentlichen Bekanntgaben eines Emittenten festlegt, die wissenschaftliche und technische Informationen über die wesentlichen Mineralprojekte des Emittenten betreffen.

ANHANG - ANGABEN ZU DEN BOHRLÖCHERN

Tabelle A1: Lage des Bohrkragens, Probenart, Azimut, Neigung und Gesamttiefe.

Bohrloch Osten Norden Höhe Azimut Neigung Tiefe (m) Typ

COR25X-15 397620 2667605 579 332 16 807 Kern

COR25X-19 397623 2667584 579 317 11 876 Kern

COR26X-02 396999 2668395 1215 168 -59 573 Kern

COR26X-03 397700 2667559 578 348 15 846 Kern

COR26X-06 396999 2668395 1215 141 -66 660 Kern

COR26X-08 396999 2668395 1215 164 -70 630 Kern

CMNE26X-01 397146 2667860 1048 86 -47 438 Kern

CMNE26X-02 397145 2667860 1048 61 -83 501 Kern

CMNE26X-04 397145 2667860 1048 204 -71 369 Kern

CMNE26X-05 397142 2667860 1049 69 -72 474 Kern

ELI25X-58 400249 2666593 395 333 -26 258 Kern

ELI25X-59 400319 2667087 550 143 -22 432 Kern

ELI26X-01 400250 2666593 395 333 -27 312 Kern

ELI26X-02 400319 2667087 550 129 -15 429 Kern

ELI26X-03 400249 2666593 395 338 -22 312 Kern

ELI26X-05 400249 2666592 395 306 -12 399 Kern

ELI26X-07 400249 2666593 395 319 -20 201 Kern

ELI26X-08 400249 2666593 395 318 -26 258 Kern

ELI26X-09 400249 2666592 395 303 -22 222 Kern

ELI26X-10 400249 2666593 395 325 -24 225 Kern

ELI26X-11 400249 2666593 395 330 -29 273 Kern

ELI26X-13 400250 2666593 395 338 -21 276 Kern

ELI26X-14 400249 2666593 395 342 -29 318 Kern

ELI26X-16 400249 2666593 395 347 -22 294 Kern

ELI26X-19 400385 2666629 376 338 -4 249 Kern

ELI26X-21 400385 2666629 376 338 -13 450 Kern

ELI26X-22 400385 2666629 376 334 -24 507 Kern

SIN25X-21 399310 2666219 500 302 -30 231 Kern

SIN26X-01 400143 2666431 464 311 -15 471 Kern

SIN26X-03 399308 2666219 500 271 -1 351 Kern

SIN26X-07 399309 2666219 500 288 -11 195 Kern

SIN26X-08 399308 2666218 499 276 -10 270 Kern

SIN26X-11 399308 2666218 500 265 2 345 Kern

SIN26X-13 399308 2666219 500 281 4 162 Kern

SIN26X-14 399308 2666218 500 264 9 276 Kern

SIN26X-15 399308 2666218 500 271 7 258 Kern

SJE26X-06 400853 2671283 1172 335 3 324 Kern

SJE26X-08 400854 2671283 1172 352 -27 387 Kern

SJE26X-10 400854 2671283 1171 347 -33 555 Kern

CNV26X-01 400853 2671283 1172 340 -20 441 Kern

CNV26X-03 400853 2671283 1172 342 -10 342 Kern

ROBBIN26S-03 399408 2671532 1196 115 -86 288 Kern

ROT26X-01 401987 2669156 432 344 56 258 Kern

ROT26X-04 401780 2669116 727 310 36 165 Kern

ROT26X-06 401782 2669116 728 10 41 192 Kern

ROT26X-11 401783 2669116 725 46 -16 381 Kern

ROT26X-13 401784 2669116 725 55 -14 324 Kern

SRE26X-04 399738 2670661 995 80 -23 198 Kern

SRE26X-12 399738 2670663 996 95 17 342 Kern

ROS26X-01 400044 2665393 557 176 15 255 Kern

NBU26X-02 401018 2671218 1183 199 11 291 Kern

NBU26X-03 401018 2671219 1183 199 16 300 Kern

LUZ26X-02 404682 2664783 596 167 12 564 Kern

LUZ26X-03 404681 2664784 596 168 20 594 Kern

LUZ26X-05 404682 2664782 596 168 1 582 Kern

LUZ26X-06 404886 2664224 602 322 30 162 Kern

LUZ26X-10 404887 2664223 600 323 -2 174 Kern

LUZ26X-12 404889 2664224 601 5 27 309 Kern

LUZ26X-13 404888 2664224 602 352 42 228 Kern

ARN26X-01 405109 2673471 1431 94 -45 1302 Kern

Anmerkungen:

1. Alle Koordinaten der Bohrkragen werden nach Fertigstellung des Bohrlochs mithilfe von Totalstationen ermittelt, wobei UTM WGS84, Zone 13 (Meter) als Referenzsystem dient.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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