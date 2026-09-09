IRW-News: West Point Gold Corp: West Point Gold startet 30.000-m-Bohrprogramm

IRW-PRESS: West Point Gold Corp: West Point Gold startet 30.000-m-Bohrprogramm

Vancouver, Kanada / 9. September 2026 / IRW-Press / West Point Gold Corp. (West Point Gold oder das Unternehmen) (TSX.V: WPG) (OTCQX: WPGCF) (FWB: LRA0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen plant, in diesem Monat mit der nächsten Phase der Bohrungen auf dem Projekt Gold Chain in Arizona zu beginnen. Das Programm wird Reverse-Circulation-Bohrungen (RC-Bohrungen) und Kernbohrungen auf insgesamt 30.000 m kombinieren. Der Schwerpunkt des Bohrprogramms liegt auf der Erweiterung sowohl der hochgradigen Zone NE Tyro als auch der Zone Tyro Main in der Tiefe und entlang des Streichens. Die weiteren Ziele werden voraussichtlich Black Dyke, Sheep Trail, Bull 8 und den Frisco Graben beinhalten.

Gold Chain nähert sich mit seiner ersten Ressourcenschätzung einem bedeutsamen Meilenstein und dieses 30.000 m umfassende Programm soll auf diesem Fundament aufbauen. Das Ziel besteht darin, die hochgradige Zone NE Tyro unterhalb des Abschnitts von 66,2 m mit 6,57 g/t Au (GC26-148) in die Tiefe zu erweitern und gleichzeitig Black Dyke, Sheep Trail und das distriktweite Ziel Frisco Graben weiterzuentwickeln. Jedes dieser Ziele stellt eine Möglichkeit dar, die Ressourcenbasis über die bevorstehende erste Schätzung hinaus zu vergrößern, die ausschließlich auf den bis dato bei Tyro gebohrten 20.696 m basieren wird, sagte President und CEO Derek Macpherson.

Abbildung 1: Plan des Konzessionsgebiets Gold Chain mit Hervorhebung der Geologie und der Zielgebiete 2026/27

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Northeast (NE) Tyro

Die bis dato besten Bohrergebnisse auf dem Projekt Gold Chain stammten von der Zone NE Tyro. Diese oberflächennahe Zone hat bedeutsame Gehalte und Mächtigkeiten ergeben. Die Bohrungen im Jahr 2026 haben diese Zone entlang des Streichens und in der Tiefe erheblich erweitert und so die kritische Masse für die bevorstehende erste Ressourcenschätzung geschaffen. Der Schwerpunkt der nächsten Bohrphase in dieser Zone wird darauf liegen, die Goldmineralisierung tiefer und unterhalb einiger der letzten hochgradigen Bohrlöcher des jüngsten Bohrprogramms voranzutreiben (Zielgebiet 1 - Abbildung 2). Darüber hinaus ist die Zone nach Nordosten in Richtung der Verwerfung Frisco Mine, der südwestlichen Grenze des Ziels Frisco Graben, weiterhin offen. West Point Gold ist davon überzeugt, dass die Verwerfung Frisco Mine als regionaler Kanal für mineralisierende Fluide dienen könnte und dass das Vordringen in Richtung der Verwerfung sowie nach unten entlang des Liegenden äußerst vielversprechend ist. Abbildung 2 zeigt die Zielgebiete bei NE Tyro (Zielgebiet 2). Der Umfang der Bohrungen bei NE Tyro wird von den Ergebnissen abhängen.

Zone Tyro Main

Es ist davon auszugehen, dass Tyro Main ebenfalls wesentlich zur ersten Ressourcenschätzung beitragen wird. Jüngste Bohrungen in der Zone Tyro Main zeigten schwächer werdende Goldgehalte in der Tiefe. Die Alteration in diesen Bohrlöchern scheint jedoch eher dem zu entsprechen, was man für gewöhnlich oberhalb einer epithermalen Goldzone mit geringer Sulfidation sieht, nicht darunter. Daher ist geplant, die Erprobung der Zone Tyro Main in der Tiefe (Zielgebiet 3 - Abbildung 2) unter Anwendung von zwei Strategien fortzusetzen: erstens durch tiefere Bohrungen unterhalb der Abschnitte von 2026 und zweitens durch Erweitern der Grenzen von Zielgebiet 1 nach Südwesten und unterhalb der aktuellen mineralisierten Zone Tyro Main.

Abbildung 2: Längsschnitt von Tyro mit Darstellung der Bohrlochverläufe und Bohrabschnitte. Ebenfalls dargestellt sind die allgemeinen Ziele (Nr. 1 bis Nr. 3) in der Reihenfolge ihrer Priorität für das bevorstehende Bohrprogramm.

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Ziel Black Dyke

Black Dyke hat sich von einem historischen Vorkommen zu einem glaubwürdigen zweiten potenziellen Ressourcenerschließungsgebiet bei Gold Chain entwickelt, wird jedoch nicht in die erste Ressourcenschätzung einbezogen. Seine oberflächennahe, flach einfallende Geometrie sowie seine oxidierte Beschaffenheit könnten es besonders attraktiv für eine potenzielle Tagebauentwicklung machen, falls weitere Bohrungen eine ausreichende Größe und Kontinuität nachweisen. Die Zone befindet sich etwa 4 km westlich der Zone Tyro Main entlang der Verwerfung Roadside Mine, die die Südwestflanke des Katherine Horst begrenzt. Die im Rahmen der oberflächennahen Bohrungen beobachteten Alterations- und Erzgangstrukturen weisen darauf hin, dass in der Tiefe zusätzliches Potenzial vorhanden ist, was durch kürzlich erworbene historische Bohrdaten unterstützt wird.

Erste RC-Bohrungen haben eine flach einfallende Zone definiert, die sich über mindestens 200 m entlang des Streichens und etwa 250 m neigungsabwärts erstreckt. Vor allem beginnt die Mineralisierung an oder nahe der Oberfläche, ist weitestgehend oxidiert und in Richtung Westen sowie neigungsabwärts in Richtung Südwesten weiterhin offen. Erste Bohrungen ergaben vielversprechende, relativ konstante Mächtigkeiten und Gehalte, allen voran 36,6 m mit 1,04 g/t Au (GC26-095) ab der Oberfläche, 21,3 m mit 0,92 g/t Au (GC26-098), 7,6 m mit 1,56 g/t Au (GC26-099) und 12,2 m mit 1,09 g/t Au (GC26-101).

Es sind Bohrungen geplant, um die hochgradigen historischen Ergebnisse weiterzuverfolgen und die Zone kontinuierlich in Richtung der Verwerfung Roadside Mine zu erweitern.

Abbildung 3: Geologische Karte des Vorkommens Black Dyke mit Darstellung der historischen Bohrlöcher und jener von 2026 (violett) sowie von Oberflächenproben. Bitte beachten Sie die historischen Bohrlöcher BD8837 und BD8840 mit 1,5 bis 4,6 m mit > 1 oz/t Au.

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Sheep Trail

Sheep Trail war die hochgradigste Mine im Distrikt Katherine (North Oatman), als dort vor über 100 Jahren zuletzt Abbau betrieben wurde. Jüngste Bohrergebnisse weisen darauf hin, dass es sich um ein drittes potenzielles Ressourcenerschließungsgebiet bei Gold Chain handelt. Etwa 600 m südlich der Zone Tyro Main gelegen, haben Bohrungen bei Sheep Trail breite Zonen mit oberflächennaher Goldmineralisierung innerhalb eines ausgedehnten Strukturkorridors durchteuft, der über mehr als 1 km nachverfolgt werden kann. Jüngste Bohrungen ergaben vielversprechende oberflächennahe Abschnitte, einschließlich 32,0 m mit einem Gehalt von 1,05 g/t Au ab einer Tiefe von nur 9,1 m (GC26-106), 19,8 m mit einem Gehalt von 1,42 g/t Au ab 51,8 m (GC26-111) und 7,6 m mit einem Gehalt von 2,41 g/t Au ab 61,0 m (GC26-113).

Vor allem ist die Mineralisierung entlang des Streichens weiterhin offen, was die Möglichkeit bietet, das System durch zusätzliche Bohrungen zu erweitern. Der Schwerpunkt weiterer Bohrungen wird auf der Erweiterung der bekannten mineralisierten Zonen, der Erprobung von Erweiterungen entlang des übergeordneten Banner-Sheep-Trail-Trends sowie auf der Bewertung des Potenzials von Sheep Trail liegen, bedeutende zusätzliche Unzen zur Ressourcenbasis von Gold Chain beizusteuern.

Ziel Bull 8

Bull 8 ist eine Goldentdeckung im Frühstadium, die sich etwa 6 km nordwestlich der Zone Tyro befindet. Das Explorationsziel liegt entlang des in Richtung Nordwesten verlaufenden Verwerfungskorridors Union Pass, der von stark geschertem, brekziösem und alteriertem Granit aus dem Präkambrium geprägt ist, der von durch Verwerfungen begrenzten Gesteinsgängen durchschnitten wird. Historische Gruben, Stollen und Schürfgräben finden sich im gesamten Erkundungsgebiet, wobei Oberflächenproben bis zu 2,09 g/t Au ergaben. Weit verbreitete Quarzgangbildung, hydrothermale Alterationen und anomales Gold kommen entlang des breiteren Verwerfungskorridors Union Pass vor, der sich etwa 12 km über das Konzessionsgebiet erstreckt. Der Verwerfungskorridor wird als bedeutende prä-, intra- und postmineralische strukturelle Kontrolle des breiteren mineralisierenden Systems Gold Chain interpretiert. Die Bohrungen im Jahr 2026 umfassten sechs RC-Bohrlöcher auf insgesamt 856 m, wobei in jedem Bohrloch eine Goldmineralisierung durchteuft wurde. Das herausragende Ergebnis war GC26-136: 21,4 m mit 1,01 g/t Au, einschließlich einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 18 m, beginnend ab einer Tiefe von 71,6 m. Ein zweites Bohrloch, GC26-130, ergab 12,2 m mit 0,41 g/t Au ab einer Tiefe von nur 6,1 m, was verdeutlicht, dass eine Mineralisierung auch nahe der Oberfläche vorkommt.

Es ist davon auszugehen, dass die Bohrungen an die Ergebnisse von 2026 anknüpfen und die Zone in der Tiefe und entlang des Streichens erweitern werden.

Frisco Graben

Der Frisco Graben stellt eine der größten und überzeugendsten Entdeckungsmöglichkeiten auf dem Projekt Gold Chain dar. Unmittelbar nordöstlich der hochgradigen Zone Northeast Tyro gelegen, ist der Frisco Graben ein großflächiges, verdecktes epithermales Goldziel mit geringer Sulfidation, das sich über eine Länge von etwa 4 km und eine Breite von bis zu 750 m erstreckt. Das Ziel liegt am Schnittpunkt der nordöstlichen Erweiterung des mineralisierten Strukturkorridors Tyro und der regional bedeutsamen, in Richtung Nordwesten verlaufenden Verwerfung Frisco Mine, was ein hochgradig vielversprechendes strukturelles Umfeld für die Entwicklung eines bedeutenden Goldsystems schafft (Abbildung 4).

Explorationsarbeiten bei Frisco haben eine weit verbreitete, intensive hydrothermale Alteration identifiziert, die mit Rhyolith-Gesteinsgängen, Lavadomen, vulkanischem Gestein und bedeutenden grabenbegrenzenden Strukturen in Zusammenhang steht. Erste Bohrungen stießen im Hangenden der Verwerfung Frisco Mine auf breite Zonen tief oxidierter Kaolinit-Kieselsäure-Hämatit-Alteration. Frühere Bohrungen durchteuften anomales Gold und erhöhte Quecksilberwerte - ein wichtiges Indikatorelement in epithermalen Systemen mit geringer Sulfidation. Hyperspektrale und geochemische Studien weisen darauf hin, dass die ersten Bohrlöcher innerhalb des oberen, dampferwärmten Bereichs des hydrothermalen Systems verblieben, was darauf hinweist, dass die vielversprechende goldhaltige Siedezone möglicherweise tiefer liegt und nach wie vor weitestgehend unerprobt ist.

Im Jahr 2026 bei NE Tyro durchgeführte Bohrungen zeigen, dass sich die Goldmineralisierung in Richtung des Liegenden der Verwerfung Frisco Mine erstreckt und in dieses einfällt. Dies bietet West Point Gold die Möglichkeit, die Mineralisierung in die Domäne Frisco Graben und unter diese nachzuverfolgen. In Anbetracht der komplexen strukturellen und hydrothermalen Geschichte bei Gold Chain ist die Bestimmung der Beziehung zwischen der Goldmineralisierung im Liegenden und der durch Dampf verursachten Alteration im Hangenden der Verwerfung Frisco Mine ein wichtiges Ziel des Bohrprogramms 2026/27.

Abbildung 4: Geologische Karte des Schnittpunkts des Erzgangsystems Tyro und der Verwerfung Frisco Mine, die die räumliche Beziehung zwischen der Goldmineralisierung und der durch Dampf verursachten Alteration des Zielgebiets Frisco Graben zeigt

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Genehmigung des Deferred Share Unit- und Restricted Share Unit-Plans

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Aktionäre ohne Interessenkonflikt (Disinterested Shareholders) des Unternehmens am 20. August 2026 die Annahme seines Deferred Share Unit- und Restricted Share Unit-Plans (der DSU/RSU-Plan) genehmigt haben. Der DSU/RSU-Plan soll Schlüsselpersonen anziehen, binden und motivieren, Dienstleistungen für das Unternehmen zu erbringen. Der DSU/RSU-Plan ermöglicht die Ausgabe von höchstens 13.708.176 Stammaktien des Unternehmens an berechtigte Teilnehmer im Rahmen des DSU/RSU-Plans, vorbehaltlich von Anpassungen wie im DSU/RSU-Plan vorgesehen. Eine Kopie und eine Zusammenfassung des DSU/RSU-Plans entnehmen Sie bitte dem Informationsrundschreiben des Managements des Unternehmens vom 21. Juli 2026, das auf SEDAR+ im Profil des Unternehmens verfügbar ist.

Marketingvereinbarung mit Equedia

West Point Gold hat Equedia Network Corp., einen unabhängigen Dienstleister, mit der Erbringung von Kommunikations- und Beratungsdienstleistungen gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange und den geltenden Wertpapiergesetzen beauftragt.

Equedia mit Sitz in Richmond, B.C., ist auf Marketing, Kommunikation, Medienengagement und Öffentlichkeitsarbeit im Bergbau- und Metallsektor spezialisiert. Gemäß einer Vereinbarung über Medien- und Investor-Relations-Dienstleistungen vom 8. September 2026 wird Equedia dem Unternehmen für die Dauer von drei Monaten Kommunikations-, Marketing- und Beratungsdienstleistungen für eine einmalige Gebühr in Höhe von 500.000 $, zuzüglich anfallender Steuern, die zu Beginn der Dienstleistungen zahlbar sind, erbringen.

Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an Equedia als Vergütung für dessen Marketingdienstleistungen ausgeben. Nach Kenntnis des Unternehmens besitzt Equedia (einschließlich seiner Direktoren und Officers) zum jetzigen Zeitpunkt keine Wertpapiere des Unternehmens.

Die Marketingvereinbarung mit Equedia unterliegt einer Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Qualifizierte Person

Robert Johansing, M.Sc. Econ. Geol., P. Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person (QP) gemäß NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Johansing war auch für die Beaufsichtigung aller Phasen des Bohrprogramms verantwortlich, einschließlich der Protokollierung, der Etikettierung, der Verpackung und des Transports vom Projekt zu American Assay Laboratories in Sparks, Nevada. Die Bohrlöcher haben einen Durchmesser von ungefähr 10 cm, und die Proben haben ein ungefähres Gewicht von 5 bis 10 kg. Die Proben wurden anschließend getrocknet, zerkleinert und aufgespalten, und die Pulp-Proben wurden für die Analyse vorbereitet. Gold wurde durch eine Brandprobe mit ICP-Abschluss bestimmt; Proben, die über dem Grenzwert lagen, wurden durch eine Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss bestimmt. Silber und 15 weitere Elemente wurden mittels Königswasser-ICP-AES (IM-2A16) bestimmt; Proben, die über den Grenzwert hinausgehen, wurden mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss bestimmt. Sowohl zertifizierte Standards als auch Leerproben wurden vor Ort eingesetzt sowie Duplikate, Standards und Leerproben, die von American Assay eingesetzt wurden. Die oben zusammengefassten Ergebnisse wurden unter Bezugnahme auf die QA/QC-Ergebnisse sorgfältig überprüft. Während der Bohr- und Probenahmekampagnen bis zur Lieferung an die Analyseeinrichtung wurden standardmäßige Chain-of-Custody-Verfahren für die Proben angewendet.

Die QP hat noch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die erhaltenen historischen Informationen zu den Zielgebieten Black Dyke, Bull 8 und Gold Chain Hill zu überprüfen, insbesondere im Hinblick auf die historischen Bohrergebnisse. Die QP ist jedoch der Ansicht, dass die früheren Bohr- und Analyseergebnisse zum Zeitpunkt der Bohrungen gemäß den damals geltenden branchenüblichen Standards ermittelt wurden.

Über West Point Gold Corp.

West Point Gold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Wertpotenzialen in vier strategisch günstig gelegenen Projekten entlang des produktiven Walker-Lane-Trends in Nevada und Arizona (USA) konzentriert und seinen Aktionären damit Zugang zu zahlreichen Entdeckungsmöglichkeiten in einer der produktivsten Goldregionen Nordamerikas bietet. Die kurzfristige Priorität des Unternehmens liegt auf der Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts Gold Chain in Arizona.

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Dazu gehören unter anderem Annahmen über die zukünftigen Preise von Gold, Silber und anderen Metallen, Wechselkurse und Zinssätze, den Zeitpunkt der ersten Ressourcenschätzung des Unternehmens, günstige Betriebsbedingungen, politische Stabilität, die rechtzeitige Einholung behördlicher Genehmigungen und Sicherstellung der Finanzierung, die Erneuerung bestehender Lizenzen und Genehmigungen und die Erteilung erforderlicher Lizenzen und Genehmigungen, die Stabilität der Arbeitsverhältnisse, die Stabilität der Marktbedingungen, die Verfügbarkeit von Ausrüstung, die Verfügbarkeit von Bohrgeräten sowie die erwarteten Kosten und Ausgaben. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. 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