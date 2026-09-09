IRW-News: Z Squared Inc.: Z Squared erwirbt einen am Stromnetz angeschlossenen Campus in Arkansas zur Weiterentwicklung seiner KI-Infrastrukturstrategie

IRW-PRESS: Z Squared Inc.: Z Squared erwirbt einen am Stromnetz angeschlossenen Campus in Arkansas zur Weiterentwicklung seiner KI-Infrastrukturstrategie

Der Union County Campus verfügt über eine bestehende Stromversorgung von bis zu ca. 8,0 MW und strebt im Rahmen einer schrittweisen Erweiterung eine Leistung von schätzungsweise über 150 MW an.

Ft. Lauderdale, Fla., 9. September 2026 / IRW-Press / Z Squared Inc. (FWB: AQ4) (Z Squared oder das Unternehmen) gab heute den Abschluss der Übernahme von Paradox Data, LLC von Paradox Infrastructure, LLC bekannt. Mit dieser Übernahme wird der bereits an das Stromnetz angeschlossene Union County Campus in El Dorado, Arkansas, (der Union County Campus) in das Computing-Infrastruktur-Portfolio des Unternehmens integriert. Z Squared erhält durch die Übernahme seinen ersten eigenen Campus, der bereits mit Strom versorgt wird, und einen Standort, von dem aus das geplante KI-Colocation-Geschäft betrieben werden kann.

Der Campus wird im Rahmen einer bestehenden Vereinbarung über unterbrechbare Stromlieferungen mit Entergy Arkansas, LLC bereits mit einer Leistung von bis zu ca. 8,0 MW versorgt. Dieser bestehende Anschluss an das Stromnetz bildet den Ausgangspunkt für die schrittweise Umwandlung in Räume mit hoher Leistungsdichte für Kunden, die ihre eigene Rechenausrüstung mitbringen und betreiben möchten.

Paradox Data, LLC besitzt zudem vertragliche Rechte zum Erwerb angrenzender Grundstücke sowie einen Entwicklungsplan, der im Laufe der Zeit eine KI-fähige Kapazität von über 150 MW durch eine Kombination aus Netzstrom und eigener Stromerzeugung vorsieht. Die Umsetzung dieser Erweiterung hängt von zusätzlichen Stromvereinbarungen, Kundenzusagen, der Finanzierung, Genehmigungen und Bauarbeiten ab. Kapazitäten, die über die bestehende Versorgungsvereinbarung hinausgehen, sind ein Entwicklungsziel und derzeit weder vertraglich vereinbart noch in Betrieb genommen oder bereitgestellt.

Im August haben wir unsere Aktionäre gebeten, uns anhand von vier Punkten zu beurteilen: ob die Übernahme von Paradox abgeschlossen wird, ob wir unseren ersten zahlenden Mieter gewinnen und verbindliche Megawatt-Zusagen erhalten, ob die in Betrieb genommene Kapazität in Union County über die derzeitigen 8 Megawatt hinauswächst und ob wir Standorte hinzufügen können, ohne Schulden aufzunehmen, sagte der Chief Executive Officer von Z Squared, David Halabu. Wir haben unser erstes Ziel erreicht. Wir haben die Übernahme abgeschlossen, mit Aktien bezahlt und dabei keine Schulden aufgenommen. Union County bietet uns eine bereits vorhandene Stromversorgung, vertraglich gesicherte Rechte in Bezug auf Grundstücksflächen für die Erweiterung und die Perspektive auf über 150 Megawatt KI-fähige Kapazität. Nun steht die erste Phase an: die technische Planung, die Stromversorgungsplanung und die erste Kundenzusage. Wir werden im weiteren Verlauf anhand derselben vier Maßstäbe Bericht erstatten. Unser Ziel ist es, dass Union County unser erster eigener Campus wird, aber nicht der einzige, wobei wir dieselbe Disziplin anwenden werden, die wir hier bereits umgesetzt haben.

Durchführung der ersten Phase

Nach Abschluss der Übernahme gehören zu den kurzfristigen Prioritäten von Z Squared in Union County die Planung der hochdichten Elektro- und Kühltechnik für die erste Phase, die Planung der Versorgung und der Stromerzeugung vor Ort, die weitere Voranbringung des Erwerbs der angrenzenden Grundstücke sowie die Sicherung der ersten verbindlichen Kundenanfrage für Dienstleistungen.

Wie bereits bekannt gegeben, hat das Unternehmen A2 Advisors, ein auf digitale Infrastruktur spezialisiertes strategisches Beratungs- und Managementunternehmen, damit beauftragt, bei der Planung der Standortentwicklung, der Projektumsetzung, der Abstimmung mit Lieferanten und Partnern sowie der Vermietungs- und Kapitalstrategie auf dem Campus zu helfen.

Union County soll zu dem von Z Squared zuvor angekündigten Ziel von Phase 1 beitragen, 100 MW KI-fähige Kapazität an mehreren Standorten in den USA zu entwickeln. Der Ansatz des Unternehmens besteht darin, mit Strom versorgte, netzgebundene Grundstücke zu erwerben und Investitionsmittel für die Umrüstung entsprechend den Kundenverpflichtungen und der Betriebsbereitschaft Standort für Standort einzusetzen.

Die Übernahme wurde vollständig in Aktien abgewickelt, wobei zum Zeitpunkt des Abschlusses weder Bargeld gezahlt noch Fremdfinanzierung in Anspruch genommen wurde.

Weitere Informationen zur Transaktion, einschließlich der wesentlichen Bedingungen des Kaufvertrags, sind in den aktuellen Berichten des Unternehmens auf Formular 8-K enthalten, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurden oder noch eingereicht werden.

Über Z Squared Inc.

Z Squared Inc. ist ein Unternehmen für Computing-Infrastruktur, das moderne Rechenhardware betreibt und seine Aktivitäten auf die KI-Infrastruktur ausweitet. Die Strategie des Unternehmens basiert auf drei Grundprinzipien: mit Strom beginnen, indem wir bereits in Betrieb befindliche Standorte erwerben, an denen bereits Strom fließt; für KI-Workloads bauen, indem wir diese Kapazitäten in KI-taugliche Colocation-Flächen umwandeln, auf denen der Kunde seine eigene Rechnerhardware mitbringt und betreibt, was er braucht; und diszipliniert skalieren, indem wir das für die Umrüstung erforderliche Kapital Standort für Standort einsetzen - auf Grundlage unterzeichneter Vereinbarungen und Betriebsbereitschaft. Die Stammaktien von Z Squared werden seit April 2026 am Nasdaq Global Market unter dem Börsenkürzel ZSQR gehandelt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.zsquaredinc.com.

Kontakt für Anleger: ZSQR@mzgroup.us

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung, die unter die Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 fallen sollen. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich anhand der Verwendung von Wörtern wie kann, wird, sollte, erwartet, plant, geht davon aus, beabsichtigt, strebt an, prognostiziert, glaubt, schätzt, potenziell, fortsetzen, könnte, würde, Ziel, Zielsetzung, verfolgen oder anstreben sowie durch die Verneinungen dieser Begriffe oder durch andere vergleichbare Formulierungen gekennzeichnet sein. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zur Entwicklung und Umwandlung des Union County Campus in KI-fähige Colocation-Kapazitäten; zur angestrebten Campuskapazität von über 150 MW; zur Verfügbarkeit und zum Ausbau des Stromnetzes sowie der Stromerzeugung vor Ort; zum Erwerb angrenzender Grundstücke; zu Kundenverpflichtungen; zum Erreichen von Entwicklungsmeilensteinen und zur Ausgabe der damit verbundenen Vorzugsaktien; das zuvor vom Unternehmen angekündigte Ziel der Phase 1, 100 MW KI-fähige Kapazität an mehreren Standorten in den USA zu entwickeln; die erwarteten Beiträge von A2 Advisors; die Übertragung des bestehenden Stromversorgungsvertrags mit Entergy Arkansas, LLC auf Paradox Data, LLC und die Einholung der Zustimmung von Entergy dazu; die Fähigkeit des Unternehmens, die gemäß den Nasdaq-Notierungsvorschriften erforderliche Zustimmung der Aktionäre im Zusammenhang mit der Ausgabe von Stammaktien bei Umwandlung der Vorzugsaktien einzuholen; die potenzielle Umwandlung oder Rücknahme der wandelbaren Vorzugsaktien der Serie A; die Absicht des Unternehmens, weitere Standorte zu erwerben, ohne Schulden aufzunehmen; sowie die Strategie des Unternehmens und die geplante Expansion in die Bereiche KI-Infrastruktur, Rechenzentrumsentwicklung und Stromerzeugung.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen, darunter unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb fortzuführen und Finanzmittel für die Entwicklung zu beschaffen; das Risiko, dass Entwicklungsmeilensteine ganz oder teilweise nicht erreicht werden; die Fähigkeit des Unternehmens, gemäß der Nasdaq Listing Rule 5635 die Zustimmung der Aktionäre in dem Umfang einzuholen, der für die Ausgabe von Stammaktien über die geltende Aktienobergrenze hinaus erforderlich ist, sowie die Verpflichtung des Unternehmens, den betroffenen Teil einer Meilensteinzahlung in bar zu leisten, falls diese Zustimmung nicht eingeholt wird; Risiken im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit, den Kosten und der Unterbrechbarkeit der Stromversorgung am Union County Campus, einschließlich der Einholung der Zustimmung von Entergy Arkansas, LLC zur Abtretung des bestehenden Stromversorgungsvertrags sowie der Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Netzstromversorgung und Stromerzeugung vor Ort sicherzustellen; Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb angrenzender Grundstücke, der Genehmigungserteilung, dem Bau, der Beschaffung von Ausrüstung und dem Ausbau der Rechenzentrumskapazitäten; die Kundennachfrage nach KI-fähiger Kapazität und die Fähigkeit des Unternehmens, verbindliche Kundenzusagen zu sichern; die Fähigkeit des Unternehmens, das erworbene Geschäft zu integrieren und die erwarteten Vorteile der Akquisition zu realisieren; die Verwässerung infolge der Ausgabe und Umwandlung der im Rahmen der Transaktion ausgegebenen Vorzugsaktien; Schwankungen bei den Kursen digitaler Vermögenswerte und der Wirtschaftlichkeit der Mining-Aktivitäten des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen für die fortgesetzte Notierung am Nasdaq Stock Market einzuhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, die wesentlichen Schwächen in seinen internen Kontrollen zur Finanzberichterstattung zu beheben; sowie die sonstigen Risiken und Ungewissheiten, die unter Risikofaktoren im Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2026 endende Quartal, in seiner Registrierungserklärung auf Formular S-1 (Aktenzeichen 333-296653) sowie in seinen sonstigen bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen (Aktenzeichen der Kommission 001-39669), die unter www.sec.gov verfügbar sind.

Kapazitäten, die über die bestehende Versorgungsvereinbarung hinausgehen, bleiben ein Entwicklungsziel und sind derzeit weder vertraglich vereinbart noch in Betrieb genommen oder bereitgestellt. Es wurde noch kein Meilenstein erreicht, und dessen Erreichung ist nicht gesichert.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

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