Jubel und rote Linien - Der Spagat der FPÖ im Umgang mit der AfD

- von Alexandra Schwarz-Goerlich

Wien, ⁠09. Sep (Reuters) - Für die deutsche AfD ist die österreichische FPÖ ein politisches Vorbild. Doch deren Chef Herbert Kickl geht auf strategische Distanz. Zwar feiert der Oppositionsführer den jüngsten Wahlsieg der in Teilen als rechtsextrem eingestuften AfD als "demokratische Sternstunde". Bei radikalen Forderungen der AfD zieht er jedoch eine klare Grenze. Der Spagat zeigt Experten zufolge, wie die etablierten österreichischen Rechtspopulisten versuchen, ihre ideologische Basis zu bedienen, ohne durch zu extreme Positionen künftige Machtoptionen in Österreich zu gefährden.

Eine "Schwesterpartei" der AfD sei die FPÖ nicht, betonte Kickl am Montagabend in einem ORF-Interview. Dafür ‌fehlten die "gemeinsamen Eltern". Der Politologe Peter Filzmaier nannte diese plötzliche Distanzierung bizarr. Tatsächlich gebe es in Europa keine Partei, mit der die FPÖ derart eng verbunden sei, so Filzmaier. Er verwies auf regelmäßige gegenseitige Besuche. Berührungspunkte sieht Kickl nur bei deckungsgleichen Interessen, etwa einer restriktiven Asylpolitik oder in der Klima- und Energiepolitik. "Ich habe auch ⁠viele Unterschiede zur AfD", betonte ⁠der FPÖ-Chef.

Die ORF-Moderatorin konfrontierte ihn mit Äußerungen aus der AfD, wonach 60 Millionen Menschen in Deutschland genug wären, es brauche nicht 83 Millionen. Die Frage, wie viele Menschen nach den Plänen der FPÖ in Österreich leben sollten, nannte Kickl "absurd" und "blöd". "Wollen Sie mir allen Ernstes unterstellen, dass ich Menschen zuhauf aus Österreich deportieren will?" Zudem lehnte er Vorstöße ab, "kulturfremde Fachkräfte" wie ausländische Ärzte loszuwerden.

Für den Politikberater Thomas Hofer ist dieses Vorgehen reines Kalkül. Kickl betreibe "politisches Rallyefahren" – er stehe zugleich auf dem Gas und auf der Bremse, sagte Hofer der Nachrichtenagentur Reuters. Der FPÖ-Chef wisse genau, dass seine Partei auf ihrem aktuell hohen Umfrageniveau kaum wachsen könne, wenn sie neue Wähler durch Radikalität verschrecke. "Er fürchtet, ‌dass er jedes AfD-Zitat vorgehalten bekommt", erklärte Hofer. Daher ziehe Kickl rote Linien.

KEINE BRANDMAUER IN ÖSTERREICH

Zugleich bejubelte ‌Kickl das "Zusammenbrechen der Brandmauer" in Deutschland. Nicht die AfD, sondern ihre politischen Gegner stünden vor einem Dilemma, da sie eine Zusammenarbeit verweigerten. Anders als in Deutschland gibt es in Österreich keine Brandmauer: Die FPÖ war bislang dreimal an Bundesregierungen beteiligt – von 1983 bis 1987 in einer Koalition mit der SPÖ sowie von 2000 bis 2005 und von 2017 bis 2019 mit der ÖVP. ⁠Den Bundeskanzler stellte sie dabei nie. Die jüngste Regierungsbeteiligung endete 2019 im Zuge der Ibiza-Affäre. Heute lehnt die SPÖ eine Zusammenarbeit ab.

Die AfD blickt bewundernd ins Nachbarland: Parteichefin ‌Alice Weidel erklärte kürzlich in Wien, man könne von der FPÖ viel lernen. Diese gilt ⁠als eine der erfolgreichsten rechtspopulistischen Parteien Europas, regiert in fünf Bundesländern mit und stellt in der Steiermark den Landeshauptmann. Die 1956 gegründete FPÖ profitiert zudem von deutlich mehr Regierungserfahrung als die AfD.

Nach der Nationalratswahl 2024, bei der die FPÖ erstmals auf Bundesebene stärkste Kraft wurde, scheiterten Koalitionsgespräche mit der ÖVP im Februar 2025 an inhaltlichen Differenzen. Daraufhin bildeten ÖVP, SPÖ und die liberalen Neos die erste Dreierkoalition des Landes. Trotz des verpassten Regierungseinzugs profitiert die FPÖ ‌von ihrer Oppositionsrolle: In aktuellen Umfragen erreicht die Partei 38 Prozent und liegt damit weit ⁠vor der ÖVP mit gut 20 Prozent und der SPÖ mit ⁠rund 15 Prozent. Vor der nächsten regulären Nationalratswahl 2029 stehen ab 2027 wichtige Landtagswahlen an.

TRAUMA DER PARTEISPALTUNG

Bei ihrer Haltung zur rechtsextremen Identitären Bewegung unterscheiden sich AfD und FPÖ: Die AfD führt die Organisation auf ihrer Unvereinbarkeitsliste, aber Kickl distanziert sich von ihr nicht generell. Zwar definierte er klare Grenzen – etwa bei der Befürwortung von Gewalt oder einem autoritären Staat. Er bezeichnete die Gruppierung aber zugleich als "NGO von rechts" und verglich sie mit Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace: Wenn die Identitären ein politisches Projekt verfolgten, das aus Sicht der FPÖ in Ordnung sei, werde er dies unterstützen. Zudem verteidigte er den umstrittenen Begriff "Remigration" und kündigte für den Herbst einen Gesetzesantrag dazu an. Da die FPÖ in der Opposition ist, hat der Vorstoß ohne andere Parteien keine Aussicht auf Erfolg.

Dass Kickl die Identitären nicht ausgrenzt, liegt laut Hofer auch an der Angst vor Konkurrenz. Für die FPÖ sei es eine prägende Erfahrung gewesen, als Jörg Haider und andere Parteimitglieder 2005 die FPÖ verließen und eine neue Partei, das ⁠BZÖ, gründeten. Haider gilt laut Beobachtern als Wegbereiter des modernen Rechtspopulismus in Europa. Er hatte die Freiheitlichen jahrelang geführt und zu historischen Wahlerfolgen gebracht. Um eine neuerliche Spaltung zu vermeiden, binde Kickl radikalere Kräfte eher ein, erklärte Hofer.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)