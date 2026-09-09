KORREKTUR: US-Rüstungsfirma Covenant will Marschflugkörper in Sachsen herstellen

(Berichtigt wird im ersten Satz, dass es sich bei Covenant um ein US-Unternehmen handelt.)
LEIPZIG/BERLIN (dpa-AFX) - Das US-Rüstungsunternehmen Covenant will in Sachsen vom kommenden Jahr an weitreichende Marschflugkörper bauen. Ziel sei es, im ersten Jahr etwa 1.000 Stück des selbst entwickelten Waffensystems Anthem herzustellen, teilte das Unternehmen mit./cn/DP/stw
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