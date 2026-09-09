Dax Vorbörse 09.09.2026

Leitindex dürfte unter 26.000 Punkte fallen – hoher Ölpreis

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Der Dax dürfte die runde Marke von 26.000 Punkten am Mittwoch zunächst wieder unterschreiten. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisiert der XDax eine Eröffnung 0,5 Prozent unterhalb des gestrigen Schlusskurses. Damit vergrößert der Index den Abstand zum jüngsten Rekord bei 26.618 Punkten weiter.

Vor allem der erneute Anstieg der Ölpreise dürfte den Anlegern nicht gefallen. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent nähert sich wieder der Marke von 100 US-Dollar. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben fünf iranische Rohöltanker angegriffen und "zerstört". Die Anleger warten auch auf die am Donnerstag erwartete Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank.

US-Börsen starten verspätet und schwach in die Woche

An der Wall Street hat es am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende einen schwachen Wochenauftakt gegeben. Auf die Stimmung drückten die weiter steigenden Ölpreise, die der Inflations- und Zinsangst Nahrung gaben. Davon geprägt, gab der Dow Jones Industrial um 1,2 Prozent auf 52.786 Punkte nach.

"Angesichts einer Woche, die reich an marktbewegenden Ereignissen ist, bleibt die Risikobereitschaft gedämpft", sagte ein Marktteilnehmer mit Blick auf den Zinsentscheid der EZB am Donnerstag und die am Freitag anstehenden Daten zur Inflation in den USA.

Asiatische Börsen zeigen sich uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Die schwachen Vorgaben aus den USA im Zuge weiter steigender Ölpreise dämpften die Stimmung. In den USA wird eine Zinserhöhung in der kommenden Woche nicht mehr ausgeschlossen. Einen wichtigen Hinweis darauf dürften die US-Inflationsdaten am Freitag liefern.

An der japanischen Börse gab der Nikkei 225 zuletzt etwas nach. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann hingegen 0,1 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong ebenfalls leicht verlor.

US-Aktienmärkte gestern im Überblick

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones52.786-1,18 Prozent
S&P 5007.674-0,58 Prozent
Nasdaq 10029.508-0,12 Prozent

Asiatische Börsen im Überblick

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22566.117-0,23 Prozent
Hang Seng25.244-0,29 Prozent
CSI 3004.569+0,10 Prozent
Kospi7.056+1,44 Prozent

Anleihemärkte im Überblick

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future121,89+0,01 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,37-0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,79-0,01 Prozentpunkte

Devisenmärkte im Überblick

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1634+0,08 Prozent
Dollar in Yen153,35-0,41 Prozent
Euro in Yen178,42-0,32 Prozent

Rohöl-Märkte gestern im Überblick

SorteKursVeränderung
Brent99,10 Dollar+1,18 Dollar
WTI94,02 Dollar+0,99 Dollar

Umstufungen von Aktien

BMO STARTET BIRKENSTOCK MIT 'MARKET PERFORM' - ZIEL 35 USD

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 325 (360) EUR - 'BUY'

JP MORGAN SETZT AMRIZE AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

WDH/JP MORGAN SENKT DYNE THERAPEUTICS AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL)

UBS HEBT THERMO FISHER AUF 'BUY'

BMO STARTET NIKE UND LULULEMON MIT 'UNDERPERFORM'

BMO STARTET AMERICAN EAGLE MIT 'MARKET PERFORM' - ZIEL 18 USD

Dividendenalarm
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test

BMO STARTET ABERCROMBIE & FITCH MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 170 USD

BMO STARTET GAP, ON HOLDING UND URBAN OUTFITTERS MIT 'MARKET PERFORM'

MORGAN STANLEY HEBT M&T BANK AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 304 USD

BMO STARTET DECKERS OUTDOOR UND DICKS SPORTING GOODS MIT 'UNDERPERFORM'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR LAM RESEARCH AUF 420 (350) USD - 'BUY'

XXX

(mit Material von dpa-AFX)

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