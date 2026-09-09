Lies: Bundesregierung muss Zoll-Scheuklappen bei China und USA ablegen

Berlin, 09. ⁠Sep (Reuters) - Der niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies hat die Bundesregierung aufgefordert, die deutsche Automobilindustrie vor unfairem Wettbewerb aus China und den USA zu schützen. "Ich erwarte deshalb von der Bundesregierung, bei Zöllen und Local-Content-Regeln die ‌Scheuklappen abzulegen", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in einer Regierungserklärung in Hannover.

Deutschland und Europa stünden in einem industriepolitischen Wettbewerb. China fördere ⁠seine Schlüsselindustrien ⁠strategisch und schütze eigene Wertschöpfung. Die USA wiederum verbänden Förderung immer stärker mit der Anforderung einer lokalen Produktion. "Wer in Europa glaubt, wir könnten darauf allein mit offenen Märkten und guten Absichten antworten, der verkennt die neue Realität." Europa dürfe nicht naiv sein ‌und brauche eine Handelspolitik, die auf unfaire ‌Wettbewerbsbedingungen entschlossen reagiere. "Zölle sind kein Selbstzweck. Aber sie sind ein legitimes Instrument, wenn Wettbewerber ihre Industrie mit massiver staatlicher Unterstützung in unsere Märkte ⁠drücken." Auch VW sowie die CDU in Niedersachsen fordern EU-Importzölle etwa ‌auf chinesische Hybrid-Autos. China wird ⁠vorgeworfen, stark subventionierte Autos auf den EU-Markt zu drücken.

Zudem müsse man dafür sorgen, dass die Milliarden, die Europa für Transformation, Infrastruktur und neue Technologien bereitstelle, auch in eine Wertschöpfung ‌in Europa selbst mündeten, sagte ⁠Lies. "Andere Wirtschaftsräume tun genau das", sagte ⁠er mit Blick auf die Tendenz, dass Länder wie die USA vorschreiben, dass ein erheblicher Teil eines Produkts im Land selbst gefertigt werden muss, wenn Firmen Förderung erhalten wollen. "Wer den Industriestandort Deutschland stärken will, darf industriepolitische Instrumente nicht aus Prinzip ausschließen." Entscheidend sei, dass sie klug, europäisch abgestimmt und WTO-konform ausgestaltet seien. Hintergrund ist, dass die Bundesregierung zögert, gegenüber China und ⁠den USA eine härtere Handelspolitik einzuschlagen.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)