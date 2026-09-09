Lkw-Verkehr auf deutschen Autobahnen profitiert kaum von Rhein-Niedrigwasser

Berlin, 09. ⁠Sep (Reuters) - Die durch Niedrigwasser stark beeinträchtigte Binnenschifffahrt hat nicht zu einem starken Anstieg des Lkw-Verkehrs auf deutschen Autobahnen geführt. Die Fahrleistung mautpflichtiger Lastwagen mit mindestens vier Achsen wuchs im August um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am ‌Mittwoch mitteilte. Das war der zwei Anstieg in Folge, der zugleich niedriger ausfiel als im Juli mit 0,8 Prozent. Das Niveau des Vorjahresmonats wurde im August ⁠um 2,0 ⁠Prozent überschritten.

Auf Europas wichtigster Wasserstraße, dem Rhein, hatten die Pegelstände in den vergangenen Wochen Rekordtiefs erreicht, was die Binnenschifffahrt sehr stark behinderte. Mehrere Bundesländer haben deshalb eine vorübergehende Lockerung beim Sonntagsfahrverbot für bestimmte Lastwagen erlassen, um Material- und Versorgungsenpässen vorzubeugen. "Die niedrigen Pegelstände hätten den Lkw-Transport durchaus stärker anschieben können", sagte der Chefvolkswirt der ‌Bank Bethmann HAL, Alexander Krüger. "Kapazitäten von Lkw und ‌Fahrern sind aber begrenzt, weshalb nicht alle Güter transportiert worden sein dürften." Der Transport von Waren über die Straße halte die Lieferketten aber aufrecht.

"HOFFNUNG AUF WEITERES WIRTSCHAFTSWACHSTUM"

Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen ⁠rät dazu, den August-Wert nicht zu überinterpretieren. "Ich glaube auch nicht, dass hier das Niedrigwasser ‌in den Flüssen eine entscheidende Rolle gespielt ⁠hat", betonte Solveen.

Der Lkw-Verkehr auf deutschen Autobahnen gilt als Konjunkturvorbote, da wirtschaftliche Aktivität Verkehrsleistungen erzeugt und benötigt: "Daher besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Lkw-Maut-Fahrleistungsindex und Indizes zur wirtschaftlichen Aktivität, insbesondere der Industrieproduktion", erläuterte das Statistikamt. Da ‌die Lkw-Maut-Fahrleistungsdaten etwa einen Monat früher verfügbar ⁠sind als jene zur Produktion, gelten ⁠sie als ein früher Signalgeber für den Konjunkturverlauf. Die eingeschränkte Binnenschifffahrt bremse die Produktion, würge sie aber nicht ab, sagte Chefvolkswirt Krüger zur aktuellen Entwicklung: "Damit lebt die Hoffnung auf weiteres Wirtschaftswachstum."

Die deutsche Industrie hat sich zuletzt berappelt. Die Auftragsbücher sind mittlerweile so gut gefüllt wie noch nie seit Beginn der Statistik 2015. Die deutsche Wirtschaft insgesamt ist im ersten Halbjahr trotz der Belastungen durch den Iran-Krieg robuster gewachsen als erwartet. Institute haben deshalb ihre Prognosen für das ⁠Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in diesem Jahr angehoben - auf bis zu 1,4 Prozent.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Reinhard Becker. - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)